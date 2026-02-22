Ft
02. 22.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
orvos Országos Mentőszolgálat tanfolyam egészség mesterséges intelligencia

Baj van: Magyarországon száz emberből nagyjából tizenegy érti maradéktalanul az orvosi utasításokat

2026. február 22. 06:48

A következmény: félreértett terápiák, indokolatlan sürgősségi megjelenések, elmaradó szűrővizsgálatok, felesleges körök az ellátórendszerben.

2026. február 22. 06:48
null
Kőnig Róbert
Kőnig Róbert

Az egészségértés – vagyis hogy hozzáférünk-e az információhoz, megértjük-e, és tudjuk-e a javunkra használni – ma az egyik legerősebb esélyegyenlőségi, pontosabban egészségegyenlőségi tényező.

Hazai felmérésekben azt látjuk, hogy száz emberből nagyjából tizenegy érti maradéktalanul az orvosi utasításokat. A következmény: félreértett terápiák, indokolatlan sürgősségi megjelenések, elmaradó szűrővizsgálatok, felesleges körök az ellátórendszerben.

Ez nem a betegek hibája, hanem közös felelősség, sokszor az orvos sem akkor és úgy magyaráz, ahogy a páciens megértené. Ezt a problémát maradéktalanul nem orvosolja, de a megoldás felé vezető úton segít elindulni az Egészség 1. lépés nevű, mindenki által elérhető, ingyenes online tanfolyam. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Rejtélyes hálószobai fotó: nem az a legnagyobb kérdés, lesz-e pornó

Rejtélyes hálószobai fotó: nem az a legnagyobb kérdés, lesz-e pornó
Tovább a cikkhezchevron
Fotó: egeszsegtanfolyam.hu

Tíz témakör, több mint hatvan epizód 

A hat-nyolc perces videók „falatnyi” tudást adnak: tiszta fogalmakat, lépésekre bontott útmutatókat, hétköznapi példákat. Nincs szükség hozzá semmilyen egészségügyi előképzettségre, és nem kell egyszerre feldolgozni a teljes tudásanyagot. 

A tanfolyam gerince tíz nagy témablokk, amelyek együtt lefedik a betegút legfontosabb döntési pontjait. 

Ilyen például az Egészségügyi kisokos a betegjogokról, az ellátási szintekről, az EgészségAblakról vagy az ambuláns lapok értelmezéséről szóló epizódokkal, a Válassz jól! és az Egészség- megőrzés – ez utóbbi a hosszú, egészséges élet titkaival foglalkozó szakterület, amely az életmódorvoslás pilléreire épül. Külön egységek foglalkoznak a műtétekkel kapcsolatos gyakorlati tudnivalókkal, a sürgősségi helyzetekkel, a mentális zavarok alapjaival és a szociális ellátásra vonatkozó alapvető információkkal. A cél: megkönnyíteni a mindennapi döntéseket és biztonságos kapaszkodókat adni az egészségügyi ellátórendszer használatához. 

Nem a semmiből jött az ötlet. A János-kórház népszerű szülésfelkészítő tanfolyama a koronavírus-járvány alatt országosan elérhető tananyaggá alakult, és azóta több mint negyvenezer „tanuló” végezte el nagy elégedettséggel. A tanulság egyszerű: a rövid, hiteles, visszanézhető formátum működik, hiszen érthetővé teszi akár a nehéz, szorongást keltő témákat is. Ezt a formátumot vittük tovább az Egészség 1. lépés tanfolyamban is. 

Kik készítették? 

A tanfolyam széles körű összefogás eredményeként jött létre. Több mint harminc szakértő, orvosok, mentőtisztek, gyógyszerészek, pszichológusok, dietetikusok, addiktológusok álltak a projekt mögé, így minden téma magas szakmai színvonalon, mégis közérthetően lett feldolgozva. Partnereink között megtalálható a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, az Országos Mentőszolgálat, a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet, az Észak-pesti Centrumkórház – Honvédkórház, az Oktatási Hivatal és a Longevity Project. Ez az összefogás már önmagában is üzen: az egészségértés minden érintett közös ügye. 

Kinek szól? 

Mindenkinek, aki döntéseket hoz a saját vagy a családja egészségéről. A fiatalabb korosztálynak gyorsabb vágású, rövid videók készültek, az idősebb közönségnek magyarázó, valamivel hosszabb anyagok. Tudjuk, hogy ma a felmerülő kérdésekre sokan nem a szakembereknél, és még csak nem is a tankönyvekben vagy a szakirodalomban keresik a választ, hanem a közösségi platformokhoz és a mesterséges intelligenciával támogatott keresőkhöz fordulnak, ezért a tanfolyam hírét oda is el kell vinnünk. 

Nem influenszerkedünk, hanem megelőzzük a problémát: 

ha időben odaér a megbízható információ a közösségi média csatornáira is, kevesebb a tévhit és kevesebb a kár. „Dr. Google” helyére megérkezett „dr. Mesterséges Intelligencia”, és így szárnyal a digitális kuruzslás. Ha az egészségügyi szakma nincs jelen a közösségi terekben, a hiányt más tölti be. 

Mit nyer az ellátórendszer? 

