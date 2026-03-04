Dübörög a digitális honfoglalás – érkezik az idei év legnagyobb háborúellenes gyűlése

„Magyarországot nem lehet zsarolni, az olajblokádot le fogjuk törni” – Orbán Viktor az esztergomi Háborúellenes Gyűlésen
A miniszterelnök kijelentette, hogy Brüsszel már ki is tűzte az orosz olajról való leválás dátumát.
Úgy tűnik, megtörtént a jobboldali fordulat az online térben, és a kampány java csak most jön!
Orbán Viktor miniszterelnök tavaly nyáron, Tusnádfürdőn hirdette meg a digitális polgári köröket. A kormányfő kiemelte: a szervezetek megalakításának van jelentősége a választás szempontjából, de jóval túlmutat rajta.
Nekünk, jobboldali, polgári, keresztény, konzervatív, nemzeti közösségnek Magyarországon is kezdenünk kell valamit a virtuális térrel. Ma ez ellenséges terület, és ez nincs így jól”
– fogalmazott.
Július végén az is kiderült, hogy a miniszterelnök együttműködésre lépett a civil szféra kiemelkedő képviselőivel, és közösen megalapították Magyarország első Digitális Polgári Körét (DPK), melynek tagjai - Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke
- Miklósa Erika, opera-énekesnő
- Nagy Elek, üzletember
- Partos Bence, pszichológus
- Baji Balázs, gátfutó
- Nagy János, államtitkár
- Lánczi András, filozófus
- Dopeman, rapper
- Jakab Roland, HUN-REN vezérigazgató
- Máthé Zsuzsanna, újságíró
- Bán Mór, író
- Schmidt Mária, történész
- Rákay Philip, producer
- Balatoni Katalin, neveléstudományi kutató
- Kavecsánszki Ádám, PMA elnök-igazgató.
Orbán Viktor azt is leszögezte, hogy mivel „a globalisták, a baloldaliak, a háborúpártiak már mind ott garázdálkodnak a digitális térben”, a kormányoldalnak „digitális honfoglalásra” van szüksége, és úgy tűnik, ez sikerrel is járt.
A kormányfő a szabadegyetemen mondott beszédében kitért a „tiszás digitális agresszió” ellen korábban már életre hívott a Harcosok Klubjára is, amely 2026 márciusára már majdnem 60 ezer tagot tart nyilván.
Ezzel párhuzamosan
a Digitális Polgári Kör privát Facebook-csoport pedig már több mint 101 ezer aktív tagot számlál.
A hivatalos weboldalon keresztül regisztráltak száma pedig 230 ezer fő körül jár.
A dpkor.hu oldalon úgy fogalmaztak, „arra szövetkezünk, hogy megvédjük kultúránkat, nyelvünket és identitásunkat – az online világban is.
A mi nemzedékünkre hárul a digitális szabadságharc megvívásának kötelessége. Élj a Kárpát-medence bármely szegletében, közöttünk te is alakíthatod a magyarság sorsát”.
Az elmúlt hónapok mérlegét nézve kijelenthető, hogy fordulat következett be a jobboldalon az online térben, hiszen a felhasználók egymást támogatva, bátrabban mernek szembeszállni az álhírekkel és nem egy esetben az ellenzéki álprofilokkal is.
De a szuverén és konzervatív közösséget az országjáró háborúellenes gyűlések is összekovácsolták, melyek szombatról szombatra telt házzal zajlanak hazánk legnagyobb arénáiban, és hirdetik a béke fontosságát.
Március 7-én, szombaton Debrecen ad majd otthont a találkozónak, amelyet úgy harangoztak be a szervezők, hogy az idei legnagyobb esemény lesz. A „cívisvárosban”, a magyar reformátusság fellegvárában beszédek, zene és közösségi gondolkodás teszi majd teljessé a rendezvényt. Az érdeklődést az is jól mutatja, hogy három nappal a rendezvény előtt már nem lehet regisztrálni. Azonban az élményről senki sem marad le: többek között
a Mandiner is élőben közvetíti majd az eseményt.
Nyitókép: MTI/Fischer Zoltán
Ezt is ajánljuk a témában
A miniszterelnök kijelentette, hogy Brüsszel már ki is tűzte az orosz olajról való leválás dátumát.