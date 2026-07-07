Havasi Bertalan végül megkapja a végkielégítését – egy tanács kíséretében, hogy mire költse

Havasi Bertalan az RTL-nek: „Magyar Péter azt hiszi, ő az Atyaúristen, csakhogy nem egészen így működnek a dolgok”
Orbán Viktor korábbi sajtófőnöke a családja megélhetésére tervezi költeni a felmentési juttatást.
A lelépési pénz hathavi járandóságának felel meg.
Törvényesen látszik rendeződni Havasi Bertalan végkielégítésének ügye. Néhány hete emlékezetes körülmények között bonyolódott szócsatába Havasi és Magyar Péter a nyilvános Karmelita-bejáráson, akkor a Tisza-vezér úgy fogalmazott a kommunikációs szakembernek: ne számítson végkielégítésre.
Ezt is ajánljuk a témában
Orbán Viktor korábbi sajtófőnöke a családja megélhetésére tervezi költeni a felmentési juttatást.
Azóta történt némi fordulat az ügyben, a Fidesz kommunikációs igazgatója szerint mostanra a Miniszterelnökség elismerte, hogy van jogalap a végkielégítés kifizetésére. Havasi a Népszava kérdésére megerősítette, a Miniszterelnökség közigazgatási államtitkára, Ducsay Zsuzsanna levélben tájékoztatta őt, hogy a kormány nem vitatja a hat hónapos felmentési időre járó illetménye jogalapját és összegét.
A lelépési pénz tehát hathavi járandóságának, 7,8 millió forintnak felel meg, és a törvényi szabályozásnak megfelelően havi egyenlő részletekben folyósítják.
A lap azt írta, a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára ezzel egy időben arra kérte Havasi Bertalant, hogy a társadalmi felelősségvállalás jegyében ajánlja fel jótékony célra a felmentési időre járó illetményét.
A tájékoztatást, valamint a 16 év közszolgálatban megkeresett pénzem elköltése kapcsán adott jótanácsát ezúton is köszönöm neki, természetesen megfontolom”
– hangsúlyozta a lapnak Havasi Bertalan, aki májusig kommunikációért felelős helyettes államtitkárként dolgozott.
Ezt is ajánljuk a témában
A volt helyettes államtitkár kifejtette, fizetésének hat havi összege jár neki juttatásként, amit elvár Magyar Pétertől, hogy kifizessen.
Fotó: Facebook/Havasi Bertalan