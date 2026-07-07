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végkielégítés Havasi Bertalan államtitkár

Havasi Bertalan végül megkapja a végkielégítését – egy tanács kíséretében, hogy mire költse

2026. július 07. 21:30

A lelépési pénz hathavi járandóságának felel meg.

2026. július 07. 21:30
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Törvényesen látszik rendeződni Havasi Bertalan végkielégítésének ügye. Néhány hete emlékezetes körülmények között bonyolódott szócsatába Havasi és Magyar Péter a nyilvános Karmelita-bejáráson, akkor a Tisza-vezér úgy fogalmazott a kommunikációs szakembernek: ne számítson végkielégítésre.

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Azóta történt némi fordulat az ügyben, a Fidesz kommunikációs igazgatója szerint mostanra a Miniszterelnökség elismerte, hogy van jogalap a végkielégítés kifizetésére. Havasi a Népszava kérdésére megerősítette, a Miniszterelnökség közigazgatási államtitkára, Ducsay Zsuzsanna levélben tájékoztatta őt, hogy a kormány nem vitatja a hat hónapos felmentési időre járó illetménye jogalapját és összegét.

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A lelépési pénz tehát hathavi járandóságának, 7,8 millió forintnak felel meg, és a törvényi szabályozásnak megfelelően havi egyenlő részletekben folyósítják.

A lap azt írta, a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára ezzel egy időben arra kérte Havasi Bertalant, hogy a társadalmi felelősségvállalás jegyében ajánlja fel jótékony célra a felmentési időre járó illetményét.

A tájékoztatást, valamint a 16 év közszolgálatban megkeresett pénzem elköltése kapcsán adott jótanácsát ezúton is köszönöm neki, természetesen megfontolom”

– hangsúlyozta a lapnak Havasi Bertalan, aki májusig kommunikációért felelős helyettes államtitkárként dolgozott.

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Fotó: Facebook/Havasi Bertalan

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Összesen 31 komment

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5m007h 0p3ra70r
2026. július 07. 23:15
A doktorok doktorának doktor fattya ezt is bebukta.
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Darthvader
2026. július 07. 23:15
Semmiképp ne ajánlja fel most, mert az a diktátummal megfelelés. Majd ha akar, titokban, adjon oda, ahova szeretne. De a Tisza ne tudjon róla! Vagy nyugodtan költse a családra, ez a járandósága.
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bondavary
2026. július 07. 23:09
Miért kéne a törvényesen járó végkielégítést bátrmilyen célra felajánlani? Magyar Péter a rendszerváltás utáni idők legalját jelentő miniszterelnök.
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1
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elektronelektor
2026. július 07. 23:02
Tehát ismét hazudott a bugris pszichopata. A tiszahívők pedig még most sem értik hogy át vannak verve.
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