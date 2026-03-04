Ft
Ft
16°C
5°C
Ft
Ft
16°C
5°C
03. 04.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 04.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
élelmiszer infláció sebestyén géza ensz magyarország orbán viktor

Különleges térkép bizonyítja: világszinten is csak kevés ország képes arra, amire Magyarország

2026. március 04. 11:57

Az ENSZ előrejelzései alapján hazánk kiemelkedő pozícióból várhatja az elkövetkezendő éveket.

2026. március 04. 11:57
null

Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhely vezetője Facebook-oldalán arról számolt be, hogy jelentős nemzetközi elismerés érte a magyar gazdaságpolitika eredményeit.

A szakember szerint az ENSZ előrejelzései alapján Magyarország kiemelkedően kedvező pozícióba került az élelmiszer-infláció tekintetében.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Az Európai Unió vezető hatalma döntött: Orbán Viktor stratégiáját követi az orosz-ukrán háborúban

Az Európai Unió vezető hatalma döntött: Orbán Viktor stratégiáját követi az orosz-ukrán háborúban
Tovább a cikkhezchevron

A világszervezet prognózisa szerint 2026-ban több országban is jelentős élelmiszerár-emelkedés várható, azonban Magyarország csak az emelkedési rangsor 153. helyén szerepel.

A prognózis ráadásul nem csupán mérsékelt drágulást, hanem 2,2 százalékos magyarországi árcsökkenést vetít előre 2026-ra.

Sebestyén Géza értékelése szerint ez egyértelműen visszaigazolja a kormányzati intézkedések hatékonyságát. Kiemelte az Online Árfigyelő rendszer, valamint az árrésstop szerepét, amelyek célja az árak átláthatóságának növelése és az indokolatlan áremelések visszaszorítása volt.

A bejegyzés alapján a magyar mutató nemzetközi összevetésben is figyelemre méltó, és a szakember szerint ez is azt mutatja, hogy a hazai gazdaságpolitikai lépések képesek voltak mérsékelni az inflációs nyomást az élelmiszerpiacon.

Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Feltették a legfontosabb kérdést Török Gábor kapcsán – itt vannak a részletek

Feltették a legfontosabb kérdést Török Gábor kapcsán – itt vannak a részletek
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nuevoreynuevaley
•••
2026. március 04. 12:22 Szerkesztve
Magyarorszagon volt a vilag egyik legnagyobb elelmiszer inflacioja az elmult 3 evben. Ezert viszonylag jo a 26os elorejelzes. De azt tenyleg egyedul Magyarorszag erte el, hogy ne jojjon penz nyugatrol, se energia keletrol. Ez az igazi mesterterv !
Válasz erre
0
1
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. március 04. 12:05
Ez az előrejelzés már számol a kormányváltással, azért ilyen optimista? Számol az 1000 Ft-os Orbán által előre jelzett üzemanyagárral és a gyengülő forinttal is? Ezek mind abba az irányba mutatnak, hogy bizony Magyarországon 2026 is a rekordinfláció éve lesz.
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!