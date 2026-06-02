Államtitkári beismerés: valóban tömeges elbocsátások történtek a Külügyminisztériumban

Itt van Magyar Péter legnagyobb problémája: „Ez nem vízió, hanem improvizáció”!
Miről is szól valójában a kormányzás?
Velkey György szerint szó sincs politikai tisztogatásról, céljuk az új, hiteles és megbízható magyar diplomácia felépítése. Mindeközben egyre több elbocsájtott beszél arról, ők a Tiszára szavaztak, most mégis az utcára kerülnek.
„Az elmúlt hetekben a Külügyminisztériumban is megkezdődött a belső átvilágítás és az intézményi átszervezés, amelynek keretében 45 kormánytisztviselő esetében a munkaviszony közös megegyezéssel történő felbontását kezdeményezték” – közölte Velkey György azután, hogy kiderült, tucatjával bocsájtják el a dolgozókat a Külügyminisztériumból.
A tárca parlamenti államtitkára saját közösségi oldalán azt állította, hogy az elbocsájtás a minisztérium több mint ezer dolgozójából azon néhány tucat ember érintett, akik Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter irányítása alatt közvetlenül részt vettek a minisztérium politikai vezetésében. Így – mint fogalmazott –
közvetlenül részt vettek abban a folyamatban, amely során Magyarország elveszítette hitelességét, elveszítette szövetségesei bizalmát, az Európai Unió peremére sodródott, hiteltelenné vált legfontosabb partnereinek szemében.
Az államtitkár tájékoztatása szerint minden érintettnek megindokolták a döntést, amelyet 38-an már elfogadtak. Velkey György László azt hangoztatta, hogy
ez nem tisztogatás, hanem korrekt emberi bánásmód és kiállás azok mellett, akik napi szintű elszenvedői voltak akár félreállított diplomataként, akár állampolgárként mindannak, ami az elmúlt években a minisztériumban történt.
„Egyetlen célunk az új, hiteles és megbízható magyar diplomácia felépítése, amely valóban a közjót, a valódi magyar érdeket és a magyar embereket szolgálja” –hangoztatta az államtitkár.
Ismert, sajtóhírek szerint 200 embert bocsátottak el a tárcától miután Orbán Anita külügyminiszter állománygyűlést tartott a tárcánál. A Külügyminisztérium akkor cáfolta ezeket az értesüléseket, és azt írta,
a minisztériumok átvételét követően természetes folyamat, hogy az új vezetés kialakítja a saját működési rendjét és vezetői struktúráját, a munkatársakat érintő döntéseket minden esetben emberséggel, a személyes szempontokat és élethelyzeteket figyelembe véve hozzuk meg. A minisztérium működése folyamatos, feladatait maradéktalanul ellátja
– tették hozzá.
Az ügy pikantériája, hogy több elbocsájtott munkatárs arról beszélt a Telexnek, hogy
annak ellenére rúgták ki őket, hogy nem hoztak politikai döntéseket, ráadásul a Tiszára szavaztak április 12-én.
Egyikük elmondása szerint hét éven át dolgozott Szijjártó Péter nemrég leköszönt miniszter kabinetjében, ahol adminisztratív feladatokat látott el. Mint fogalmazott, politikai döntéseket nem hozott, sőt „örült a kormányváltásnak”, ő is a Tiszára szavazott.
Ugyanakkor
a kormányváltás után hetekig nem kaptak tájékoztatást arról, milyen jövőre számíthatnak a munkahelyükön.
Aztán május 28-án behívták a Személyügyi Főosztályra, ahol kézhez kapott egy közös megegyezéses, május 31-i dátumozású dokumentumot a távozásáról, amit viszont nem vihetett magával, csak akkor, ha már aláírta azt.
Emellett többen
közös megegyezéssel született felmondásba bújtatott kirúgásokról és fűnyíróelv-szerűen működő eltávolításokról
beszéltek a portálnak.
Hont András minderre úgy reagált: „Látom, többen mulatnak azokon, a Telex által névtelenül meginterjúvolt külügyminisztériumi tisztviselőkön, akiket most csoportosan rúgnak ki, annak ellenére, hogy a Tiszára szavaztak. Azon túl, hogy a szavazófülkéktől való távozás után reklamációt nem fogadunk el, lehet, hogy nem »annak ellenére«, hanem pont azért. Más minisztériumokban nem feltétlenül vannak ezzel tisztában, de itt elég jól tudhatják, hogy kik a »minisztériumi források«, és eddig tartott a sajtóhoz rohangálás.
Mert netán még a miniszter telefonbeszélgetése is kijönne, az pedig tényleg példátlan volna.
Mindenesetre Szijjártó biztosan megérdemelte a bukást, nyilvánvalóan elmebetegeket alkalmazott.”
Nyitókép: Velkey György/Facebook