Szocialista nagyipari beruházásból modern petrolkémiai központ – ezt kell tudni a Mol tiszaújvárosi üzeméről

Robbanás történt a Mol tiszaújvárosi üzemében – egy ember életét vesztette
Egy ember életét vesztette, emellett többen súlyos sérüléseket szenvedtek.
Az ország vegyiparának egyik legfontosabb üzemében történt a robbanás.
Ahogy arról a Mandiner beszámolt robbanás történt Mol Petrolkémia Zrt. tiszaújvárosi telephelyén. Az üzem Magyarország egyik legnagyobb és legjelentősebb vegyipari komplexuma, amely évtizedek óta kulcsszerepet játszik a hazai petrolkémiai iparban.
Az üzem elődje, a Tiszavidéki Vegyi Kombinát (később Tiszai Vegyi Kombinát – TVK) 1953-ban alakult. A petrolkémiai tevékenység az 1970-es években erősödött fel, amikor polietilén- és egyéb polimerüzemek épültek.
Ezt is ajánljuk a témában
Egy ember életét vesztette, emellett többen súlyos sérüléseket szenvedtek.
A rendszerváltás után a cég privatizációja és modernizációja következett.
A 2000-es évek elején jelentős beruházásokkal bővítették az olefingyárat és a polimerkapacitásokat.
2015-ben a Mol teljes tulajdonába került a TVK, azóta Mol Petrolkémia Zrt. néven működik. Ma körülbelül 1100 embert foglalkoztat közvetlenül a tiszaújvárosi telephely.
Az üzem nyersanyagként vegyipari benzint és gázolajat használ, és ezekből állít elő etilént, propilént, majd ezekből polietilént és polipropilént.
Ezeket elsősorban csomagolóanyagok, kábelek, csövek, autóalkatrészek gyártásához használják.
A Mol tiszaújvárosi üzeme egy klasszikus szocialista nagyipari beruházásból vált modern, magas hozzáadott értékű petrolkémiai központtá. A poliol üzem 2024-es átadásával a cég jelentősen diverzifikálta tevékenységét, csökkentve a hagyományos üzemanyag-kereskedelemtől való függést, és erősítette Magyarország ipari önellátását a műanyag-alapanyagok területén.
Nyitókép forrása: Mol
Ezt is ajánljuk a témában
A Mol Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén az Olefin 1 üzem újraindítása során történt a robbanás.
***