Vész tarol a magyar kertekben, semmi sem állíthatja meg

Korábban szinte elképzelhetetlen volt családi ház tujasor nélkül, ma azonban egyre több kertben láthatók barnuló, ritkuló örökzöldek – írta meg a TEOL.hu. Felhívták arra a figyelmet, hogy a tuja pusztulása mára országos jelenséggé vált, amelyet a klímaváltozás, a csapadékhiány és a különféle kártevők együttesen okoznak.

A kevesebb téli csapadék és a tartós vízhiány legyengíti az örökzöldeket.

A legyengült tujákat könnyebben támadják meg a kártevők és a gombás betegségek, ezért fontos a rendszeres öntözés télen is, a tápanyag-utánpótlás, a mulcsozás és a beteg részek eltávolítása. A szakértők szerint hosszabb távon a szárazságtűrő növények vehetik át a tujasorok helyét.