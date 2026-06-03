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közigazgatás havasi bertalan fidesz

Havasi Bertalan üzent a Magyar Péterék által menesztett közigazgatási dolgozóknak

2026. június 03. 15:15

A Fidesz kommunikációs vezetője közleményt adott ki.

2026. június 03. 15:15
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„A Fidesz-Védvonal jogi segítséget nyújt azoknak a központi közigazgatásban dolgozóknak, akik a Tisza-kormány politikai tisztogatásának áldozataivá váltak” – közölte a Fidesz kommunikációs vezetője szerdán az MTI-vel.

Havasi Bertalan azt írta: már a baloldali sajtó sem tagadja, és a Tisza-szavazók is panaszkodnak a közigazgatásban zajló méltatlan és jogtalan elbocsátásokra.

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A kormánytisztviselők, akik az elmúlt években – esküjüknek megfelelően – egész Magyarországért és a magyar emberekért a legjobb tudásuk szerint dolgoztak a központi közigazgatásban, nem érdemelnek embertelen és méltatlan elbánást, jogtalan, tömeges kirúgást – áll a közleményben.

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(MTI/Mandiner) 

Nyitókép: Facebook

Összesen 28 komment

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Sorrend:
5m007h 0p3ra70r
2026. június 03. 16:25
» magyar-1977 2026. június 03. 16:14 magyar-1977 Halder_1899 2026. június 03. 16:14 A bukott cigányok mára mind Tiszások lettek« A tiszások meg mára mind bukott cigányok lettek, igaz Zolika? Apuka mikor megy hozzád látogatóba, Zolika? 😍😍😍😍
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Halder_1899
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2026. június 03. 16:25 Szerkesztve
magyar-1977 "A bukott cigányok mára mind Tiszások lettek, de a takonygerincű fajtád mindig is ilyen hitvány talpnyaló volt, szerencsére mindig lebuktok és mindenhonnan ki is basszák a kontraszelektált fajtádat!:DD" írod. Ők MINDVÉGIG ellenzékiek voltak, 2010 után, azért utáltak engem. Vicces, de amíg a tisza vezér 2002 és 2024 közt Fideszes volt és 2010 után minden Fidesz 2/3nál nagyon őrült, ők akkor is 2010 után is végig ellenzékiek voltak és utálták a Fideszt. (ezért engem is) De azért ebben ott van a helyzet groteszk komikuma. Aki végig Fidesz ellen volt az szerinted "takonygerincű", de a vezéred aki 22 év Fidesz után 2024 ben lett az aki, meg a HITELES követendő VEZÉR. Szép banda vagytok. Az jó ha te is örülsz annak, ha ezeket a MINDIG ! Fidesz elleneseket, akik nem 2 éve vannak Orbán ellen, hanem 30 éve, nos kivágják onnan. Az első mikor egyet értünk..:)))) Nincs szebb, mint mikor a szdsz-es repül és mindenki egyetért, hogy ez jó.
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5m007h 0p3ra70r
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2026. június 03. 16:23 Szerkesztve
A kis Tarr Zolika meg itt kommentelget, mert az apja nem látogatja meg az idegosztályon. 🤣💨🐑
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5m007h 0p3ra70r
2026. június 03. 16:22
A kurbáncigányleány átbaszta őket. De jó látni ahogyan torokra kapja a faszt az összes arconfosott tiszakavics! 😍😍😍😍
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