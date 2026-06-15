Ukrán térképek szerint is orosz harapófogóba került az utolsó ukrán kézen lévő donyecki város

Trump bejelentést tett a háború lezárásáról Iránnal
Végre létrejött a megállapodás.
Kosztyantynivkában intenzív harcok folynak. A tét hatalmas.
A Portfolio arról ír, hogy a frontvonalon erős nyomás alatt áll az egyik utolsó, még ukrán kézen lévő donyecki város, Kosztyantynivka. Ukrán térképek szerint
a település lassan harapófogóba kerül: az északkeleti és a délnyugati agglomerációba is betörtek az oroszok, emellett jönnek föl délről is.
Az orosz médiában olvasható beszámolók szerint „különleges erőkkel” erősítették meg az ukránok Kosztyantynivka védelmét – ezt az információt még nem lehet biztosan megerősíteni.
Ezeken túl hétfő hajnalban átfogó támadás érte Ukrajnát:
orosz drón, illetve rakétacsapás érte Kijevet, Szumit, Herszont, Dnyiprót és más városokat
is.
Emlékeztetnek: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hamarosan személyesen találkozik majd Donald Trump amerikai vezetővel a G7-csúcson,
Trump most alighanem ráfordul az ukrajnai háború lezárására
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Végre létrejött a megállapodás.
Nyitókép: MTI/EPA/Ukrán 24. gépesített dandár sajtószolgálata
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