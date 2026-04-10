Botrány Puzsér Róbert rendezvényén: a Hősök terén mutogatta a heréjét egy tiszás rapper (VIDEÓ)

A tiszás fiatalok azt sem tudják, kik a ruszkik – a „Rendszerváltó bulin” jártunk (VIDEÓ)
A rendezvényre érkezett fiatalok politikai felkészültségéről ez önmagában sokat elárul.
Minden határt átlépett Eckü.
Miközben Orbán Viktor pénteken folytatta az országjárását, az ellenzék „Rendszerváltó koncertet” tartott, amin a Mandiner stábja is részt vett. A rendezvényre érkezett fiatalok politikai felkészültségéről sokat elárul, hogy az általunk megkérdezett illetőnek fogalma sem volt arról, hogy mit skandálnak körülötte az emberek.
A helyzet azonban csak fokozódott, amint leszállt az est. A Puzsér Róbert által szervezett rendezvényen koncertet adott többek között Eckü is.
A rapper egy ponton botrányosan kezdett el viselkedni, majd a heréjét mutogatta a közönségnek.
A döbbenetes felvételt itt tudja megtekinteni:
Nyitókép: Képernyőfotó