Havasi Bertalan üzent a Magyar Péterék által menesztett közigazgatási dolgozóknak

„A Fidesz-Védvonal jogi segítséget nyújt azoknak a központi közigazgatásban dolgozóknak, akik a Tisza-kormány politikai tisztogatásának áldozataivá váltak” – közölte a Fidesz kommunikációs vezetője szerdán az MTI-vel.

Havasi Bertalan azt írta: már a baloldali sajtó sem tagadja, és a Tisza-szavazók is panaszkodnak a közigazgatásban zajló méltatlan és jogtalan elbocsátásokra.