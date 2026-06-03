Havasi Bertalan üzent a Magyar Péterék által menesztett közigazgatási dolgozóknak

Reagált a Fidesz az egyes budapesti önkormányzatokat érintő eljárásokra
„Mindenkinek vállalnia kell a felelősséget tetteiért” – írták.
A Fidesz kommunikációs vezetője közleményt adott ki.
„A Fidesz-Védvonal jogi segítséget nyújt azoknak a központi közigazgatásban dolgozóknak, akik a Tisza-kormány politikai tisztogatásának áldozataivá váltak” – közölte a Fidesz kommunikációs vezetője szerdán az MTI-vel.
Havasi Bertalan azt írta: már a baloldali sajtó sem tagadja, és a Tisza-szavazók is panaszkodnak a közigazgatásban zajló méltatlan és jogtalan elbocsátásokra.
A kormánytisztviselők, akik az elmúlt években – esküjüknek megfelelően – egész Magyarországért és a magyar emberekért a legjobb tudásuk szerint dolgoztak a központi közigazgatásban, nem érdemelnek embertelen és méltatlan elbánást, jogtalan, tömeges kirúgást – áll a közleményben.
Ezt is ajánljuk a témában
„Mindenkinek vállalnia kell a felelősséget tetteiért” – írták.
(MTI/Mandiner)
Nyitókép: Facebook