Németország átalakul: a következő generáció már migráns hátterű lesz

Az oktatási rendszerben is jelentős hatások érzékelhetők. „A gyermekek nyelvtudásának hiánya, valamint a hátrányos háttér – például hogy szüleik nem tudnak nekik segíteni a lecke elkészítésében – súlyosan rontja az oktatás színvonalát” – fogalmazott kutatási vezető. Szerinte
a többségi társadalom tagjai gyakran nem csupán komfortérzetük miatt költöznek el a bevándorlók által sűrűn lakott városrészekből, hanem azért is, hogy gyermekeik „ne kelljen olyan körzeti iskolába járniuk, ahol sok a bevándorló, így rossz az oktatás színvonala”.
A demográfiai átalakulás és a közbiztonsági kockázatok közötti kapcsolat szintén a szakmai viták tárgya. „Statisztikai tény, hogy a legtöbb bűnelkövető a világon bárhol a fiatal férfiak közül kerül ki. Mivel a bevándorlók többsége fiatal férfi, ebből önmagában következik, hogy magasabb köreikben a bűnelkövetők aránya” – árnyalta a képet a szakember.
Folytatta: a helyzetet bonyolítja, hogy sokan eltérő kulturális háttérrel érkeznek, ami további integrációs kihívásokat jelenthet.
Végezetül, a munkaerőpiaci hatások megítélése szintén összetett.
Sayfo Omar szerint „a célzott és ellenőrzött migráció, mint amilyen a magyar vendégmunkásprogram, enyhíti a munkaerőhiányt”.
Az ellenőrizetlen bevándorlás esetében azonban gyakran hosszú idő telik el a munkába állásig. „Az ellenőrizetlenül érkező migránsok esetében jellemzően öt-hat év is eltelik, mire az illető munkába áll” – mondta.
A családegyesítéssel érkezők esetében a helyzet még kedvezőtlenebb lehet: „ők alanyi jogon utaznak be, így az állam gyakorlatilag lemond arról, hogy gazdasági alapon szűrje meg őket” – summázta a Migrációkutató Intézet kutatási vezetője.