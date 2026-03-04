Ft
03. 04.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
tusnádfürdő Háborúellenes Gyűlés digitális polgári kör harcosok klubja miniszterelnök orbán viktor

Dübörög a digitális honfoglalás – érkezik az idei év legnagyobb háborúellenes gyűlése

2026. március 04. 13:01

Úgy tűnik, megtörtént a jobboldali fordulat az online térben, és a kampány java csak most jön!

2026. március 04. 13:01
null

Orbán Viktor miniszterelnök tavaly nyáron, Tusnádfürdőn hirdette meg a digitális polgári köröket. A kormányfő kiemelte: a szervezetek megalakításának van jelentősége a választás szempontjából, de jóval túlmutat rajta. 

 

Nekünk, jobboldali, polgári, keresztény, konzervatív, nemzeti közösségnek Magyarországon is kezdenünk kell valamit a virtuális térrel. Ma ez ellenséges terület, és ez nincs így jól” 

– fogalmazott.

Együttműködésben a civil szféra képviselőivel

Július végén az is kiderült, hogy a miniszterelnök együttműködésre lépett a civil szféra kiemelkedő képviselőivel, és közösen megalapították Magyarország első Digitális Polgári Körét (DPK), melynek tagjai - Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke

- Miklósa Erika, opera-énekesnő

- Nagy Elek, üzletember

- Partos Bence, pszichológus

- Baji Balázs, gátfutó

- Nagy János, államtitkár

- Lánczi András, filozófus

- Dopeman, rapper

- Jakab Roland, HUN-REN vezérigazgató

- Máthé Zsuzsanna, újságíró

- Bán Mór, író

- Schmidt Mária, történész

- Rákay Philip, producer

- Balatoni Katalin, neveléstudományi kutató

- Kavecsánszki Ádám, PMA elnök-igazgató.

A számok nem hazudnak

Orbán Viktor azt is leszögezte, hogy mivel „a globalisták, a baloldaliak, a háborúpártiak már mind ott garázdálkodnak a digitális térben”, a kormányoldalnak „digitális honfoglalásra” van szüksége, és úgy tűnik, ez sikerrel is járt. 

A kormányfő a szabadegyetemen mondott beszédében kitért a „tiszás digitális agresszió” ellen korábban már életre hívott a Harcosok Klubjára is, amely 2026 márciusára már majdnem 60 ezer tagot tart nyilván. 

Ezzel párhuzamosan 

a Digitális Polgári Kör privát Facebook-csoport pedig már több mint 101 ezer aktív tagot számlál.

A hivatalos weboldalon keresztül regisztráltak száma pedig 230 ezer fő körül jár. 

A dpkor.hu oldalon úgy fogalmaztak, „arra szövetkezünk, hogy megvédjük kultúránkat, nyelvünket és identitásunkat – az online világban is. 

A mi nemzedékünkre hárul a digitális szabadságharc megvívásának kötelessége. Élj a Kárpát-medence bármely szegletében, közöttünk te is alakíthatod a magyarság sorsát”. 

Az elmúlt hónapok mérlegét nézve kijelenthető, hogy fordulat következett be a jobboldalon az online térben, hiszen a felhasználók egymást támogatva, bátrabban mernek szembeszállni az álhírekkel és nem egy esetben az ellenzéki álprofilokkal is.

Esztergomban sem lehetett leejteni egy gombostűt sem a Háborúellenes Gyűlésen. Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

Debrecenben tartják az idei év legnagyobb háborúellenes gyűlését

De a szuverén és konzervatív közösséget az országjáró háborúellenes gyűlések is összekovácsolták, melyek szombatról szombatra telt házzal zajlanak hazánk legnagyobb arénáiban, és hirdetik a béke fontosságát. 

Március 7-én, szombaton Debrecen ad majd otthont a találkozónak, amelyet úgy harangoztak be a szervezők, hogy az idei legnagyobb esemény lesz. A „cívisvárosban”, a magyar reformátusság fellegvárában beszédek, zene és közösségi gondolkodás teszi majd teljessé a rendezvényt. Az érdeklődést az is jól mutatja, hogy három nappal a rendezvény előtt már nem lehet regisztrálni. Azonban az élményről senki sem marad le: többek között 

a Mandiner is élőben közvetíti majd az eseményt.

Nyitókép: MTI/Fischer Zoltán

zrx8
2026. március 04. 14:55
"Dübörög a digitális honfoglalás" Fasza. Még pár évtized, és akkor is látszódni fog a kommentre adott válaszom a Mandin, ha én vagyok az egyetlen válaszoló.
Válasz erre
1
0
belbuda
2026. március 04. 14:44
Miért nem Moszkvában,az agresszornál tiltakoznak ezek a komoly békeharcosok?! 🤨
Válasz erre
0
1
nuevoreynuevaley
2026. március 04. 13:52
A szarbanista haborus koalicio bekegyulesei egyre cinikusabbak
Válasz erre
2
3
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. március 04. 13:02
Trombita harsog, dob pereg, Kész a csatára a sereg. Előre! Süvít a golyó, cseng a kard, Ez lelkesíti a magyart. Előre! Ha lehull a két kezünk is, Ha mindnyájan itt veszünk is, Előre! Hogyha el kell veszni, nosza, Mi vesszünk el, ne a Vitya, Előre! 🤡🎺🥁🐑🐑🐑🐑
Válasz erre
3
3
