Pedig itt zajlik a szemünk előtt. Ilaria Salis és bandája félholtra vert Budapest utcáin embereket, kommunista barátai kihozták a börtönből, mentelmi jogot adtak neki és beültették az Európai Parlamentbe, hogy a magyar ügyekben is szavazhasson. Természetesen a magyarok ellen.

Ugyanaz, mint a Tanácsköztársaság Szamuely Tíbora, aki szerint

„A vér – acél: erősíti a szívet, erősíti a proletár öklöt. Hatalmassá fog tenni bennünket a vér. A vér lesz az, amely megtisztít bennünket, mely az igazi kommünvilághoz elvezet minket… Aki öklöt emel a proletariátusra, az aláírta a halálos ítéletét.”

De hozhatnánk hasonlót Rákositól, a tömeggyilkos Apró Antaltól vagy a hatalmát Nagy Imre kivégzésével megalapozó Kádártól is.

És akkor jön ez az ájtatos, hihetetlenül képmutató Puzsér, szemüveget biggyeszt az orrára, hogy értelmiségibbnek hasson. És olyan őrültet enged a színpadra, aki azt üvöltözi onnan, hogy „Gulyás Gerinek üzenem, hogy a herémet rárakom a fejére.” És a nemi szervét markolva mond obszcén dolgokat Gulyás Gergelynek és a megafonosoknak. Azoknak, akik