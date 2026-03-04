Azt rebesgetik, ő lehet az utódja a meggyilkolt iráni felső vezetőnek

Hivatalos! Az iráni állami média is megerősítette, hogy Irán vezetője meghalt az amerikai-izraeli légicsapásokban
A hírügynökségek vasárnapi jelentései szerint Hamenei „mártírként” halt meg.
Ali Hamenei ajatollah halála után ideiglenesen egy háromtagú tanács vette át Irán vezetését, de már sejteni lehet, ki lesz az új legfőbb vezető.
Hamenei fia, Mojtaba Khamenei egy 56 éves pap, aki korábban soha nem töltött be kormányzati tisztséget. Két forrás a Reuters hírügynökségnek megerősítette, hogy Mojtaba túlélte az Irán elleni támadásokat.
Iránban a legfőbb vezetőnek politikai és vallási tekintélyű magas rangú vezetőnek kell lennie. A legfőbb vezető halála után ideiglenes alapon háromtagú vezetői tanácsot hoztak létre az ország irányítására.
Maga Hamenei soha nem nevezte meg utódját nyilvánosan.
Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.
Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.
Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.
