Elképesztő: félezer afgán esett neki Németországnak szélsőbalos politikusok és NGO-k segítségével

Összesen 501 afgán állampolgár pereli a német államot, miután Berlin visszavonta azokat az ígéreteket, amelyek alapján korábban befogadási lehetőséget nyertek volna az országba – számolt be a Remix. A keresetek a német Szövetségi Migrációs és Menekültügyi Hivatal (BAMF) ellen irányulnak, amely most visszavonta az előző német kormány által tett befogadási vállalásokat.

Az ügy egy parlamenti vizsgálat során derült ki, amelyet a szélsőbaloldali Die Linke (Balpárt) kezdeményezett. A német belügyminisztérium ugyanakkor jelezte: a kormány „nem szándékozik” megváltoztatni jelenlegi politikáját, annak ellenére sem, hogy egyre több jogi eljárás indul Berlin ellen.