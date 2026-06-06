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demográfiai folyamat migrációs hátterű németország

Németország átalakul: a következő generáció már migráns hátterű lesz

2026. június 06. 09:57

A demográfiai folyamatok lassúak, de könyörtelenek. A legfrissebb statisztikák szerint több német városban a 16 év alattiak többsége migrációs háttérrel rendelkezik.

2026. június 06. 09:57
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Veress Csongor Balázs

Németországban a demográfiai folyamatok iránya már jól látható. Azokban a német városokban, ahol jelenleg a 16 év alattiak körében a migrációs hátterű fiatalok aránya eléri vagy meghaladja a 60 százalékot, néhány évtizeden belül a teljes aktív korú lakosság szerkezetét is ez határozza meg. 

Húsz év múlva a 36 év alattiak, negyven év múlva az 56 év alattiak körében válhat többségivé ez a csoport, hosszabb távon pedig a teljes társadalmi struktúra átalakulhat. 

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Mindez akkor is bekövetkezik a jelenlegi trendek alapján, ha a jövőben jelentősen csökkenne az új bevándorlás mértéke, mivel a demográfiai dinamika önmagában is továbbviszi a folyamatot.

Az utóbbi években Németország társadalmi szerkezete látványos átalakuláson ment keresztül, amelynek egyik 

legszembetűnőbb eleme a migrációs háttérrel rendelkező fiatalok arányának gyors növekedése. 

Egyes nagyvárosokban a 16 év alattiak több mint fele ilyen háttérrel rendelkezik, ami az oktatási és integrációs rendszerre egyaránt komoly nyomást helyez. A német oktatáspolitikában már felmerült annak szükségessége, hogy egyes iskolákban korlátozzák a migrációs hátterű diákok arányát, mivel a túl magas koncentráció a nyelvi integráció és az oktatás színvonalának romlásához vezethet.

A demográfiai átalakulás mögött jelentős bevándorlási hullám áll. 

Az OECD adatai szerint csak 2024-ben mintegy 586 ezer új bevándorló érkezett hosszabb távra Németországba, ami tovább növeli az integrációs rendszerek terhelését. A migrációs háttérrel rendelkező lakosság aránya az elmúlt években folyamatosan emelkedett, és ma már több tízmillió embert érint – de ők nem mind a harmadik világból jönnek.

Ez a tendencia a munkaerőpiacon és a szociális ellátórendszerekben is kihívásokat okoz, különösen az alacsony képzettségű bevándorlók esetében: egy újabb OECD-jelentés szerint 

minden hatodik bevándorló nem rendelkezik iskolai végzettséggel, és közülük csak minden második dolgozik.

A közbiztonság kérdése a német belpolitikai viták egyik legérzékenyebb pontjává vált: a rendőrségi statisztikák szerint a külföldi állampolgárok a lakosság mintegy 17 százalékát teszik ki, ugyanakkor a bűncselekmények gyanúsítottjai között arányuk 40 százalék feletti. 

A német szövetségi bűnügyi hivatal jelentései szerint a bevándorlással összefüggő bűnözés külön elemzés tárgyát képezi, mivel az integrációs nehézségek, a munkanélküliség és a fiatal férfiak magas aránya egyes csoportoknál növelheti a kriminalitási kockázatot. 

A statisztikai összegzés azt is kimutatta, hogy a bűncselekmények száma 5,5 százalékkal emelkedett, amit a belügyi tárca részben a magas bevándorlási számokkal és az integráció hiányosságaival hozott összefüggésbe.

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A migrációs hullám az oktatási és szociális rendszereket is jelentősen megterheli, hiszen számos német városban az iskolákban a nem anyanyelvi diákok aránya elérheti a 30–40 százalékot, ami komoly pedagógiai kihívásokat okoz. A nyelvi nehézségek, az eltérő szociális háttér és a munkaerőpiaci integráció lassúsága miatt a bevándorlók körében a munkanélküliség gyakran jóval magasabb, mint a német állampolgárok között. 

Az integrációs programok ellenére a különbségek tartósnak bizonyulnak, ami hosszú távon társadalmi feszültségeket eredményezhet.

Európa nagyvárosaiban egyre látványosabb a migrációs nyomás, de a jelenség nem mindenhol azonos módon jelentkezik – fejtette ki kérdésünkre Sayfo Omar, a Migrációkutató Intézet kutatási vezetője. Szerinte „a probléma mindenhol jelen van, de különböző városokban, különböző módokon mutatkozik meg”.

Franciaországban a problémás negyedek jellemzően a városközpontoktól távol alakultak ki, mivel a hatvanas években a frissen érkező bevándorlókat ezekbe a peremkerületekbe telepítették. „Máshol, például Németországban és Belgiumban általában a belvárosokban vannak ezek a környékek” – fogalmazott. Hozzátette: 

2015 óta szinte minden nagyvárosban romlott a helyzet a központi csomópontokban, különösen a pályaudvarok környékén,

 ahol „a problémás elemek gyakran itt gyűlnek össze, a többségi társadalom tagjainak a szubjektív biztonságérzete pedig sokat romlott”.

