03. 04.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
fenyegetés Irán halálbüntetés

Irán halálbüntetést ígért minden egyes embernek, aki bármilyen formában támogatja az Egyesült Államokat és Izraelt

2026. március 04. 12:08

Vérfagyasztó üzenetet küldött az iráni igazságügyi vezető.

2026. március 04. 12:08
null

Irán igazságügyi vezetője, Mohszeni Ejei Gholámhoszein halálbüntetéssel fenyegette meg az állami televíziónak adott szerdai interjújában azokat, akik bármilyen formában támogatják az Iszlám Köztársaság elleni amerikai-izraeli offenzívát.

Aki bármilyen formában együttműködik az ellenséggel, az ellenségünknek minősül. Bárki, aki az Egyesült Államok és a cionista rezsim akaratának megfelelően cselekszik vagy nyilatkozik, az ellenség oldalán áll, és a forradalmi iszlám elvek alapján a háborús időknek megfelelően kell vele bánni”

– jelentette ki.

Az igazságügyi vezető annak a lehetőséget is felvetette, hogy a zavargások során letartóztatott irániakra halálbüntetés kiszabását kérjék, miután az ellenséggel való együttműködésért az iráni törvények szerint halálbüntetés jár.

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

(MTI)

Nyitókép: AFP PHOTO / Islamic Republic of Iran Broadcasting News (IRIBNEWS)

 

macskusz-4
2026. március 04. 12:50
Ezt Trump nem fogja lájkolni.
macskusz-4
2026. március 04. 12:49
Jó, hát Trump papa majd tájékoztatja a valós helyzetről egy ballisztikus messengerrel.
macskusz-4
2026. március 04. 12:47
A szokásos nagyzolás. A szárazkenyér és víz mellől.Az alagutból.
kvmny
2026. március 04. 12:43
Ez sem fog sokáig üzengetni.
