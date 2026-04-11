puzsér hősök terén baj Magyar Péter orbán budapest

Puzsér egy szimpla hatalomvágyó szörnyeteg

2026. április 11. 17:55

Ő Magyar Péter közéleti ikertestvére, aki a tudatlan fiatalokat a hatalom megszerzése érdekében félrevezeti.

null
Horváth K. József
Nem szeretek Puzsérról sokszor írni, mert ha a nullát szorozzuk százzal, az akkor is nulla marad. Most, választás előtt egy nappal mégis muszáj.

Szóval tegnap csak összeállt több mint ötven zenekar, eljött a csőcselékből egy tömegre való fiatal. Felléptek és megjelentek a Rendszerbontó Nagykoncerten a Hősök terén.

Ezt is ajánljuk a témában

Az egésznek azonban az volt a legocsmányabb hazugsága, hogy 

Puzsérék nem mondták el az embereknek, hogy ők valójában a woke / liberális propagandát terjesztik, ami nem más, mint a kommunista gondolat álruhában való megjelentetése. 

Pedig itt zajlik a szemünk előtt. Ilaria Salis és bandája félholtra vert Budapest utcáin embereket, kommunista barátai kihozták a börtönből, mentelmi jogot adtak neki és beültették az Európai Parlamentbe, hogy a magyar ügyekben is szavazhasson. Természetesen a magyarok ellen.

Ugyanaz, mint a Tanácsköztársaság Szamuely Tíbora, aki szerint 

„A vér – acél: erősíti a szívet, erősíti a proletár öklöt. Hatalmassá fog tenni bennünket a vér. A vér lesz az, amely megtisztít bennünket, mely az igazi kommünvilághoz elvezet minket… Aki öklöt emel a proletariátusra, az aláírta a halálos ítéletét.” 

De hozhatnánk hasonlót Rákositól, a tömeggyilkos Apró Antaltól vagy a hatalmát Nagy Imre kivégzésével megalapozó Kádártól is. 

És akkor jön ez az ájtatos, hihetetlenül képmutató Puzsér, szemüveget biggyeszt az orrára, hogy értelmiségibbnek hasson. És olyan őrültet enged a színpadra, aki azt üvöltözi onnan, hogy „Gulyás Gerinek üzenem, hogy a herémet rárakom a fejére.” És a nemi szervét markolva mond obszcén dolgokat Gulyás Gergelynek és a megafonosoknak. Azoknak, akik 

Orbán Viktor nyomában, egy tisztességes, szabad, antikommunista országért dolgoznak, a magyar milliók érdekében, ami persze nagyon csípi a woke-liberális, kommunista Puzsérék szemét, akik a tudatlan gyerekeket is abba az irányba akarják terelni, amerre Magyar Péterrel az élen ők akarnak haladni.

Puzsér egy szimpla hatalomvágyó szörnyeteg. Jellemzően a Hősök terén szóba állt a mibaxxottfol.hu riporternőcskéjével, aki azzal a gusztustalan kérdéssel indította a beszélgetést, hogy Mi b*szott föl az elmúlt 16 évben. Puzsér nem azt mondta, hogy ezzel a stílussal menjen kedves oda vissza, ahol meglátta a napvilágot, hanem előzékenyen elkezdett válaszolni, hogy fényezze Magyar Péter gallérját, és mocskolja Orbán Viktorét. Tehát 

szépeket mondott Magyarról, és kommunistázta Orbánt. 

Épp azt a valakit,  aki elzavarta a kommunistákat Magyarországról. Ez azonban az ifjonti mocskosfideszező csőcseléknek nem tűnik föl, akiknek szemlátomást nem volt kedvenc tantárgya a történelem. Azt sem tudják, hol élnek, csak mennek egymás után, mint a bányaló, és üvöltik azt, amit a szomszéd szemellenzős bányaló is üvölt. 

A gyűlölködő szöveg tartalmának valódiságáról halvány lila segédfogalmuk sincs.  

Puzsér azt állítja, hogy a rendszer baja az oroszpártiságban van. „Ez az ősoka mindennek, ami elviselhetetlen Magyarországon. Mindannak, ami az Orbán, takarodj, vagy a mocskos Fidesz! jelszavának a társadalmi, kulturális fedezete.” Elég nehéz ilyen kontextusban kultúráról beszélni.  Klebelsberg Kuno szerint „Előbb a testet kell táplálni, hogy befogadja a kultúrát.” A tápláláshoz pedig energia kell. Olcsó energia, megfizethető, ami csak az oroszoknál van meg, akik örömmel adnak nekünk belőle. Puzsér ezt hangzatosan ősokként említi, pedig a szovjet időben is ebből éltünk, de ezt nem jutott eszébe akkor ősbűnnek nevezni. A szovjet komcsik tetszettek neki. 

