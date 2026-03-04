Ft
milánó nemzetközi paralimpiai bizottság egyenruha térkép ukrajna

Kitört a botrány: betiltotta az olimpiai bizottság az ukrán térképet – de ez még közel sem minden (VIDEÓ)

2026. március 04. 11:19

A Nemzetközi Paralimpiai Bizottság megtiltotta az ukrán sportolóknak, hogy az ország térképe által színesített egyenruhában vegyenek részt a játékokon.

2026. március 04. 11:19
null

Hamarosan kezdetét veszik a 2026-os olaszországi téli paralimpiai játékok, ám a nyitány előtt máris komoly visszhangot váltott ki egy, az ukrán csapatot érintő döntés – írta meg az Origo.

A Nemzetközi Paralimpiai Bizottság megtiltotta az ukrán sportolóknak, hogy olyan egyenruhában jelenjenek meg a játékokon, amelyen Ukrajna térképe volt látható, a nemzetközileg elismert határokkal. A döntést március 2-án jelentette be Valerij Szuskevics, az Ukrán Nemzeti Paralimpiai Bizottság elnöke.

Elmondása szerint a nemzetközi testület ezt politikai tartalmúnak minősítette az ukrán csapat egyenruháját, és közölte:

ilyen öltözetben nem engedélyezik a részvételt. 

Szuskevics úgy fogalmazott, hogy az egyenruha azt hirdette, hogy Ukrajna szabad az orosz megszállástól és az ország Európa része.

A döntést bírálta Szerhij Szternenko, az ukrán védelmi miniszter tanácsadója is, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy az orosz válogatottban olyan egykori katonák is szerepelnek, akik részt vettek az Ukrajna elleni invázióban. Szerinte miközben az orosz sportolók saját zászlójuk alatt versenyezhetnek, az ukránok még országuk területét sem jeleníthetik meg – ezt abszurdnak nevezte.

Ezt is ajánljuk a témában

Az orosz csapat ugyanis a 2014-es szocsi téli olimpia óta először indulhat ismét zászlóval és himnusszal a paralimpián. 

A döntés nyomán az ukrán paralimpiai bizottság és a csapat bejelentette, hogy bojkottálják a megnyitó ünnepséget.

A XIV. téli paralimpiai játékokat március 6. és 15. között rendezik meg Milánó és Cortina d'Ampezzo városában.

Nyitókép: képernyőkép

