Hétéves német kislányt erőszakolt meg két iraki, a részletek is elborzasztóak

Németország átalakul: a következő generáció már migráns hátterű lesz
A demográfiai folyamatok lassúak, de könyörtelenek. A legfrissebb statisztikák szerint több német városban a 16 év alattiak többsége migrációs háttérrel rendelkezik.
Elképesztő ügyet tárt fel az egy alternatív jobboldali portál, amiről az egész német média hallgatott.
Miközben Németországban továbbra is heves viták zajlanak a közbiztonság és a migráció (illetve ezzel együtt a demográfiai változások) kapcsolatáról, egy különösen súlyos bűncselekményről írt a Remix News, amely szerint a média lényegében elhallgatta a legújabb, helyben hatalmas felháborodást kiváltó esetet.
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A demográfiai folyamatok lassúak, de könyörtelenek. A legfrissebb statisztikák szerint több német városban a 16 év alattiak többsége migrációs háttérrel rendelkezik.
Az észak-rajna-vesztfáliai Essenben ugyanis két iraki származású testvér – egy 18 és egy 21 éves férfi – ellen emeltek vádat, mert a gyanú szerint
két különböző alkalommal szexuálisan bántalmaztak egy hétéves kislányt.
A gyermek az elkövetők húgának a barátnője volt, és a család szomszédságában lakott. A vád szerint a bűncselekményeket még évekkel ezelőtt követték el, az ügyben pedig az esseni tartományi bíróság augusztusban hozhat döntést. A lap kiemeli:
a német sajtóban az esetről gyakorlatilag nem jelent meg részletes tudósítás, csupán az RTL West rövid videós beszámolója számolt be a vádemelésről.
A portál szerint nehéz megállapítani, hogy a hallgatás oka kizárólag az áldozat kiskorúsága-e, vagy szerepet játszik benne a gyanúsítottak migrációs háttere is. Tény ugyanakkor, hogy az elmúlt időszakban több olyan, gyermekek ellen elkövetett szexuális bűncselekmény is nyilvánosságot kapott Németországban, amelyben migráns hátterű elkövetők érintettek.
A lap felidézi, hogy alig két héttel korábban a Rajna-vidék–Pfalz tartományban található Koblenzben egy 11 éves, speciális nevelési igényű kislány vált szexuális bántalmazás áldozatává, egészen borzalmas módon: a gyanú szerint
egy 20 éves afgán férfi hatolt be az iskola területére, majd az egyik mosdóban késsel fenyegetve bántalmazta a gyermeket.
A család ügyvédje, Bilal Colak a Bildnek azt mondta, hogy a lány vallomása szerint ebben a támadásban egy második személy is részt vehetett, akit a hatóságok egyelőre nem azonosítottak. A gyermek beszámolója szerint az egyik támadó a helyszínen lehúzta a nadrágját, miközben kés is előkerült.
Hogy egy kis németes éle is legyen a dolognak, az ügy különösen nagy felháborodást váltott ki, mivel a Hans-Zulliger iskola bejáratánál jól látható figyelmeztetés tiltja az illetéktelen személyek belépését az intézmény területére. A gyanúsított ennek ellenére bejutott az épületbe.
Nyitókép: Odd ANDERSEN / AFP