Belháború a Tiszánál: Brüsszel dicséri őket, a lengyel sajtó viszont már Magyar Péterék bukásáról beszél

A Mandiner legolvasottabb hírei a héten a Tisza-kormány belső konfliktusairól, az uniós migrációs paktum körüli vitákról, egy Németországot megrázó bűnügyről, a kamatstop fű alatti kivezetéséről és Magyar Péter politikai jövőjéről szóltak.

Kitört a belháború a Tisza-kormányban?

A Mandiner információi szerint komoly feszültségek alakultak ki a Magyar Péter vezette kormányon belül a korábban megválasztott közjogi méltóságok leváltásának kérdésében. Kovács András elemzése szerint Ruff Bálint köre gyors és radikális fellépést sürget, míg Tarr Zoltán környezetében inkább a fokozatosság hívei vannak többségben.