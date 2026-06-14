Ft
Ft
24°C
14°C
Ft
Ft
24°C
14°C
06. 14.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 14.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt Németország Lengyelország migrációs paktum nemi erőszak migráció kamatstop Magyar Péter Sulyok Tamás Európai Unió

Belháború a Tiszánál: Brüsszel dicséri őket, a lengyel sajtó viszont már Magyar Péterék bukásáról beszél

2026. június 14. 09:09

A héten egy brutális nemi erőszak és a kamatstop kivezetése is kattintásra késztette a Mandiner olvasóit.

2026. június 14. 09:09
null

A Mandiner legolvasottabb hírei a héten a Tisza-kormány belső konfliktusairól, az uniós migrációs paktum körüli vitákról, egy Németországot megrázó bűnügyről, a kamatstop fű alatti kivezetéséről és Magyar Péter politikai jövőjéről szóltak.

Kitört a belháború a Tisza-kormányban?

A Mandiner információi szerint komoly feszültségek alakultak ki a Magyar Péter vezette kormányon belül a korábban megválasztott közjogi méltóságok leváltásának kérdésében. Kovács András elemzése szerint Ruff Bálint köre gyors és radikális fellépést sürget, míg Tarr Zoltán környezetében inkább a fokozatosság hívei vannak többségben.

A lap úgy értesült, hogy a Sulyok Tamás köztársasági elnök eltávolítására irányuló tervek egyelőre nem hoztak eredményt, ami tovább növelheti a belső feszültségeket. A háttérben ráadásul nemzetközi jogi akadályok is nehezíthetik az Alaptörvény módosítására vonatkozó elképzeléseket, miközben a kormányzaton belül is egyre élesebben rajzolódik ki a radikálisabb és a mérsékeltebb tábor közötti törésvonal.

Ezt is ajánljuk a témában

Brüsszel elégedett Magyar Péterrel a migráció ügyében

Közben hatályba lépett az Európai Unió új migrációs paktuma. Az Euractiv beszámolója szerint Magnus Brunner migrációs biztos pozitívan értékeli a Tisza-kormány hozzáállását. A biztos világossá tette, hogy az uniós forrásokhoz való hozzáférés összefügg a paktum végrehajtásával.

A paktumban vannak ösztönzők és vannak szankciók is. A finanszírozáshoz, az uniós forrásokhoz csak akkor lehet hozzájutni, ha egy ország végrehajtja a paktumot”

– fogalmazott Brunner.

A lap szerint Magyar Péter korábbi határozott elutasításához képest ma már jóval óvatosabban nyilatkozik a kérdésről, ami Brüsszelben kedvező fogadtatásra talált.

Ezt is ajánljuk a témában

Megdöbbentő bűnügy borzolja a kedélyeket Németországban

Nagy érdeklődést váltott ki a Remix News beszámolója is. Ez alapján két iraki származású testvér ellen emeltek vádat, mert a gyanú szerint évekkel ezelőtt szexuálisan bántalmaztak egy hétéves német kislányt. A gyermek az elkövetők húgának barátnője volt, az ügyben pedig várhatóan augusztusban születhet ítélet.

A lap szerint az eset különösen azért váltott ki felháborodást, mert a német országos sajtó szinte egyáltalán nem foglalkozott vele, miközben az elmúlt időszakban több, migráns hátterű elkövetőkhöz köthető, gyermekek sérelmére elkövetett súlyos bűncselekmény is napvilágot látott. Az ügy így ismét fellobbantotta a migráció, a közbiztonság és a médiában megjelenő kettős mérce körüli vitákat Németországban.

Ezt is ajánljuk a témában

Csendben megszüntetik a kamatstopot

Szintén sokakat érdekelt, hogy a kormány 2026 szeptemberének végével kivezeti a jelzáloghitelek kamatstopját. A Portfolio számításai szerint mintegy 216 ezer hitelszerződést érint a döntés.

Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője korábban arra figyelmeztetett, hogy a kamatstop nélkül akár tömeges kilakoltatásokkal is szembesülhetett volna az ország. A szakértő szerint az intézkedés az elmúlt években százezrek otthonát védte meg.

Ezt is ajánljuk a témában

Lengyel elemző: Magyar Péter csak átmeneti szereplő lehet

A hét egyik legolvasottabb cikke a lengyel WPolityce.pl elemzését dolgozta fel. A portál szerzője úgy véli, hogy Magyar Péter politikai pozíciója korántsem olyan stabil, mint amilyennek első pillantásra látszik.

A cikk szerint a miniszterelnök mögött álló választási koalíció törékeny, a kulcspozíciókat pedig főként baloldali és liberális szereplők töltik be. A szerző odáig megy, hogy Magyar Pétert elsősorban átmeneti politikai eszköznek tekinti azok szemében, akik Orbán Viktor rendszerének leváltását tűzték ki célul, ezért úgy véli, hogy a jelenlegi miniszterelnök politikai mozgástere a következő időszakban tovább szűkülhet.

Ezt is ajánljuk a témában

***

Fotó: John MACDOUGALL / AFP

 

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Ergit
2026. június 14. 11:23
MP hajtókáján magyar-német zászló van. Érdekes. Azért a németekkel így közösködni....
Válasz erre
1
0
nagymester-b-2
2026. június 14. 11:22
Sajnos az emberek elégedettek. Legfontosabb ígéretét, miszerint a személyi igazolványában nem az Orbán Viktor név szerepel, maradéktalanul teljesítette. Ez volt a lényeg, az emberek innentől már leszarják, és mennek vissza videójátékozni, mert már nem bulika a választás.
Válasz erre
1
0
Ízisz
•••
2026. június 14. 11:17 Szerkesztve
🧡🇭🇺 Az nem elég, hogy csak a pszichopata legyen elzavarva!!! Nem megoldás, hogy közülük majd bárkit is tegyenek helyére... Előrehozott választást kell kiírni, amit annyira akart ellenzékiként... Ez a vágya, VÁLJON MOST VALÓRA!!! 💯👍👌😊❗
Válasz erre
1
0
madre79
2026. június 14. 10:43
Nem lesz hosszú királyság!
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!