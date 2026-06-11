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remix news Essen németország

Hétéves német kislányt erőszakolt meg két iraki, a részletek is elborzasztóak

2026. június 11. 15:11

Elképesztő ügyet tárt fel az egy alternatív jobboldali portál, amiről az egész német média hallgatott.

2026. június 11. 15:11
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Miközben Németországban továbbra is heves viták zajlanak a közbiztonság és a migráció (illetve ezzel együtt a demográfiai változások) kapcsolatáról, egy különösen súlyos bűncselekményről írt a Remix News, amely szerint a média lényegében elhallgatta a legújabb, helyben hatalmas felháborodást kiváltó esetet.

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Az észak-rajna-vesztfáliai Essenben ugyanis két iraki származású testvér – egy 18 és egy 21 éves férfi – ellen emeltek vádat, mert a gyanú szerint 

két különböző alkalommal szexuálisan bántalmaztak egy hétéves kislányt.

A gyermek az elkövetők húgának a barátnője volt, és a család szomszédságában lakott. A vád szerint a bűncselekményeket még évekkel ezelőtt követték el, az ügyben pedig az esseni tartományi bíróság augusztusban hozhat döntést. A lap kiemeli: 

a német sajtóban az esetről gyakorlatilag nem jelent meg részletes tudósítás, csupán az RTL West rövid videós beszámolója számolt be a vádemelésről.

A portál szerint nehéz megállapítani, hogy a hallgatás oka kizárólag az áldozat kiskorúsága-e, vagy szerepet játszik benne a gyanúsítottak migrációs háttere is. Tény ugyanakkor, hogy az elmúlt időszakban több olyan, gyermekek ellen elkövetett szexuális bűncselekmény is nyilvánosságot kapott Németországban, amelyben migráns hátterű elkövetők érintettek.

A lap felidézi, hogy alig két héttel korábban a Rajna-vidék–Pfalz tartományban található Koblenzben egy 11 éves, speciális nevelési igényű kislány vált szexuális bántalmazás áldozatává, egészen borzalmas módon: a gyanú szerint 

egy 20 éves afgán férfi hatolt be az iskola területére, majd az egyik mosdóban késsel fenyegetve bántalmazta a gyermeket.

A család ügyvédje, Bilal Colak a Bildnek azt mondta, hogy a lány vallomása szerint ebben a támadásban egy második személy is részt vehetett, akit a hatóságok egyelőre nem azonosítottak. A gyermek beszámolója szerint az egyik támadó a helyszínen lehúzta a nadrágját, miközben kés is előkerült.

Hogy egy kis németes éle is legyen a dolognak, az ügy különösen nagy felháborodást váltott ki, mivel a Hans-Zulliger iskola bejáratánál jól látható figyelmeztetés tiltja az illetéktelen személyek belépését az intézmény területére. A gyanúsított ennek ellenére bejutott az épületbe.

Nyitókép: Odd ANDERSEN / AFP

Összesen 13 komment

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Sorrend:
blancoagilon
2026. június 11. 16:53
Térdre, fejbe. Ez jelentené a drasztikus megoldást. Aztán tüntetne a sok igazhizű, akiket szintén sortűzzel kellene ünnepelni.
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0
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templar62
2026. június 11. 16:44
A hitetlen szabadpréda . Szerintük ! A gond az , hogy a német bíróság helyt ad ! Ez de facto kalifátus .
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1
0
szilvarozsa
2026. június 11. 16:10
Holnaptól ezt a németek nem lesittelik, hanem áttelepítik Magyarországra.
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7
0
schwabisch2026
•••
2026. június 11. 15:37 Szerkesztve
Meddig lehet feszíteni még a húrt? Mikor tér már észre Európa őshonos része? Vagy majd megint itt, e magyar földön kell ismételten nekünk példát mutatni?
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