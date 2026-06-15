Nem ért egyet a kormány tervével a közjegyzői kamara

Annak kapcsán, hogy felső korlátot terveznek bevezetni a közjegyzői tevékenység díjazására, hogy sokkal olcsóbbá váljon az ügyintézés, megjegyezték: a közjegyzői díjszabást miniszteri rendelet határozza meg, amelytől a közjegyző nem térhet el. Minden közjegyzői díj maximálva van, miközben a bírósági illetékplafont eltörölték. A díj ma az azonos peresített érték bírósági illetékénél lényegesen alacsonyabb. 2025-ben egy 50 millió forintos hagyatéki per elsőfokú bírósági illetéke a korábbi 1 500 000 forintról (ez volt a maximális illeték) 2 789 500 forintra nőtt, magasabb ügyérték esetén még nagyobb a növekedés mértéke, míg ugyanekkora ügyértékű hagyatéki eljárás közjegyzői díja a felmerült készkiadások (például postaköltség) függvényében 160-200 ezer forint között van.

Kifejtették, hogy nem értenek egyet azzal sem, hogy egyes közjegyzői hatásköröket a bíróságokhoz, illetve más tevékenységeket a kormányhivatalokhoz telepítsenek. Mint hangsúlyozták, a bíróságok és a kormányhivatalok túlterheltek, a hivatalokban gyakran nem jogászok dolgoznak, miközben a közjegyzői irodákban jogi szakvizsgával rendelkező közjegyzők vagy közjegyzőhelyettesek járnak el, méghozzá a közjegyző teljes anyagi felelőssége mellett, állami források nélkül végezve a tevékenységet. Ráadásul az állam – azaz az adófizetők közössége – számára jelentős többletköltséggel járna ezeknek a feladatoknak az átvétele és a szükséges munkatársak felvétele, képzése, a rendszerek és folyamatok kiépítése, továbbá műhibák esetén a kártérítési felelősség viselése. „A közjegyzőnek az ügyek gyors és eredményes elintézéséhez fűződő személyes érdeke a kulcsa a hatékony ügyintézésnek, ami az állami szektorban lévő szereplők esetén nem adott” – állította a kamara.

A közjegyzőségek számának növelése kapcsán kiemelték, hogy a közjegyzők számát jogszabály határozza meg: jelenleg az országban 313 közjegyzői székhely és 494 közjegyzőhelyettes van, akiket a közjegyzők alkalmaznak. Egy közjegyzői székhely akkor üresedik meg, amikor az oda kinevezett közjegyző meghal, nyugdíjas lesz, lemond, vagy más székhelyre helyezik át.