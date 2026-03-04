Ft
medián Tisza Párt felmérés Ceglédi Zoltán

Reménytelen

2026. március 04. 09:52

Mindegy. Ez már így marad.

2026. március 04. 09:52
null
Ceglédi Zoltán
Ceglédi Zoltán
Facebook

„A Medián február 18. és 23. között készült felmérésében a teljes népesség 87 százaléka mondta azt, hogy biztosan elmegy szavazni. A választani tudó biztos szavazók körében a 20 százalékpontot is elérte a Tisza Párt előnye (55-35).

Reménytelen. Míg korábban jellemzően a kormánypárti és ellenzéki intézetek számai közt voltak ekkora különbségek, mára két ellenzéki is ennyire elhajol egymástól, és a nyilvánosságban nem is keresik az eltérés okát, inkább más Tisza-pozitívumot emelnek ki. Előbbinél a 20 százalékpontos vezetés lett a cím, emitt meg az, hogy már hárommillió tiszás van, oszt annyi.

Pedig ha két éve arra épül immár »az« ellenzéki projekt, hogy (a lájkok mellett) mekkorára MÉRIK, akkor csak szót érdemelne, hogy amennyiben a 74 és 87 valamiképp egyszerre igaz (pláne a januári 90), ha a 20 és 12 egyszerre igaz, akkor mi lehet a summázata és funkciója »a« kutatásoknak. 

Mindegy. Ez már így marad.”

Nyitókép: Képernyőfotó/YouTube/ATV

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

ben2
2026. március 04. 12:44
@cukigomboc 2026. március 04. 12:30 Magyarország miniszterelnökét fostartálynak hívni már olyan pszichotikus állapot, hogy ellehetetlenít bármilyen párbeszédet és felveti az ön- és közveszélyesség gyanúját is. Ha a hozzád hasonló kisnyilasok vennék át a hatalmat az országban, akkor már nem csak az ellenzékkel jellemzően együtt járó gazdasági csőd miatt kellene aggódnunk, hanem Magyarország létezése is veszélybe kerülne.
cukigomboc
2026. március 04. 12:30
Emzeperix "Azért az valljuk be a baj nem kicsi. Ha nem 3 hanem 1M ember kedveli MP-t már az is szőrnyű látlelet az országról." Jó, de hát nézz végig Orbán sleppjén, kezdve a 200 kilós fostartállyal, a tolvaj lányával és vejével, a sötét bűnözőkkel, az agyhalott propagandával... az is elég durva, hogy ennek a bunkómaffiának van még egy-másfélmillió szavazója, nem?
luisbathhelena
•••
2026. március 04. 12:15 Szerkesztve
"azércsökkenafidesztábormermeghalnakanyugdíjasok" c. bohózatot 20-30 éve hallgatom. A sok IQ bajnoknak nem jut eszébe, hogy nemcsak meghalnak nyugdíjasok, hanem minden nap nag ytömegben nyugdíjba is mennek sokan, aztán másnap rájönnek hogy alapvetően az államtól függnek. Egyébként meg a nyugdíjasok aránya-ahogy az egész nyugati világban- egyre nő. Nem szerencsés de ez van. A "liberális nyugatos fiatalok" (by Momentum) aránya meg csökken.
titi77
2026. március 04. 12:11
ezek 14 18 22-ben is félremértek! mi lesz ha megint ez lesz? mit pofáznak majd az agyhalottak?