Puzsér visszaél a magyarok régi álmával, a Nyugathoz tartozással, ami mára sajnos már idejétmúlt lett. Azt mondja: „Nem lehetünk akárkik. Nyugatosak vagyunk. Szent István meg Géza fejedelem így döntött.  Nincs az az Orbán Viktor, aki ezt felülírja. És ha megpróbálja, el kell zavarni a p*csába.”  Aljasul kiforgatja a szavakat. 

Mi Schuman, De Gasperi és Adenauer, az Európai Unió alapító atyái szellemiségéhez csatlakoztunk, de Ursula és Manfred Weber már csak paródiái ezeknek.

Nem mondom tovább. Puzsér aljas gazember, Magyar Péter ikertestvére, aki a tudatlan fiatalokat a hatalom megszerzése érdekében félrevezeti. Az ókori görög költő, Euripidész mondta: 

„Aljas ember adománya csak bajt hoz.”

Magyarországnak elég volt a bajokból. Szabadság, szeretet, gazdagság, fejlődés kell. Ezt pedig

csak Orbán Viktor adhatja meg a magyaroknak. Ahogy eddig is.  

***

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Palatin
2026. április 11. 18:19
Ha Puzsért pszichológiai vizsgálati alanynak tekinted, - ahogy én szoktam öt górcsö alá tenni -, akkor egyáltalán nem idegesítö, söt egy érdekes egyén. Robi lelki lényegét tekintve egy talibán mentalitású duvad, külsöleg pedig egy beképzelt, nárcisztikus, önmagát erösen túlbecsülö viselkedési jegyeket felmutató egyén. Elsö ránézésre rendkívül önhitt, repedtfazék szerüen irritáló a hangja, késnyitogató a megjelenése, stílusa. Ám pszichológusként felül tudsz emelkedni ezen, akkor rájössz, hogy egy ritka drágakövet tartasz a kezedben, egy pszichológiai állatorvosi lovat, tele tanulságokkal. Közérthetöbben: Robitól ne várjatok se jót, se rosszat, se igazat, se azt, hogy majd ö valamit tisztáz. Ha tudna is valamit tisztázni, - de nem tud -, ezt akkor sem tenné meg, mert ö abból él, hogy belpolitikai zavarok, problémák vannak, amit ö nemcsak hogy élvezettel tart fenn és táplál, hanem még tovább habosítja, turbózza azokat. Folyt köv. a "Válasz erre"-ben
Palatin
2026. április 11. 18:16
Puzsér arckifejezése sötétebb lett az utóbbi idöben, kisugárzása szinte vészjósló, hidegrázó. Valami nem stimmel nála. Ez az ember lelkileg mutálódott, pár év múlva beköszönt nála a demenc. Ezt már évekkel azelött le lehet olvasni az arcról. Nem véletlen, hogy AKI MELLÉ PUZSÉR ODA ÁLL, AZ VESZÍT. Rossz a kisugárzása, van benne valami taszító. Ö egy olyan csodacsatár, aki akár még az ellenfélnek is képes öngólt rugni. Puzsér ma már egy ösztönös verbál-terrorista. Az utóbbi években lelkileg alaposan talibánosodott. Még a korábbi szórványos humorérzékét is elveszítette, a fellépései, stílusa egyre inkább egy karácsonyi vásárra betévedt és a tömegtöl, nyüzsgéstöl pánikba esett vadkanra emlékezteti az embert. Ezt a változást még a kutyám, Titusz is észrevette. Kezében tartván Puzsér a söröskupát, Rókaként játssza nekünk az örkutyát. Mikor lemegyek a boltba marhahúsért, Szidom magamban ezt a balga Puzsért. Mert ha derék Titusz kutyám TV elött ül, Puzsér képét meglátva szüköl éktelenül.
nemecsekerno-007-01
2026. április 11. 18:14
Komoly mentális betegséggel bír és ezt úgy kezelteti, hogy közszereplést vállal. Köszönjük internet, köszönjük közösségi média. Ilyen a világ ha a kockák tervezik. Csak gratulálni tudok magunknak.
petergy
2026. április 11. 18:12
Nem tudok itt mást és újat mondani: Puzsér egy szimpla hatalomvágyó szörnyeteg. Egyetértek. Puzsér aljas gazember, Magyar Péter ikertestvére. Egyetértek Régi szerepében, zsűri tagként is utálatos volt.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!