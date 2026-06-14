Belháború a Tiszánál: Brüsszel dicséri őket, a lengyel sajtó viszont már Magyar Péterék bukásáról beszél

Pánik a Tiszánál? Megbukott a Sulyok-terv, egymásnak eshettek a kormányban
Radikálisok és mérsékeltek között zajlik a küzdelem.
A héten egy brutális nemi erőszak és a kamatstop kivezetése is kattintásra késztette a Mandiner olvasóit.
A Mandiner legolvasottabb hírei a héten a Tisza-kormány belső konfliktusairól, az uniós migrációs paktum körüli vitákról, egy Németországot megrázó bűnügyről, a kamatstop fű alatti kivezetéséről és Magyar Péter politikai jövőjéről szóltak.
A Mandiner információi szerint komoly feszültségek alakultak ki a Magyar Péter vezette kormányon belül a korábban megválasztott közjogi méltóságok leváltásának kérdésében. Kovács András elemzése szerint Ruff Bálint köre gyors és radikális fellépést sürget, míg Tarr Zoltán környezetében inkább a fokozatosság hívei vannak többségben.
A lap úgy értesült, hogy a Sulyok Tamás köztársasági elnök eltávolítására irányuló tervek egyelőre nem hoztak eredményt, ami tovább növelheti a belső feszültségeket. A háttérben ráadásul nemzetközi jogi akadályok is nehezíthetik az Alaptörvény módosítására vonatkozó elképzeléseket, miközben a kormányzaton belül is egyre élesebben rajzolódik ki a radikálisabb és a mérsékeltebb tábor közötti törésvonal.
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Radikálisok és mérsékeltek között zajlik a küzdelem.
Közben hatályba lépett az Európai Unió új migrációs paktuma. Az Euractiv beszámolója szerint Magnus Brunner migrációs biztos pozitívan értékeli a Tisza-kormány hozzáállását. A biztos világossá tette, hogy az uniós forrásokhoz való hozzáférés összefügg a paktum végrehajtásával.
A paktumban vannak ösztönzők és vannak szankciók is. A finanszírozáshoz, az uniós forrásokhoz csak akkor lehet hozzájutni, ha egy ország végrehajtja a paktumot”
– fogalmazott Brunner.
A lap szerint Magyar Péter korábbi határozott elutasításához képest ma már jóval óvatosabban nyilatkozik a kérdésről, ami Brüsszelben kedvező fogadtatásra talált.
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Nagy érdeklődést váltott ki a Remix News beszámolója is. Ez alapján két iraki származású testvér ellen emeltek vádat, mert a gyanú szerint évekkel ezelőtt szexuálisan bántalmaztak egy hétéves német kislányt. A gyermek az elkövetők húgának barátnője volt, az ügyben pedig várhatóan augusztusban születhet ítélet.
A lap szerint az eset különösen azért váltott ki felháborodást, mert a német országos sajtó szinte egyáltalán nem foglalkozott vele, miközben az elmúlt időszakban több, migráns hátterű elkövetőkhöz köthető, gyermekek sérelmére elkövetett súlyos bűncselekmény is napvilágot látott. Az ügy így ismét fellobbantotta a migráció, a közbiztonság és a médiában megjelenő kettős mérce körüli vitákat Németországban.
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Szintén sokakat érdekelt, hogy a kormány 2026 szeptemberének végével kivezeti a jelzáloghitelek kamatstopját. A Portfolio számításai szerint mintegy 216 ezer hitelszerződést érint a döntés.
Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője korábban arra figyelmeztetett, hogy a kamatstop nélkül akár tömeges kilakoltatásokkal is szembesülhetett volna az ország. A szakértő szerint az intézkedés az elmúlt években százezrek otthonát védte meg.
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Magyar Péter ugyan ma két órán keresztül beszélt a sajtótájékoztatón, ezt az apróságot viszont „elfelejtette” közölni az emberekkel.
A hét egyik legolvasottabb cikke a lengyel WPolityce.pl elemzését dolgozta fel. A portál szerzője úgy véli, hogy Magyar Péter politikai pozíciója korántsem olyan stabil, mint amilyennek első pillantásra látszik.
A cikk szerint a miniszterelnök mögött álló választási koalíció törékeny, a kulcspozíciókat pedig főként baloldali és liberális szereplők töltik be. A szerző odáig megy, hogy Magyar Pétert elsősorban átmeneti politikai eszköznek tekinti azok szemében, akik Orbán Viktor rendszerének leváltását tűzték ki célul, ezért úgy véli, hogy a jelenlegi miniszterelnök politikai mozgástere a következő időszakban tovább szűkülhet.
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Hiába a kétharmados többség.
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Fotó: John MACDOUGALL / AFP