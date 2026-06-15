Indulnak a közvetlen vonatok Budapestről az adriai tengerpartra

Vitézy Dávid közlekedési miniszter a Facebook-oldalán bejelentette, hogy idén is elindul az Adria InterCity Budapest és Split között, pedig

hónapokig kérdéses volt a népszerű nyári járat sorsa.

A közvetlen éjszakai vonatot a Dunakeszi Járműjavító csődje sodorta veszélybe, végül bérelt kocsikkal sikerült megmenteni a szolgáltatást, írja.