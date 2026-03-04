Kijött az elemzés: lesújtó, mi vár Magyarországra, ha nem indul újra a Barátság kőolajvezeték

Nem érti, hogyan kerülhetne 1000 forintba a benzin? Olvassa el ezt a cikket!
Már az 1000 forintos üzemanyagár is optimista forgatókönyvnek számítana, ha nem indulna újra a szállítás a Barátság kőolajvezetéken — súlyos olajválság közeleg.
A magyar gazdaság gyorsulhat, az infláció pedig alacsony maradhat, bár sok a kockázat – derült ki az MBH elemzőinek friss előrejelzéséből. A Barátság kőolajvezeték újraindítása egyértelműen segítene Magyarország gazdasági teljesítményén.
Rendkívül fontos lenne, hogy zavartalanul áramoljanak az energiahordozók a világban, így a Barátság kőolajvezeték leállása is érdemben lassíthatja Magyarország gazdasági teljesítményét. Az MBH Bank Elemzési Centrumának elemzői közzétették idei első prognózisukat, mire számítanak a gazdaságban. Jelenleg minden az iráni konfliktus és az energiaellátás körül mozog, ettől függ, milyen évre számíthatunk.
A bank elemzői szerint a fogyasztás idén érdemben bővülhet, akár öt százalékkal is a béremeléseknek és a családokhoz juttatott jövedelemtranszferek kapcsán. Ez pedig a gazdaság növekedését is beindítja. Az MBH idén 2,3 százalékos GDP-bővülést várnak, bár az iránihoz hasonló konfliktusok ezen ronthatnak. Árokszállási Zoltán az MBH Elemzési Centrum igazgatója szerint szintén segíti még a GDP-bővülést az Otthon Start programmal beindult lakásépítések, az építőipar idén már szépen teljesíthet.
Javul a német üzleti hangulat is, kilábalásban van, 2023 vége óta nem volt ilyen magas, mint év elején. A német élénkítés és ipari megrendelések felfutása tartósan húzhatja a német gazdaságot, amely a magyar gazdaságra is doppingként hathat.
Balog-Béki Márta, az MBH Elemzési Centrumának szenior elemzője kiemelte: az infláció februárban 2 százalék alatt alakulhatott, és még a következő három hónapban is kicsivel két százalék felett mozoghat. Az év második felében ugyanakkor már 3 százalék fölé nőhet a fogyasztói árak drágulása. Az MBH idén
körül alakulhat. Ebben az erős forint is szerepet játszik, az idei évben 390 körül alakulhat az euró-forint árfolyam jegyzése.
Ennek ellenére nem biztos, hogy az eddig várt márciusi jegybanki kamatvágás bekövetkezik, hanem halaszthat a Magyar Nemzeti Bank (MNB).
Idén még ennek ellenére 3 vágás történhet, amivel év végére 5,5 százalékra csökkenhet az alapkamat mértéke.
A foglalkoztatottak száma visszaesett az elmúlt hónapokban, de ebben nagyrészt az elöregedő társadalom játszik szerepet. Egy év alatt 75 ezerrel csökkent a népesség száma, ez korlátozó tényező a munkaerőpiacon. Ezen a fiatalok és az idősek bevonásával lehet még javítani, de hosszú távon velünk marad a fogyás. Valamelyest nőtt a munkanélküliek száma is, de a gazdaság élénkülésével ez változni fog, a munkanélküliségi ráta pedig az átlagos 4,4 százalékról lefelé indulhat.
Magyarország adóssághelyzete még idén kis mértékben romolhat a kamatkifizetések miatt, de nem drámai módon, a GDP-növekedés pedig a következő években jelentősen javíthat a költségvetés mérlegén: 2028 végére 72,5 százalékra csökkenhet a GDP-arányos államadósság. Az idei költségvetési hiány 5,3 százalék körüli lehet.
Az iráni konfliktus és a Barátság kőolajvezeték lezárása ugyanakkor növeli a vállalati rezsiköltségeket és a szállítási költségeket az üzemanyagár-emelkedésen keresztül. Ilyen helyzetben az elemzők szerint a költségcsökkentés egyik eszköze a munkaerőcsökkentés lehet. Ezért is lenne nagy szükség az energiahordozók zavartalan szállítására.
Árokszállási Zoltán megjegyezte: mindenki a Hormuzi-szoros lezárásáról beszél, de Magyarországra nézve talán a gázárak emelkedése még nagyobb kockázatot jelent.
Tóth Máté szerint „Hormuz csak a kezdet” volt.
Az elemzők abban bíznak, hogy az iráni helyzet hamarosan rendeződhet, ugyanakkor, ha tartósan fennmaradnak a jelenlegi magas olaj- és gázárak, akkor azok beépülnek majd az inflációs várakozásokba, de még a magyar gazdaság teljesítményét is rontaná, néhány tized ponttal biztosan. Ez a helyzet viszont senkinek sem érdeke, sem az Egyesült Államoknak, sem Kínának, így lehet bízni egy rövid távú deeszkalációban.
Árokszállási Zoltán a Mandiner kérdésére elmondta: nyilván, ha a Barátság kőolajvezetéken jönne olaj, jóval kedvezőbb helyzetben lenne Magyarország, főleg, mivel ez a költségvetésből is jelentős bevételeket von el.
Magyarország szempontjából mindenképp fontos lenne, hogy működjön a Barátság kőolajvezeték, mert az olcsóbb olaj kiesésének van árfelhajtó hatása. Az MBH elemzői ugyanakkor szerint nagyobb mértékben lehet képes visszafogni a gazdaságot az iráni konfliktus, mivel annak globális hatása is van. Mindkét szituációban egy minél hamarabbi rendeződés lenne üdvözlendő.
Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.
Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.
Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.
Ráadásul az ukrán elnök úgy tűnik, mindent egy lapra tett fel: már csak Orbán bukásában bízik. Zelenszkij egy videóban úgy fogalmazott: „Nem beszélek Orbánnal, mert ő nem akar. De ő le lesz váltva, hál' Istennek már a közeljövőben”.