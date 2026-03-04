Dübörög a digitális honfoglalás – érkezik az idei év legnagyobb háborúellenes gyűlése

- Kavecsánszki Ádám, PMA elnök-igazgató.

A számok nem hazudnak

Orbán Viktor azt is leszögezte, hogy mivel „a globalisták, a baloldaliak, a háborúpártiak már mind ott garázdálkodnak a digitális térben”, a kormányoldalnak „digitális honfoglalásra” van szüksége, és úgy tűnik, ez sikerrel is járt.

A kormányfő a szabadegyetemen mondott beszédében kitért a „tiszás digitális agresszió” ellen korábban már életre hívott a Harcosok Klubjára is, amely 2026 márciusára már majdnem 60 ezer tagot tart nyilván.

Ezzel párhuzamosan