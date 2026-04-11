Botrány Puzsér Róbert rendezvényén: a Hősök terén mutogatta a heréjét egy tiszás rapper (VIDEÓ)
Minden határt átlépett Eckü.
Ő Magyar Péter közéleti ikertestvére, aki a tudatlan fiatalokat a hatalom megszerzése érdekében félrevezeti.
Nem szeretek Puzsérról sokszor írni, mert ha a nullát szorozzuk százzal, az akkor is nulla marad. Most, választás előtt egy nappal mégis muszáj.
Szóval tegnap csak összeállt több mint ötven zenekar, eljött a csőcselékből egy tömegre való fiatal. Felléptek és megjelentek a Rendszerbontó Nagykoncerten a Hősök terén.
Ezt is ajánljuk a témában
Az egésznek azonban az volt a legocsmányabb hazugsága, hogy
Puzsérék nem mondták el az embereknek, hogy ők valójában a woke / liberális propagandát terjesztik, ami nem más, mint a kommunista gondolat álruhában való megjelentetése.
Pedig itt zajlik a szemünk előtt. Ilaria Salis és bandája félholtra vert Budapest utcáin embereket, kommunista barátai kihozták a börtönből, mentelmi jogot adtak neki és beültették az Európai Parlamentbe, hogy a magyar ügyekben is szavazhasson. Természetesen a magyarok ellen.
Ugyanaz, mint a Tanácsköztársaság Szamuely Tíbora, aki szerint
„A vér – acél: erősíti a szívet, erősíti a proletár öklöt. Hatalmassá fog tenni bennünket a vér. A vér lesz az, amely megtisztít bennünket, mely az igazi kommünvilághoz elvezet minket… Aki öklöt emel a proletariátusra, az aláírta a halálos ítéletét.”
De hozhatnánk hasonlót Rákositól, a tömeggyilkos Apró Antaltól vagy a hatalmát Nagy Imre kivégzésével megalapozó Kádártól is.
És akkor jön ez az ájtatos, hihetetlenül képmutató Puzsér, szemüveget biggyeszt az orrára, hogy értelmiségibbnek hasson. És olyan őrültet enged a színpadra, aki azt üvöltözi onnan, hogy „Gulyás Gerinek üzenem, hogy a herémet rárakom a fejére.” És a nemi szervét markolva mond obszcén dolgokat Gulyás Gergelynek és a megafonosoknak. Azoknak, akik
Orbán Viktor nyomában, egy tisztességes, szabad, antikommunista országért dolgoznak, a magyar milliók érdekében, ami persze nagyon csípi a woke-liberális, kommunista Puzsérék szemét, akik a tudatlan gyerekeket is abba az irányba akarják terelni, amerre Magyar Péterrel az élen ők akarnak haladni.
Puzsér egy szimpla hatalomvágyó szörnyeteg. Jellemzően a Hősök terén szóba állt a mibaxxottfol.hu riporternőcskéjével, aki azzal a gusztustalan kérdéssel indította a beszélgetést, hogy Mi b*szott föl az elmúlt 16 évben. Puzsér nem azt mondta, hogy ezzel a stílussal menjen kedves oda vissza, ahol meglátta a napvilágot, hanem előzékenyen elkezdett válaszolni, hogy fényezze Magyar Péter gallérját, és mocskolja Orbán Viktorét. Tehát
szépeket mondott Magyarról, és kommunistázta Orbánt.
Épp azt a valakit, aki elzavarta a kommunistákat Magyarországról. Ez azonban az ifjonti mocskosfideszező csőcseléknek nem tűnik föl, akiknek szemlátomást nem volt kedvenc tantárgya a történelem. Azt sem tudják, hol élnek, csak mennek egymás után, mint a bányaló, és üvöltik azt, amit a szomszéd szemellenzős bányaló is üvölt.
A gyűlölködő szöveg tartalmának valódiságáról halvány lila segédfogalmuk sincs.
Puzsér azt állítja, hogy a rendszer baja az oroszpártiságban van. „Ez az ősoka mindennek, ami elviselhetetlen Magyarországon. Mindannak, ami az Orbán, takarodj, vagy a mocskos Fidesz! jelszavának a társadalmi, kulturális fedezete.” Elég nehéz ilyen kontextusban kultúráról beszélni. Klebelsberg Kuno szerint „Előbb a testet kell táplálni, hogy befogadja a kultúrát.” A tápláláshoz pedig energia kell. Olcsó energia, megfizethető, ami csak az oroszoknál van meg, akik örömmel adnak nekünk belőle. Puzsér ezt hangzatosan ősokként említi, pedig a szovjet időben is ebből éltünk, de ezt nem jutott eszébe akkor ősbűnnek nevezni. A szovjet komcsik tetszettek neki.
Puzsér visszaél a magyarok régi álmával, a Nyugathoz tartozással, ami mára sajnos már idejétmúlt lett. Azt mondja: „Nem lehetünk akárkik. Nyugatosak vagyunk. Szent István meg Géza fejedelem így döntött. Nincs az az Orbán Viktor, aki ezt felülírja. És ha megpróbálja, el kell zavarni a p*csába.” Aljasul kiforgatja a szavakat.
Mi Schuman, De Gasperi és Adenauer, az Európai Unió alapító atyái szellemiségéhez csatlakoztunk, de Ursula és Manfred Weber már csak paródiái ezeknek.
Nem mondom tovább. Puzsér aljas gazember, Magyar Péter ikertestvére, aki a tudatlan fiatalokat a hatalom megszerzése érdekében félrevezeti. Az ókori görög költő, Euripidész mondta:
„Aljas ember adománya csak bajt hoz.”
Magyarországnak elég volt a bajokból. Szabadság, szeretet, gazdagság, fejlődés kell. Ezt pedig
csak Orbán Viktor adhatja meg a magyaroknak. Ahogy eddig is.
***
Ezt is ajánljuk a témában
Így mulattak a tiszás fiatalok a Hősök terén. Kacsoh Dániel írása.
