Miközben Zelenszkij Magyarországon folyamatosan beavatkozik a választásokba, Ukrajna elfelejtheti a voksolást

Zelenszkij ugyanakkor azt is jelezte, hogy az ukrán társadalom jelenleg nem támogatja a választások megtartását a háború idején. Mint mondta, egy rövid, például két hónapos tűzszünet sem jelentené a konfliktus végét, ezért a politikai és jogi feltételek sem adottak egy választás lebonyolításához.

A Kárpátalja emlékeztetett arra is, hogy a választások kérdésében az Egyesült Államok részéről is érkezett nyomás. A Financial Times korábban arról írt, hogy Ukrajna akár május közepéig is megszervezhetné az elnökválasztást és egy esetleges népszavazást, ellenkező esetben pedig Kijev elveszítheti Washington biztonsági garanciáit.

A kijevi elnöki hivatal ugyanakkor többször is hangsúlyozta: választásokat csak akkor lehet kiírni, ha az ország biztonsági helyzete ezt lehetővé teszi.