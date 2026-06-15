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Konsztantyinivka volodimir zelenszkij orosz-ukrán háború donald trump

Ukrán térképek szerint is orosz harapófogóba került az utolsó ukrán kézen lévő donyecki város

2026. június 15. 07:51

Kosztyantynivkában intenzív harcok folynak. A tét hatalmas.

2026. június 15. 07:51
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A Portfolio arról ír, hogy a frontvonalon erős nyomás alatt áll az egyik utolsó, még ukrán kézen lévő donyecki város, Kosztyantynivka. Ukrán térképek szerint 

a település lassan harapófogóba kerül: az északkeleti és a délnyugati agglomerációba is betörtek az oroszok, emellett jönnek föl délről is.

Az orosz médiában olvasható beszámolók szerint „különleges erőkkel” erősítették meg az ukránok Kosztyantynivka védelmét – ezt az információt még nem lehet biztosan megerősíteni.

Ezeken túl hétfő hajnalban átfogó támadás érte Ukrajnát: 

orosz drón, illetve rakétacsapás érte Kijevet, Szumit, Herszont, Dnyiprót és más városokat

 is.

Emlékeztetnek: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hamarosan személyesen találkozik majd Donald Trump amerikai vezetővel a G7-csúcson, 

Trump most alighanem ráfordul az ukrajnai háború lezárására

 az iráni háború – valószínű – befejeztével.

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Nyitókép: MTI/EPA/Ukrán 24. gépesített dandár sajtószolgálata

 

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Összesen 11 komment

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Sorrend:
zakar zoltán béla
2026. június 15. 09:25
port vert a folio
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0
0
angie1
•••
2026. június 15. 08:35 Szerkesztve
Ja, de már mindjárt nyernek az ukránok, csak kell még párszáz milliárd eurót nyúlni az európaiaktól!
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9
0
masikhozzaszolo
2026. június 15. 08:34
Milyen harcok? Az ukránok már régen Sztálingrádot lövik és Tatárföldet! A frontvonaluk Mari u pól-tól Novaja Zemljáig terjed. Sőt, a tankereket is lefoglalják, felgyújtják.
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8
0
Obsitos Technikus
2026. június 15. 08:31
Konsztantyinovka 51 km-re van a Donyecki Terület határától. És ott van még a két erődváros, Szlovjanszk és Kramatorszk. A múlt héten intenzíven bombázták mindkét várost, az utánpótlási vonalak közül már csak egy van nyitva, de több hetes ostrom várható ott. Utána már valóban nem sok védelmi vonal van akár Kijevig.
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16
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