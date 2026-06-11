Hétéves német kislányt erőszakolt meg két iraki, a részletek is elborzasztóak

A portál szerint nehéz megállapítani, hogy a hallgatás oka kizárólag az áldozat kiskorúsága-e, vagy szerepet játszik benne a gyanúsítottak migrációs háttere is. Tény ugyanakkor, hogy az elmúlt időszakban több olyan, gyermekek ellen elkövetett szexuális bűncselekmény is nyilvánosságot kapott Németországban, amelyben migráns hátterű elkövetők érintettek.

A lap felidézi, hogy alig két héttel korábban a Rajna-vidék–Pfalz tartományban található Koblenzben egy 11 éves, speciális nevelési igényű kislány vált szexuális bántalmazás áldozatává, egészen borzalmas módon: a gyanú szerint