Kevesebb indokolatlan megjelenés a sürgősségi ellátóhelyeken, több jól előkészített orvos-páciens találkozás, kevesebb konfliktus, egymás jobb megértése. A frontvonalban dolgozó kollégák válláról lekerülhet az alapvető tudnivalókról szóló tájékoztatás terhe, az így felszabaduló idő pedig a személyre szabott kérdésekre fordítható. Ez betegbiztonsági szempontból közvetlen nyereség és hatékonyságnövelés. Egy ambuláns lapon QR-kód vihet a megfelelő epizódra, például a műtétek előtti felkészülés során; a háziorvosi váróban kijelzőn futhatnak az egészségmegőrzésről szóló videók; az iskolában  egy osztályfőnöki órán beszélgethetnek a betegjogokról az erről szóló videó felhasználásával; a közösségi kampányban pedig egy perc alatt tisztázzuk a mentőhívás fontos döntési pontjait. 

Miért hiszek benne ennyire? 

Mert orvosként naponta látom, milyen nagy lehet a félreértések ára, és milyen felszabadító tud lenni a világos magyarázat. Mert a jó ellátás nemcsak szakmai, hanem kommunikációs teljesítmény is. És mert tudom: ha a pácienssel kölcsönösen értjük egymást, valóban egyenrangú partnerem lesz, és a partnerségből kevesebb hiba, nagyobb biztonság és elégedettség születik. Az Egészség 1. lépés pontosan erről szól: megadni a tájékozott döntések biztonságát és ezzel könnyebbé tenni mindannyiunk dolgát. Ez ma a leggyorsabb, legolcsóbb és leghatékonyabb kapacitásnövelő eszköz az egész egészségügyi ellátórendszerben.

A szerző gyermektraumatológus, miniszterelnöki biztos

Nyitókép: Képernyőkép

 

bagoly-29
•••
2026. február 22. 08:12 Szerkesztve
folyt. Van egy másik szélsőség, a képzelt betegeké (hypochonderek), ők meg folyvást javitgatni szeretnék azt is ami egyébként egészséges és jól működik, mig sikerül elrontani. Vagy ott vannak a szépségmániás plasztikáztatók és fogyókurázók, akik addig viszik a "korsójukat" a kutra mig el nem törik. S ezen el is csodálkoznak! Az orvosok meg félnek hivatalos igazolások (labor és műszeres vizsgálatok) nélkül bármilyen diagnózist is felállítani, mert lecsapnak rájuk a műhibát kutató ügyvéd hiénák és pénzsóvár ügyfeleik!
Válasz erre
1
0
bagoly-29
2026. február 22. 08:11
Igen, de miért nem érti? mert az általánosban vagy a középiskolában nem figyelt oda a biológiai órákon a tanitottakra, a magyarázatra, vagy átengedte a két füle közt! A tanulók jó 90%-nál nem esik le a tantusz, vagy nem akarja felfogni, hogy a testünkből csak egy van, nincs rá garanciavállalás s pótalkatrész sem igen. Az orvosi ellátás meg úgy működik mint a tűzoltóság/katasztrófavédelem: akkor lép a tettek mezejére mikor már megvan a baj! Aztán vagy sikerül segíteni, vagy sem! Jó 60 éve tanitok/oktatok/ szórom a borsót a falra általános/középiskolában/technikumban/egyetemen a szervezetünket és működését megmagyarázva, de tapasztalom, hogy a többségről lepereg.
Válasz erre
0
0
Squalline
2026. február 22. 07:49
A teljes koncepció hibás elgondolás, ebben továbbra is ott munkál a sok orvosban megbúvó, tisztelet a kivételnek, kissé arrogáns fennsőbbrendű attitűd, ami különösen azzal veszélyes elegy ha az orvos kissé kiégett, amely frusztrációt akár nem is teljesen szándékosan a környezetére vetít ki. Ebből lesz a mindenki hülye attitűd. Már az bicskanyitogató volt, amikor előjöttek azzal hogy egy 12 éves gyerek szintjén áll a magyar ún. egészégtudatossága. Tehát meg lett mondva, hogy nincs itt semmi baj, csak a beteg hülye. A napokban fütésszerelőt kellett hívjak. Azelőtt az autószerelő kör. Majd könyvelő. Közben a saját munkámhoz meg kellett értenem egy (csúcs)technikai eszköz működését, hogy a magam szakmáját hozzátegyem, így két órán át egy szakemberrel egyeztettem. Elég magasan diplomázott vagyok. És rég rájöttem arra, hogy mindenhez nem érthet egy ember. Ha hozzám jön vki, csakis az én felelősségem megértetni amit kell. Ahelyett hogy azt gondolom, rajtam kívül mindenki hülye.
Válasz erre
2
1
oberennsinnen49
•••
2026. február 22. 07:44 Szerkesztve
Minden rendelőben az orvos utasítása kinyomtatva, a betegnek átadva. Az egészségügy ha nem is 100, de legalább 50-60%-ban drámaian átalakult az utóbbi 20 évben. Ehhez nehéz alkalmazkodni mindkét félnek. De csak a józan paraszti észt kell lekövetni, és a megoldás ott áll ekőttünk, csak le kell hajolni érte. Ugyanez vonatkozik az oktatásra, ott is drámai az állapotváltozás - -romlás!, ezt is hasonlóan paraszti ész-logikával kell kezelni; a mentális vákumot. Pl. az iskolákban közös reggeli éneklés, nem kötelezően, hetente egy órát fordítani a tanulókban felmerült kérdésekre, alsó tagozatban közös, együttes hangos olvasás szó-ta-gol-va, magyar népmesék, Benedek Eleket minden magyar gyereknek ismernie kell, ez is alsó tagozatban olvasandó stb. Ezek nyomán az egészségügy is intelligensebb betegekkel találja magát szemben. A Fidesz-kormány legnagyobb csalódása a humánpolitika, empátia hiánya, tőlük többet kell elvárni, ebben az MSZP jobb volt. De még lehet, bár minden nappal veszítünk.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!