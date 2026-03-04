Különleges térkép bizonyítja: világszinten is csak kevés ország képes arra, amire Magyarország

Az Európai Unió vezető hatalma döntött: Orbán Viktor stratégiáját követi az orosz-ukrán háborúban
Nincs egyedül Magyarország a 26 másik uniós tagállammal szemben, de a nagyhatalmakkal is szoros hazánk szövetsége.
Az ENSZ előrejelzései alapján hazánk kiemelkedő pozícióból várhatja az elkövetkezendő éveket.
Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhely vezetője Facebook-oldalán arról számolt be, hogy jelentős nemzetközi elismerés érte a magyar gazdaságpolitika eredményeit.
A szakember szerint az ENSZ előrejelzései alapján Magyarország kiemelkedően kedvező pozícióba került az élelmiszer-infláció tekintetében.
A világszervezet prognózisa szerint 2026-ban több országban is jelentős élelmiszerár-emelkedés várható, azonban Magyarország csak az emelkedési rangsor 153. helyén szerepel.
A prognózis ráadásul nem csupán mérsékelt drágulást, hanem 2,2 százalékos magyarországi árcsökkenést vetít előre 2026-ra.
Sebestyén Géza értékelése szerint ez egyértelműen visszaigazolja a kormányzati intézkedések hatékonyságát. Kiemelte az Online Árfigyelő rendszer, valamint az árrésstop szerepét, amelyek célja az árak átláthatóságának növelése és az indokolatlan áremelések visszaszorítása volt.
A bejegyzés alapján a magyar mutató nemzetközi összevetésben is figyelemre méltó, és a szakember szerint ez is azt mutatja, hogy a hazai gazdaságpolitikai lépések képesek voltak mérsékelni az inflációs nyomást az élelmiszerpiacon.
