Németország átalakul: a következő generáció már migráns hátterű lesz

Németországban a demográfiai folyamatok iránya már jól látható. Azokban a német városokban, ahol jelenleg a 16 év alattiak körében a migrációs hátterű fiatalok aránya eléri vagy meghaladja a 60 százalékot, néhány évtizeden belül a teljes aktív korú lakosság szerkezetét is ez határozza meg.

Húsz év múlva a 36 év alattiak, negyven év múlva az 56 év alattiak körében válhat többségivé ez a csoport, hosszabb távon pedig a teljes társadalmi struktúra átalakulhat.