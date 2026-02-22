Baj van: Magyarországon száz emberből nagyjából tizenegy érti maradéktalanul az orvosi utasításokat

Ez is napvilágot látott: Magyar Péter tudhatta, milyen bosszút forralnak Magyarország ellen
A következmény: félreértett terápiák, indokolatlan sürgősségi megjelenések, elmaradó szűrővizsgálatok, felesleges körök az ellátórendszerben.
Az egészségértés – vagyis hogy hozzáférünk-e az információhoz, megértjük-e, és tudjuk-e a javunkra használni – ma az egyik legerősebb esélyegyenlőségi, pontosabban egészségegyenlőségi tényező.
Hazai felmérésekben azt látjuk, hogy száz emberből nagyjából tizenegy érti maradéktalanul az orvosi utasításokat. A következmény: félreértett terápiák, indokolatlan sürgősségi megjelenések, elmaradó szűrővizsgálatok, felesleges körök az ellátórendszerben.
Ez nem a betegek hibája, hanem közös felelősség, sokszor az orvos sem akkor és úgy magyaráz, ahogy a páciens megértené. Ezt a problémát maradéktalanul nem orvosolja, de a megoldás felé vezető úton segít elindulni az Egészség 1. lépés nevű, mindenki által elérhető, ingyenes online tanfolyam.
A hat-nyolc perces videók „falatnyi” tudást adnak: tiszta fogalmakat, lépésekre bontott útmutatókat, hétköznapi példákat. Nincs szükség hozzá semmilyen egészségügyi előképzettségre, és nem kell egyszerre feldolgozni a teljes tudásanyagot.
A tanfolyam gerince tíz nagy témablokk, amelyek együtt lefedik a betegút legfontosabb döntési pontjait.
Ilyen például az Egészségügyi kisokos a betegjogokról, az ellátási szintekről, az EgészségAblakról vagy az ambuláns lapok értelmezéséről szóló epizódokkal, a Válassz jól! és az Egészség- megőrzés – ez utóbbi a hosszú, egészséges élet titkaival foglalkozó szakterület, amely az életmódorvoslás pilléreire épül. Külön egységek foglalkoznak a műtétekkel kapcsolatos gyakorlati tudnivalókkal, a sürgősségi helyzetekkel, a mentális zavarok alapjaival és a szociális ellátásra vonatkozó alapvető információkkal. A cél: megkönnyíteni a mindennapi döntéseket és biztonságos kapaszkodókat adni az egészségügyi ellátórendszer használatához.
Nem a semmiből jött az ötlet. A János-kórház népszerű szülésfelkészítő tanfolyama a koronavírus-járvány alatt országosan elérhető tananyaggá alakult, és azóta több mint negyvenezer „tanuló” végezte el nagy elégedettséggel. A tanulság egyszerű: a rövid, hiteles, visszanézhető formátum működik, hiszen érthetővé teszi akár a nehéz, szorongást keltő témákat is. Ezt a formátumot vittük tovább az Egészség 1. lépés tanfolyamban is.
A tanfolyam széles körű összefogás eredményeként jött létre. Több mint harminc szakértő, orvosok, mentőtisztek, gyógyszerészek, pszichológusok, dietetikusok, addiktológusok álltak a projekt mögé, így minden téma magas szakmai színvonalon, mégis közérthetően lett feldolgozva. Partnereink között megtalálható a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, az Országos Mentőszolgálat, a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet, az Észak-pesti Centrumkórház – Honvédkórház, az Oktatási Hivatal és a Longevity Project. Ez az összefogás már önmagában is üzen: az egészségértés minden érintett közös ügye.
Mindenkinek, aki döntéseket hoz a saját vagy a családja egészségéről. A fiatalabb korosztálynak gyorsabb vágású, rövid videók készültek, az idősebb közönségnek magyarázó, valamivel hosszabb anyagok. Tudjuk, hogy ma a felmerülő kérdésekre sokan nem a szakembereknél, és még csak nem is a tankönyvekben vagy a szakirodalomban keresik a választ, hanem a közösségi platformokhoz és a mesterséges intelligenciával támogatott keresőkhöz fordulnak, ezért a tanfolyam hírét oda is el kell vinnünk.
Nem influenszerkedünk, hanem megelőzzük a problémát:
ha időben odaér a megbízható információ a közösségi média csatornáira is, kevesebb a tévhit és kevesebb a kár. „Dr. Google” helyére megérkezett „dr. Mesterséges Intelligencia”, és így szárnyal a digitális kuruzslás. Ha az egészségügyi szakma nincs jelen a közösségi terekben, a hiányt más tölti be.
Kevesebb indokolatlan megjelenés a sürgősségi ellátóhelyeken, több jól előkészített orvos-páciens találkozás, kevesebb konfliktus, egymás jobb megértése. A frontvonalban dolgozó kollégák válláról lekerülhet az alapvető tudnivalókról szóló tájékoztatás terhe, az így felszabaduló idő pedig a személyre szabott kérdésekre fordítható. Ez betegbiztonsági szempontból közvetlen nyereség és hatékonyságnövelés. Egy ambuláns lapon QR-kód vihet a megfelelő epizódra, például a műtétek előtti felkészülés során; a háziorvosi váróban kijelzőn futhatnak az egészségmegőrzésről szóló videók; az iskolában egy osztályfőnöki órán beszélgethetnek a betegjogokról az erről szóló videó felhasználásával; a közösségi kampányban pedig egy perc alatt tisztázzuk a mentőhívás fontos döntési pontjait.
Mert orvosként naponta látom, milyen nagy lehet a félreértések ára, és milyen felszabadító tud lenni a világos magyarázat. Mert a jó ellátás nemcsak szakmai, hanem kommunikációs teljesítmény is. És mert tudom: ha a pácienssel kölcsönösen értjük egymást, valóban egyenrangú partnerem lesz, és a partnerségből kevesebb hiba, nagyobb biztonság és elégedettség születik. Az Egészség 1. lépés pontosan erről szól: megadni a tájékozott döntések biztonságát és ezzel könnyebbé tenni mindannyiunk dolgát. Ez ma a leggyorsabb, legolcsóbb és leghatékonyabb kapacitásnövelő eszköz az egész egészségügyi ellátórendszerben.
A szerző gyermektraumatológus, miniszterelnöki biztos
Nyitókép: Képernyőkép