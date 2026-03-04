Különleges térkép bizonyítja: világszinten is csak kevés ország képes arra, amire Magyarország

Sebestyén Géza értékelése szerint ez egyértelműen visszaigazolja a kormányzati intézkedések hatékonyságát. Kiemelte az Online Árfigyelő rendszer, valamint az árrésstop szerepét, amelyek célja az árak átláthatóságának növelése és az indokolatlan áremelések visszaszorítása volt.

A bejegyzés alapján a magyar mutató nemzetközi összevetésben is figyelemre méltó, és a szakember szerint ez is azt mutatja, hogy a hazai gazdaságpolitikai lépések képesek voltak mérsékelni az inflációs nyomást az élelmiszerpiacon.

Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor