Indulnak a közvetlen vonatok Budapestről az adriai tengerpartra

Közvetlen tengerparti szállodavonat indul Budapestről az Adriához (VIDEÓ)
Vacsora, alvás, reggeli és már lehet is csobbanni!
A járat 2026-ban július 3. és október 2. között közlekedik.
Vitézy Dávid közlekedési miniszter a Facebook-oldalán bejelentette, hogy idén is elindul az Adria InterCity Budapest és Split között, pedig
hónapokig kérdéses volt a népszerű nyári járat sorsa.
A közvetlen éjszakai vonatot a Dunakeszi Járműjavító csődje sodorta veszélybe, végül bérelt kocsikkal sikerült megmenteni a szolgáltatást, írja.
Hozzátette: „Az elmúlt hetekben a MÁV-val együttműködésben ezt a problémát sikerült elhárítanunk, és bérelt kocsikkal elindítjuk idén is a szolgáltatást”.
Emlékezhetünk, hogy az Adria InterCity az elmúlt évek egyik legsikeresebb nemzetközi vasúti járatává vált hazánkban. Nem véletlenül.
„Az Adria InterCity így idén is kényelmes, közvetlen és környezetbarát kapcsolatot kínál Budapest és Split között.
A július 3. és október 2. között közlekedő éjszakai vonattal az utasok este indulhatnak Budapestről, és másnap reggel már a horvát tengerparton ébredhetnek.
Az utazók fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés közül választhatnak, így a szolgáltatás egyaránt ideális családoknak, pároknak, baráti társaságoknak és egyedül utazóknak” – írja Vitézy Dávid.
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Vacsora, alvás, reggeli és már lehet is csobbanni!
Nyitókép: Facebook