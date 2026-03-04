Ft
háború közvélemény kutató tisza párt magyarország ukrajna választás befolyásolás

Megnevezték Zelenszkij titkos segítőit: „Ukrajna a Magyarország elleni akcióját nem tudná végrehajtani nélkülük” (VIDEÓ)

2026. március 04. 09:26

Egyre egyértelműbbé válik, hogy Ukrajnát is felhasználják a magyar választások befolyásolására.

2026. március 04. 09:26
null

Az M5 Kommentár Klub című műsorában Horváth Szilárd műsorvezető arra kereste a választ a Kommentár folyóirat szerzőivel, hogy hogyan váltották fel a guruló dollárokat a guruló eurók. Illetve arra, hogy miként válik a külföldi forráselosztás politikai, intézményi és kommunikációs befolyássá.

László András, az USAID-ügyekkel megbízott kormánybiztos a beszélgetés során figyelmeztetett arra, hogy már most látni, hogy miként épül az ellenzéki oldalon a választási csalás narratívája. Kijelentette, hogy a közvélemény-kutatóknak „borzalmasan” nagy felelőssége van, mert ha „következetesen félrevezetik a magyar közvéleményt, akkor 

egy olyan megdöbbenés jöhet egy választási eredmény után, ami előkészíti azt a társadalmi feszültséget, polarizációt, instabilitást, ami a külföldi aktoroknak is megkönnyíti a helyzetét arra, hogy manipulálják a magyar közéletet és a politikát.”

Stumpf István alkotmányjogász professzor arra hívta fel a figyelmet, hogy 

Ukrajnát tulajdonképpen felhasználják a magyar választásoknak a konkrét befolyásolására.

„Részben fenyegeti esetleges katonai bevonulással, részben pedig az olajembargóval és energiaembargóval. Ez teljesen új helyzet. S ez nem jó szándékú, és pláne nem biztatás nélkül teszi ezt Ukrajna.

Ukrajna anélkül, hogy az európai deep state ne támogatná ezt, nem tudná megtenni”

– szögezte le Stumpf István.

A teljes beszélgetést alább tekintheti meg:

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

