03. 14.
szombat
frankfurti jürgen habermas filozófus

Meghalt Jürgen Habermas

2026. március 14. 15:28

A „frankfurti iskola” legismertebb képviselője 96 éves korában hunyt el.

2026. március 14. 15:28
null

Jürgen Habermas filozófus, szociológus szombaton hunyt el Starnbergben, 96 éves korában – tudta meg a Süddeutsche Zeitung. Ezt Tanja Postpischil, a Suhrkamp kiadó vezetője erősítette meg a lapnak. Habermast korunk egyik legfontosabb gondolkodójának tartották. Ő volt a második generációs „kritikus elmélet” (a „frankfurti iskola”) legismertebb képviselője.

Főbb műveit Frankfurt am Mainban írta, ahol pályafutása az 1950-es években kezdődött a Társadalomkutató Intézetben Theodor W. Adorno vezetésével. 1961-ben habilitálta magát Marburgban „A nyilvános szféra strukturális átalakulása” című művével. 

Újabb kulcstéma bukkant elő a kampányban: ebben a Fidesz köröket ver a Tiszára

Néhány év Heidelbergi Egyetemen töltött tanulmánya után, 1964-ben átvette Max Horkheimer filozófia és szociológia tanszékét a Frankfurti Egyetemen. Beiktatási előadása a „Tudás és emberi érdekek” (1968) című könyvben jelent meg. A diáklázadás során Habermast támogatóként tekintették, de elutasította a mozgalom radikalizálódását. 

1971-ben a München melletti Starnbergbe költözött, ahol 1981-ig a Tudományos-Műszaki Világ Életfeltételeit Tanulmányozó Max Planck Intézetet vezette. Utolsó évében jelentette meg fő művét, a „A kommunikatív cselekvés elmélete” címűt. 1983-ban visszatért Frankfurtba, ahol ismét filozófiaprofesszori tisztséget töltött be 1994-es nyugdíjba vonulásáig. 

Későbbi éveiben, melyeket a Starnberg-tónál töltött, politikai kérdésekben is megszólalt, mint például a koszovói háború, az agykutatás és a vallási konfliktusok.  

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: ARNE DEDERT / DPA / DPA PICTURE-ALLIANCE VIA AFP

Közeledik a nagy nap: az elemző szerint ezért nyerheti meg a Fidesz a választást

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
egonsamu-2
2026. március 14. 17:01
Kávézhat a Sátánnal a pokolban...
bagoly-29
2026. március 14. 16:56
Meg sem kellett volna szülessen a vén gazember!
saidaldo
2026. március 14. 16:55
Az újságírói tudatlanság mindig szánalmas, főleg, amikor két kattal bárminek utána lehet nézni. "Szerkesztő úr" egészen biztosan egy büdös betűt nem olvasott Habermastól, mert akkor esetleg korrigálta volna, amit a guglifordítóval, vagy valami ingyenes MI-vel kapott. Pl: "kritikus elmélet" nincs, legfeljebb kritikai társadalomelmélet. Nem mindegy.
gullwing
2026. március 14. 16:38
Van a családba aki sokat olvasott tőle.... Nem szerette...
