Irán halálbüntetést ígért minden egyes embernek, aki bármilyen formában támogatja az Egyesült Államokat és Izraelt

Azt rebesgetik, ő lehet az utódja a meggyilkolt iráni felső vezetőnek
Ali Hamenei ajatollah halála után ideiglenesen egy háromtagú tanács vette át Irán vezetését, de már sejteni lehet, ki lesz az új legfőbb vezető.
Vérfagyasztó üzenetet küldött az iráni igazságügyi vezető.
Irán igazságügyi vezetője, Mohszeni Ejei Gholámhoszein halálbüntetéssel fenyegette meg az állami televíziónak adott szerdai interjújában azokat, akik bármilyen formában támogatják az Iszlám Köztársaság elleni amerikai-izraeli offenzívát.
Aki bármilyen formában együttműködik az ellenséggel, az ellenségünknek minősül. Bárki, aki az Egyesült Államok és a cionista rezsim akaratának megfelelően cselekszik vagy nyilatkozik, az ellenség oldalán áll, és a forradalmi iszlám elvek alapján a háborús időknek megfelelően kell vele bánni”
– jelentette ki.
Az igazságügyi vezető annak a lehetőséget is felvetette, hogy a zavargások során letartóztatott irániakra halálbüntetés kiszabását kérjék, miután az ellenséggel való együttműködésért az iráni törvények szerint halálbüntetés jár.
Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.
Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.
Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.
(MTI)
Nyitókép: AFP PHOTO / Islamic Republic of Iran Broadcasting News (IRIBNEWS)