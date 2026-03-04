Ft
Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Volodimir Zelenszkij Egyesült Államok választás elnökválasztás

Miközben Zelenszkij Magyarországon folyamatosan beavatkozik a választásokba, Ukrajna elfelejtheti a voksolást

2026. március 04. 10:52

Eddig az amúgy lejárt mandátumú elnök azzal hitegetett mindenkit, hogy Ukrajnában egy tűzszünet esetén az urnákhoz járulhatnak az ukránok, most újabb feltételt talált ki, hogy ezt elodázza.

2026. március 04. 10:52
null

Ukrajnában nem az ideiglenes tűzszünet idején, hanem a háború lezárása után kerülhet sor választásokra – jelentette ki Volodimir Zelenszkij az olasz Corriere della Sera című lapnak adott interjúban, számolt be a Ukrajinszka Pravda nyomán a Kárpátalja.

Az igazi kérdés az, hogy mikor tarthatunk választásokat? Mindenképpen a háború befejezése után kerül rájuk sor, nem pedig az ideiglenes tűzszünet alatt”

– fogalmazott az ukrán államfő.

Zelenszkij arról is beszélt, hogy egyelőre nem döntötte el, ismét ringbe száll-e az államfői pozícióért.

Egyáltalán nem vagyok biztos benne, hogy indulok az elnöki posztért, meglátom, mit akarnak az ukránok”

– mondta.

Az elnök a korrupció elleni fellépést érő kritikákra reagálva hangsúlyozta: Ukrajnában olyan független intézményeket hoztak létre, amelyek képesek fellépni a visszaélések ellen.

Mindenben támogatom őket, de a nyomozásokat nekik kell lefolytatniuk”

– tette hozzá.

Korábban még más volt a nóta

A választások kérdése az utóbbi időben élénk vitát váltott ki Ukrajnában. Volodimir Zelenszkij korábban a Piers Morgan brit újságírónak adott interjúban arról beszélt:

akár egy rövidebb tűzszünet idején is kész lenne tárgyalni a választások lehetőségéről.

Azt hiszem, partnereinknek válaszolniuk kell egy kérdésre: mit akarnak? Választásokat akarnak, vagy egyszerűen le akarnak váltani engem?”

– fogalmazott akkor az ukrán elnök, hozzátéve: szerinte Oroszország célja valójában az ő eltávolítása a hatalomból.

Zelenszkij ugyanakkor azt is jelezte, hogy az ukrán társadalom jelenleg nem támogatja a választások megtartását a háború idején. Mint mondta, egy rövid, például két hónapos tűzszünet sem jelentené a konfliktus végét, ezért a politikai és jogi feltételek sem adottak egy választás lebonyolításához.

A Kárpátalja emlékeztetett arra is, hogy a választások kérdésében az Egyesült Államok részéről is érkezett nyomás. A Financial Times korábban arról írt, hogy Ukrajna akár május közepéig is megszervezhetné az elnökválasztást és egy esetleges népszavazást, ellenkező esetben pedig Kijev elveszítheti Washington biztonsági garanciáit.

A kijevi elnöki hivatal ugyanakkor többször is hangsúlyozta: választásokat csak akkor lehet kiírni, ha az ország biztonsági helyzete ezt lehetővé teszi.

Fotó: Henry NICHOLLS / AFP

 

 

bodosoldier-2
2026. március 04. 11:44
Ez a hülye azt hiszi,hogy még élni fog a háború lezárásakor. Putyin most jó példát kapott,hogy mit lehet tenni egy nem tetsző elnökkelVagyis 2-töt,ha Venezuelát is nézzük.Nekem mondjuk jobban tetszene az Iraki példa.
gullwing
2026. március 04. 11:03
A szar patkányoknak még az sem adatott meg hogy a fő patkányt elzavarják VÁLASZTÁSON.
tapir32
2026. március 04. 10:55
A korrupt Zselenszkij diktatúra ellenségesen viselkedik az ukrán nép barátjával, Magyarországgal szemben. A Magyar Kormány mindig kiállt Ukrajna területi integritása és szuverenitása mellett és elítélte az orosz agressziót! A kormány aláírta az szankciós dokumentumokat. Orbán aláírása nélkül nem léptek volna életbe. Magyarország gáz, üzemanyag és elektromos áram szállításával, valamint humanitárius segélyekkel és ukrán menekültek befogadásával támogatta Ukrajnát. Minden, az EU által Ukrajnának juttatott euróban benne van a magyar emberek pénze is. Ukrajna hazug, ellenséges propagandával, fenyegetésekkel, a Barátság vezeték megrongálásával és újabban a vezeték elzárásával reagált a támogatásunkra. A hazug, korrupt Zselenszkij diktatúra nemcsak az ukrán nép, hanem Magyarország ellensége is. Beteges, amikor Magyarországnak a béke és a tűzszünet melletti kiállását Putyin melletti kiállással azonosítja az aljas, hazug Zselenszkij diktatúra.
