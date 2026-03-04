Ft
Ft
16°C
5°C
Ft
Ft
16°C
5°C
03. 04.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 04.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
vezető Irán Ali Hamenei

Azt rebesgetik, ő lehet az utódja a meggyilkolt iráni felső vezetőnek

2026. március 04. 11:06

Ali Hamenei ajatollah halála után ideiglenesen egy háromtagú tanács vette át Irán vezetését, de már sejteni lehet, ki lesz az új legfőbb vezető.

2026. március 04. 11:06
null

Az izraeli-amerikai légicsapások során meghalt Ali Hamenei ajatollah fia tűnik a legesélyesebb utódjának Irán legfőbb vezetőjének – írja a SkyNews.

Ezt is ajánljuk a témában

Hamenei fia, Mojtaba Khamenei egy 56 éves pap, aki korábban soha nem töltött be kormányzati tisztséget. Két forrás a Reuters hírügynökségnek megerősítette, hogy Mojtaba túlélte az Irán elleni támadásokat.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Az Európai Unió vezető hatalma döntött: Orbán Viktor stratégiáját követi az orosz-ukrán háborúban

Az Európai Unió vezető hatalma döntött: Orbán Viktor stratégiáját követi az orosz-ukrán háborúban
Tovább a cikkhezchevron

Iránban a legfőbb vezetőnek politikai és vallási tekintélyű magas rangú vezetőnek kell lennie. A legfőbb vezető halála után ideiglenes alapon háromtagú vezetői tanácsot hoztak létre az ország irányítására.

Maga Hamenei soha nem nevezte meg utódját nyilvánosan.

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

Nyitókép: AFP

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Feltették a legfontosabb kérdést Török Gábor kapcsán – itt vannak a részletek

Feltették a legfontosabb kérdést Török Gábor kapcsán – itt vannak a részletek
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
polárüveg
2026. március 04. 12:34
Úgy tűnik, hogy Ali Khamenei azzal, hogy nem bújt el, és így felvállalta a halált, - azt akarta elérni, hogy erre tekintettel a fia vehesse át a posztját. Na meg "leföldelte" a villámcsapást. A perzsa nemzeti karakterben a mártíromság, a felvállalt szenvedés a vallás révén benne van. Ahogy arról Gárdonyi is tudósított az Egri csillagok c. regényében az isztambuli kaland leírásakor. Viszont mi újság a miniszterelnökükkel, aki nem perzsa?
Válasz erre
0
0
Julismama2
2026. március 04. 12:05
Vagy nem.
Válasz erre
0
0
counter-revolution
2026. március 04. 11:38
A neszteklipschik nevű zsidóterrorista azt hazudja, hogy minden muszlim egyforma. Nem így van: "Mi, szláv anyanyelvű, de magyar érzésű muzulmánok is tagjai vagyunk az egykori ősi turán-iráni közös népcsaládnak, ezer évig ősi földünk Szent István koronájának dísze, ékessége volt, mi magyar hazánkat az utolsó leheletünkig szeretjük, s ha kell, mint azt a világháborúban is megmutattuk, életünkkel és vérünkkel is meg fogjuk védeni.” - Durics Hilmi, utolsó budai főmufti, aki harcolt a Rongyos Gárdában
Válasz erre
3
1
counter-revolution
2026. március 04. 11:28
"2025. október 14-én új metróállomás nyílt meg Teheránban, amely a Maryam-e Moghadass (szó szerint Szent Mária) nevet viseli. Az állomás a Szűz Mária és az iráni örmény keresztény közösség iránti tiszteletből kapta nevét." Gondolom, a vérszomjas kereszténygyűlölő zsidóterroristák ezt is le akarják bombázni. Milyen gonosz ez az Irán, hogy Teheránban ilyet avatnak fel, igaz, cionférgek?
Válasz erre
5
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!