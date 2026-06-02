Államtitkári beismerés: valóban tömeges elbocsátások történtek a Külügyminisztériumban

„Az elmúlt hetekben a Külügyminisztériumban is megkezdődött a belső átvilágítás és az intézményi átszervezés, amelynek keretében 45 kormánytisztviselő esetében a munkaviszony közös megegyezéssel történő felbontását kezdeményezték” – közölte Velkey György azután, hogy kiderült, tucatjával bocsájtják el a dolgozókat a Külügyminisztériumból.

A tárca parlamenti államtitkára saját közösségi oldalán azt állította, hogy az elbocsájtás a minisztérium több mint ezer dolgozójából azon néhány tucat ember érintett, akik Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter irányítása alatt közvetlenül részt vettek a minisztérium politikai vezetésében. Így – mint fogalmazott –