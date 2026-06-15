Ukrán térképek szerint is orosz harapófogóba került az utolsó ukrán kézen lévő donyecki város

A Portfolio arról ír, hogy a frontvonalon erős nyomás alatt áll az egyik utolsó, még ukrán kézen lévő donyecki város, Kosztyantynivka. Ukrán térképek szerint

a település lassan harapófogóba kerül: az északkeleti és a délnyugati agglomerációba is betörtek az oroszok, emellett jönnek föl délről is.

Az orosz médiában olvasható beszámolók szerint „különleges erőkkel” erősítették meg az ukránok Kosztyantynivka védelmét – ezt az információt még nem lehet biztosan megerősíteni.