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vitézy dávid split adria intercity intercity budapest

Indulnak a közvetlen vonatok Budapestről az adriai tengerpartra

2026. június 15. 08:50

A járat 2026-ban július 3. és október 2. között közlekedik.

2026. június 15. 08:50
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Vitézy Dávid közlekedési miniszter a Facebook-oldalán bejelentette, hogy idén is elindul az Adria InterCity Budapest és Split között, pedig 

hónapokig kérdéses volt a népszerű nyári járat sorsa.

 A közvetlen éjszakai vonatot a Dunakeszi Járműjavító csődje sodorta veszélybe, végül bérelt kocsikkal sikerült megmenteni a szolgáltatást, írja.

Hozzátette: „Az elmúlt hetekben a MÁV-val együttműködésben ezt a problémát sikerült elhárítanunk, és bérelt kocsikkal elindítjuk idén is a szolgáltatást”.

Emlékezhetünk, hogy az Adria InterCity az elmúlt évek egyik legsikeresebb nemzetközi vasúti járatává vált hazánkban. Nem véletlenül.

„Az Adria InterCity így idén is kényelmes, közvetlen és környezetbarát kapcsolatot kínál Budapest és Split között.

 A július 3. és október 2. között közlekedő éjszakai vonattal az utasok este indulhatnak Budapestről, és másnap reggel már a horvát tengerparton ébredhetnek.

 Az utazók fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés közül választhatnak, így a szolgáltatás egyaránt ideális családoknak, pároknak, baráti társaságoknak és egyedül utazóknak” – írja Vitézy Dávid.

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Nyitókép: Facebook

 

Összesen 3 komment

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Sorrend:
hakapeszim
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2026. június 15. 09:11 Szerkesztve
Értelmét nem látom, hogy vonattal bumlizzak. Autóval nem vagyok menetrendhez kötve, ajtótól ajtóig megyek. Helyben is mobil maradok. Mesélte valaki, hogy Montenegroban voltak vonattal - de többet ilyet nem csinál. Én este be szoktam ülni, a család horpaszt, reggel a görög vagy albán parton vagyunk, már iszom is az úzót, konyakot, ugrok a medencébe, tengerbe, míg mások a dugóban szentségelnek. A München - i ringen szoktam röhögni, mikor a bamba német szombat délelőtt 11 - kor szembesül vele, hogy a Brenner felé Stau van végig. A labanc már azt sem engedi, hogy mellékutakon (személykocsival) elsunnyogjanak a dugó mellett. Most vasárnap hajnalban jöttem át a Brenneren, ilyenkor alapvetően tilos, de 25 ezer liter tejjel jöhettem, élmény volt, nulla forgalom, pár hűtőst és élőállatszállítót láttam. Rendőr sem volt kint egy sem, így lenne ez jó hétköznap is.
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1
0
europész
2026. június 15. 09:07
Nofene.Másolják az Orbán kormányt?Ugyanis ők valósították meg ezt a lehetőséget.Vitézi megínt idegen tollakkal ékeskedik.
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5
0
mp1g
2026. június 15. 09:06
Akkor most a Balatonnal mi lesz? Nem azt kellene fellendíteni? Inkább a külföldi turizmust segítjük? Nem erről volt nagyba' szó.
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1
0
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