A német statisztikákban gyakran használt „migrációs háttér” fogalma sokkal tágabb, mint elsőre tűnik. Sayfo szerint „a német hivatalos statisztikákban a ‘Migrationshintergrund’ egy tág, jogilag és demográfiailag precízen definiált kategória”, amely nem csupán az első generációs bevándorlókat jelenti. „Valakinek akkor van migrációs háttere, ha ő maga vagy legalább az egyik szülője nem német állampolgárként született” – magyarázta. 

Ez azt jelenti, hogy a második és harmadik generációs csoportok is megjelennek a statisztikákban, így a demográfiai változások hosszú távon is mérhetők.

Az integráció sikeressége nagymértékben függ a bevándorlók társadalmi hátterétől és érkezésük körülményeitől is. „Nem mindegy, hogy egy bevándorló mikor és honnan érkezett, illetve hogy milyen társadalmi osztályba tartozott eredeti hazájában” – hangsúlyozta a szakértő. Általános tapasztalatnak nevezte ugyanakkor, hogy 

ha egy Európán kívüli országból rövid idő alatt sokan érkeznek, pláne ha azok alacsony társadalmi státuszúak és egy helyen telepednek le, akkor az integráció esélyei csekélyek”.

Ezzel párhuzamosan több európai városban is megfigyelhető a párhuzamos társadalmak kialakulása. „A párhuzamos társadalmak problémáját már a 90-es évek elején dokumentálták német társadalomtudósok a török bevándorlók kapcsán. Azóta a bevándorlás fokozódásával a helyzet csak rosszabb lett” – mondta. 

Hozzátette: számos bevándorlócsoport „tömbökbe tömörül és saját belső szabályrendszereik szerint él”, olykor az állami intézményrendszerrel párhuzamos informális struktúrákat működtetve.

Az oktatási rendszerben is jelentős hatások érzékelhetők. „A gyermekek nyelvtudásának hiánya, valamint a hátrányos háttér – például hogy szüleik nem tudnak nekik segíteni a lecke elkészítésében – súlyosan rontja az oktatás színvonalát” – fogalmazott kutatási vezető. Szerinte 

a többségi társadalom tagjai gyakran nem csupán komfortérzetük miatt költöznek el a bevándorlók által sűrűn lakott városrészekből, hanem azért is, hogy gyermekeik „ne kelljen olyan körzeti iskolába járniuk, ahol sok a bevándorló, így rossz az oktatás színvonala”.

A demográfiai átalakulás és a közbiztonsági kockázatok közötti kapcsolat szintén a szakmai viták tárgya. „Statisztikai tény, hogy a legtöbb bűnelkövető a világon bárhol a fiatal férfiak közül kerül ki. Mivel a bevándorlók többsége fiatal férfi, ebből önmagában következik, hogy magasabb köreikben a bűnelkövetők aránya” – árnyalta a képet a szakember. 

Folytatta: a helyzetet bonyolítja, hogy sokan eltérő kulturális háttérrel érkeznek, ami további integrációs kihívásokat jelenthet.

Végezetül, a munkaerőpiaci hatások megítélése szintén összetett. 

Sayfo Omar szerint „a célzott és ellenőrzött migráció, mint amilyen a magyar vendégmunkásprogram, enyhíti a munkaerőhiányt”. 

Az ellenőrizetlen bevándorlás esetében azonban gyakran hosszú idő telik el a munkába állásig. „Az ellenőrizetlenül érkező migránsok esetében jellemzően öt-hat év is eltelik, mire az illető munkába áll” – mondta. 

A családegyesítéssel érkezők esetében a helyzet még kedvezőtlenebb lehet: „ők alanyi jogon utaznak be, így az állam gyakorlatilag lemond arról, hogy gazdasági alapon szűrje meg őket” – summázta a Migrációkutató Intézet kutatási vezetője.

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Nyitókép: Fabrizio Di Nucci / AFP

 

Összesen 14 komment

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alkaloidablog
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2026. június 06. 12:38 Szerkesztve
Kellemetlen ügy, szörnyű kilátások, valóban. De mégis mi lenne Németországgal – és a többi európai állammal – ha az a bizonyos 60%-nyi bevándorló hátterű fiatal nem lenne? Akkor hogyan is nézne ki pár évtized múlva az a lakosság? Mennyi lenne a nyugdíjas és mennyi a 36 éves? És mennyi gyereke lenne ezeknek a jelenlegi kulturális közeget elnézve? Sajnálom, de egy olyan populációra, amelynek önmagára nincsen szüksége, arra másnak sincs. Ennyi az egész, magukat radírozzák le a térképről.
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optimista-2
2026. június 06. 11:32
"Sok a bevándorló és rossz az oktatás színvonala" Most a megfejtésért kérek egy Nobel díjat: a megfejtés neve: szegregáció. Szét kell választani és elkülöníteni az ocsut a búzától. Máris lehet tanítani és haladni. Ennyi.
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4
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mlotta
2026. június 06. 11:23
Kell a hely az integrálhatatlan muzulmán dolgozni nem akaró illegálisan az EU-ban tartózkodó muzulmán hordáknak Megjelent: holnaptól nem adnak ki vendégmunkás-tartózkodási engedélyeket Magyarországon A már kiadott engedélyek érvényesek maradnak, amíg le nem járnak.
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madre79
2026. június 06. 11:13
Mi lesz az ország neve?
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