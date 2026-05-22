mol petrolkémia zrt tiszai vegyi kombinát mol robbanás

Szocialista nagyipari beruházásból modern petrolkémiai központ – ezt kell tudni a Mol tiszaújvárosi üzeméről

2026. május 22. 10:18

Az ország vegyiparának egyik legfontosabb üzemében történt a robbanás.

2026. május 22. 10:18
Ahogy arról a Mandiner beszámolt robbanás történt Mol Petrolkémia Zrt. tiszaújvárosi telephelyén. Az üzem Magyarország egyik legnagyobb és legjelentősebb vegyipari komplexuma, amely évtizedek óta kulcsszerepet játszik a hazai petrolkémiai iparban.

Az üzem elődje, a Tiszavidéki Vegyi Kombinát (később Tiszai Vegyi Kombinát – TVK) 1953-ban alakult. A petrolkémiai tevékenység az 1970-es években erősödött fel, amikor polietilén- és egyéb polimerüzemek épültek.

A rendszerváltás után a cég privatizációja és modernizációja következett.

A 2000-es évek elején jelentős beruházásokkal bővítették az olefingyárat és a polimerkapacitásokat.

2015-ben a Mol teljes tulajdonába került a TVK, azóta Mol Petrolkémia Zrt. néven működik. Ma körülbelül 1100 embert foglalkoztat közvetlenül a tiszaújvárosi telephely.  

Az üzem nyersanyagként vegyipari benzint és gázolajat használ, és ezekből állít elő etilént, propilént, majd ezekből polietilént és polipropilént.

Ezeket elsősorban csomagolóanyagok, kábelek, csövek, autóalkatrészek gyártásához használják.

A Mol tiszaújvárosi üzeme egy klasszikus szocialista nagyipari beruházásból vált modern, magas hozzáadott értékű petrolkémiai központtá. A poliol üzem 2024-es átadásával a cég jelentősen diverzifikálta tevékenységét, csökkentve a hagyományos üzemanyag-kereskedelemtől való függést, és erősítette Magyarország ipari önellátását a műanyag-alapanyagok területén.

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
vezker
2026. május 22. 10:41
Bocs, de az olajszakma a komcsik alatt is elég komoly dolog volt. Nem egy szakembert tudok, aki az USA-ban volt fél vagy egy évet tanulmányúton, mert azért ha akarták, meg tudták oldani.
