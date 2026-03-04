Hann Endre fogta magát, becammogott a stúdióba és kinyitotta a száját: elismerte, Deák Dánielnek van igaza (VIDEÓ)
A vezető elemző az esetből levonta a tanúságot: „Hann Endrének és a Mediánnak egyetlen szavát sem szabad elhinni”.
„A Medián február 18. és 23. között készült felmérésében a teljes népesség 87 százaléka mondta azt, hogy biztosan elmegy szavazni. A választani tudó biztos szavazók körében a 20 százalékpontot is elérte a Tisza Párt előnye (55-35).
A Závecz Research február 22-28. között készült kutatásában a teljes népesség 74 százaléka mondta azt, hogy biztosan elmenne szavazni. A biztos részvételt ígérő, pártot választók 50 százaléka a Tisza Pártra, 38 százaléka a Fideszre szavazna, Magyar Péter pártjának tehát itt 12 százalékpontos az előnye.
Reménytelen. Míg korábban jellemzően a kormánypárti és ellenzéki intézetek számai közt voltak ekkora különbségek, mára két ellenzéki is ennyire elhajol egymástól, és a nyilvánosságban nem is keresik az eltérés okát, inkább más Tisza-pozitívumot emelnek ki. Előbbinél a 20 százalékpontos vezetés lett a cím, emitt meg az, hogy már hárommillió tiszás van, oszt annyi.
Pedig ha két éve arra épül immár »az« ellenzéki projekt, hogy (a lájkok mellett) mekkorára MÉRIK, akkor csak szót érdemelne, hogy amennyiben a 74 és 87 valamiképp egyszerre igaz (pláne a januári 90), ha a 20 és 12 egyszerre igaz, akkor mi lehet a summázata és funkciója »a« kutatásoknak.
Mindegy. Ez már így marad.”
