Kitört a botrány: betiltotta az olimpiai bizottság az ukrán térképet – de ez még közel sem minden (VIDEÓ)

Hamarosan kezdetét veszik a 2026-os olaszországi téli paralimpiai játékok, ám a nyitány előtt máris komoly visszhangot váltott ki egy, az ukrán csapatot érintő döntés – írta meg az Origo.

A Nemzetközi Paralimpiai Bizottság megtiltotta az ukrán sportolóknak, hogy olyan egyenruhában jelenjenek meg a játékokon, amelyen Ukrajna térképe volt látható, a nemzetközileg elismert határokkal. A döntést március 2-án jelentette be Valerij Szuskevics, az Ukrán Nemzeti Paralimpiai Bizottság elnöke.