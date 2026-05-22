kormány bern svájc népszavazás bevándorlás

Svájc már tele van: népszavazást indítanak a bevándorlás leállításáról

2026. május 22. 08:56

Ha a tízmilliós határt mégis átlépnék, a svájci hatóságoknak akár az Európai Unióval kötött szabad mozgásról szóló megállapodások felmondását is mérlegelniük kellene.

A kezdeményezés lényege tehát nem az, hogy Svájc egyik napról a másikra teljesen lezárná a határait, hanem az, hogy a bevándorlást a népességi plafonhoz kötnék – számolt be róla a hirado.hu, több svájci portálra hivatkozva. Ha a tízmilliós határt mégis átlépnék, a svájci hatóságoknak akár az Európai Unióval kötött szabad mozgásról szóló megállapodások felmondását is mérlegelniük kellene. Hangsúlyozták, hogy ez a lépés nemcsak Bernben, hanem Brüsszelben is komoly feszültséget okozhatna, hiszen Svájc ugyan nem EU-tag, de gazdasági kapcsolatrendszere szorosan épül az uniós kétoldalú megállapodásokra.

A vita hátterét a demográfiai fordulat adja alapul, mivel a svájci kormány hivatalos összefoglalója szerint 2025 végén nagyjából 9,1 millió ember élt az országban, és a 2002-ben a lakosság körülbelül 1,7 millió fővel nőtt, döntően a bevándorlás miatt. A svájci gazdaság erős munkaerőigénye, a magas bérek és a kedvező munkafeltételek miatt a vállalatok, kórházak és idősotthonok jelentős részben külföldről, főként az EU-ból toboroznak munkaerőt.

Ennek azonban komoly hátulütői akadnak, mint például:

dráguló lakhatás, túlterhelt közlekedés, zsúfolódó infrastruktúra, nyomás alatt álló közszolgáltatások és fokozódó környezeti terhelés.

A népszavazást kezdeményező Svájci Néppárt a fenntarthatóságot elsősorban demográfiai és szuverenitási kérdésként értelmezi: szerintük egy kis ország nem növekedhet korlátlanul pusztán azért, mert a munkaerőpiac és a brüsszeli megállapodások ezt ösztönzik.

Kiemelték, hogy a szavazás rendkívül szorosnak ígérkezik. A Svájci Rádió és Televízió megbízásából készült első felmérés szerint a támogatók és az ellenzők tábora fej fej mellett áll: 

47 százalék igennel, 47 százalék nemmel szavazna, miközben a bizonytalanok dönthetik el a referendum sorsát.

 Egy korábbi, áprilisi kutatás még enyhe előnyt mutatott a kezdeményezés híveinek: 52 százalék támogatta, 46 százalék ellenezte a népességi plafont. A bevándorlást korlátozását célzó kezdeményezést több mint két évvel ezelőtt indította el a Svájci Néppárt.

A svájci kormány melett a parlament többsége, az üzleti szervezetek, a szakszervezetek és a kantonális hatóságok is élesen ellenzik a javaslatot. Beat Jans igazságügyi miniszter radikálisnak nevezte az elképzelést, és arra figyelmeztetett, hogy az veszélyeztetheti Svájc jólétét, belső biztonságát és humanitárius hagyományait. A kormány szerint a szabad mozgás felmondása dominóhatást indíthatna el: nemcsak a munkaerőpiacot, hanem a schengeni és dublini együttműködést, valamint az EU-val kötött kétoldalú megállapodások rendszerét is megingathatná.

Nyitóképünk illusztráció. Forrása: ARMEND NIMANI / AFP

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nuevas-reglas
2026. május 22. 09:20
mi lehet az oka, hogy oda ozonlenek a bevandorlok, ork bun balkani paradicsomabol meg 2 millio ember eltunt az elmult 20 evben ? hisz itt jobb mint nyugaton, a Mandi szerint (piroska, geza)
Bitrex®
2026. május 22. 09:06
"...és a 2002-ben a lakosság körülbelül 1,7 millió fővel nőtt..." Kiket alkalmaz a Mandiner?
vezker
2026. május 22. 09:06
Ötszáz éve mi egyedül látjuk, hegy ez nem jó? Az USA legnagyobb húzása a bevándoroltatás volt, de nem ilyen kuplerájt csináltak!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!