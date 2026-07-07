Havasi Bertalan végül megkapja a végkielégítését – egy tanács kíséretében, hogy mire költse

Azóta történt némi fordulat az ügyben, a Fidesz kommunikációs igazgatója szerint mostanra a Miniszterelnökség elismerte, hogy van jogalap a végkielégítés kifizetésére. Havasi a Népszava kérdésére megerősítette, a Miniszterelnökség közigazgatási államtitkára, Ducsay Zsuzsanna levélben tájékoztatta őt, hogy a kormány nem vitatja a hat hónapos felmentési időre járó illetménye jogalapját és összegét.