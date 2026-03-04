A fiatalok nem érzik jól magukat a bőrükben, és ebben óriási szerepük van az okostelefonoknak – Pöltl Ákos a Mandinernek

Nem érdekli őket – ezt a választ kaptam egy 15 évestől, akinek feltettem a kérdést, mit szólnak a tanárok, hogy a leckét sokan a ChatGPT-vel íratják meg. Biztosan van benne kamaszos túlzás, és tisztelet a kivételnek akár a pedagógus, akár a gyerek oldaláról, de azért ijesztő a tendencia.

Meglehet a haszna a mesterséges intelligenciának mint produktivitást javító eszköznek, amelyre rábízhatom részfeladatok elvégzését, amennyiben megfelelő tapasztalatokkal rendelkezem az adott szakterületen. Többek között színes-szagos szövegeket, grafikonokat rak össze pillanatok alatt, olykor órákat spórolva a felhasználónak. A megfelelő tapasztalat, szakértelem ahhoz kell, hogy ki tudjuk szúrni, ha hibázik ez a technológia, és rossz válaszokat kapunk. De mi a helyzet a gyerekekkel? Felteszik a kérdést a ChatGPT-nek, kikopizzák a választ egy dokumentumba, beküldik, kész is a házi, lehet tiktokozni. A gyerek agya különösen úgy működik, hogy minél kisebb erőfeszítéssel minél nagyobb eredményt szeretne elérni, ezért a program az ő esetükben nem építő segítség. A kritikai gondolkodás nem fog tudni anélkül kialakulni, hogy információkat vigyünk be az agyunkba, vagyis megtanuljuk őket. A ChatGPT által összegyűjtött információ nem egyenlő a megtanult, hosszú távú memóriába raktározott tudással. Ha nincs semmi a fejünkben, akkor nincs kreativitás, problémamegoldó gondolkodás és innováció sem.

És még csak nem is ez a legnagyobb probléma a mesterséges intelligenciával, hanem a virtuális barátok. Mit gondol erről?

Egy 13–17 éves diákok körében végzett friss kutatás szerint az amerikai iskolákban a gyerekek 72 százaléka kipróbálta már, 52 százaléka rendszeresen használja, 31 százaléka szívesen beszél a mesterséges intelligencia által kreált baráttal. Ez Amerika, de a tendencia jön Magyarországra is. Itthon a diákok 15-20 százaléka teszi fel a kezét arra a kérdésre, kipróbálta-e már valaha. A tinédzserek limbikus rendszere pörög ezerrel, éppen kialakulóban van a komplex érzelmi struktúrájuk. Ilyenkor az a jó, ha a valóságban tapasztalják meg, milyen, ha valaki visszautasítja, megbántja őket, majd újra közel kerül hozzájuk. A kamaszkorban sajátítjuk el a társas kapcsolatok kialakítását, fenntartását, a másikhoz való kapcsolódást. Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy felnőttkorunkban jól tudjunk e téren funkcionálni. Kifejezetten veszélyes erre az életszakaszra ráengedni egy virtuális barátot, hiszen az nem mond ellent, csak tükrözi a fiatal érzelmeit, közelséget szimulál. A tinédzserek azt tapasztalják meg, hogy sokkal könnyebb a virtuális baráttal, hiszen ott minden úgy történik, ahogy ők akarják. Márpedig ez a narcisztikus személyiségjegyet erősíti a gyerekekben, a virtuális térben egyébként is azzal tudnak boldogulni, a figyelem, a külső visszaigazolás a legfontosabb sikertényező. Felnőttként nem fognak tudni jól működni a társas kapcsolatokban, nem lesznek képesek beilleszkedni a munkaerőpiacra, az érzelmi intelligenciájuk – amely az életben való boldogulás legfontosabb eszköze – pedig padlóra kerül. Ezt már most látjuk a Z generáción.

Több öngyilkosságot is összefüggésbe hoztak már csetbotokkal.