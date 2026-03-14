Meghalt Jürgen Habermas

Jürgen Habermas filozófus, szociológus szombaton hunyt el Starnbergben, 96 éves korában – tudta meg a Süddeutsche Zeitung. Ezt Tanja Postpischil, a Suhrkamp kiadó vezetője erősítette meg a lapnak. Habermast korunk egyik legfontosabb gondolkodójának tartották. Ő volt a második generációs „kritikus elmélet” (a „frankfurti iskola”) legismertebb képviselője.

Főbb műveit Frankfurt am Mainban írta, ahol pályafutása az 1950-es években kezdődött a Társadalomkutató Intézetben Theodor W. Adorno vezetésével. 1961-ben habilitálta magát Marburgban „A nyilvános szféra strukturális átalakulása” című művével.