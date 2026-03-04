Megnevezték Zelenszkij titkos segítőit: „Ukrajna a Magyarország elleni akcióját nem tudná végrehajtani nélkülük” (VIDEÓ)

Hann Endre fogta magát, becammogott a stúdióba és kinyitotta a száját: elismerte, Deák Dánielnek van igaza (VIDEÓ)
A vezető elemző az esetből levonta a tanúságot: „Hann Endrének és a Mediánnak egyetlen szavát sem szabad elhinni”.
Egyre egyértelműbbé válik, hogy Ukrajnát is felhasználják a magyar választások befolyásolására.
Az M5 Kommentár Klub című műsorában Horváth Szilárd műsorvezető arra kereste a választ a Kommentár folyóirat szerzőivel, hogy hogyan váltották fel a guruló dollárokat a guruló eurók. Illetve arra, hogy miként válik a külföldi forráselosztás politikai, intézményi és kommunikációs befolyássá.
László András, az USAID-ügyekkel megbízott kormánybiztos a beszélgetés során figyelmeztetett arra, hogy már most látni, hogy miként épül az ellenzéki oldalon a választási csalás narratívája. Kijelentette, hogy a közvélemény-kutatóknak „borzalmasan” nagy felelőssége van, mert ha „következetesen félrevezetik a magyar közvéleményt, akkor
egy olyan megdöbbenés jöhet egy választási eredmény után, ami előkészíti azt a társadalmi feszültséget, polarizációt, instabilitást, ami a külföldi aktoroknak is megkönnyíti a helyzetét arra, hogy manipulálják a magyar közéletet és a politikát.”
Stumpf István alkotmányjogász professzor arra hívta fel a figyelmet, hogy
Ukrajnát tulajdonképpen felhasználják a magyar választásoknak a konkrét befolyásolására.
„Részben fenyegeti esetleges katonai bevonulással, részben pedig az olajembargóval és energiaembargóval. Ez teljesen új helyzet. S ez nem jó szándékú, és pláne nem biztatás nélkül teszi ezt Ukrajna.
Ukrajna anélkül, hogy az európai deep state ne támogatná ezt, nem tudná megtenni”
– szögezte le Stumpf István.
A teljes beszélgetést alább tekintheti meg:
Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.
Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.
Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.
