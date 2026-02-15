Pokoli a helyzet Németországban: 2200 szexuális bűncselekmény történt a pályaudvarokon

A listán szerepel még Köln, Hannover, Hamburg, München, Nürnberg, Frankfurt és Düsseldorf főpályaudvara is, mindegyik több száz regisztrált erőszakos esettel.

A hatóságok szerint a rendfenntartó erőkkel szembeni agresszió is növekszik. Tavaly 5660 erőszakos bűncselekményt követtek el a szövetségi rendőrség szolgálatot teljesítő tagjai ellen a vasúti környezetben, ami ismét meghaladja az előző évi, már akkor is magasnak számító 5500-as adatot.

A statisztikák szerint a késes támadások és a szexuális bűncselekmények száma is jelentős maradt:

előbbiből több mint 980-at, utóbbiból mintegy 2200-at jegyeztek fel pályaudvarokon és vonatokon.

A jelentés jelentős különbségeket mutat a gyanúsítottak állampolgársága alapján is.