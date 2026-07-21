Bejelentés nélkül jöttek és még mindig „kotorásznak” – Havasi Bertalan szerint térdre akarják kényszeríteni a Fideszt

Házkutatást tartott az ügyészség a Fidesz központjában, Magyar Péter is reagált
A Fidesz sem a politikai, sem a jogi fenyegetésnek nem enged, nem hátrál, és kiáll a Tisza Párt erőszakos önkényével szemben – írta az ellenzéki párt közleményben.
„A Fidesz egy rendszerváltó párt, sok zsebdiktátorral szállt már szembe sikerrel” – közölte a legnagyobb ellenzéki közösség kommunikációs igazgatója.
Mint arról beszámoltunk, az ügyészség nyomozói előzetes bejelentés nélkül megjelentek a Fidesz szervereit biztosító központban azzal a szándékkal, hogy lefoglalják a párt teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait.
A Fidesz kommunikációs igazgatójának tudomása szerint az ügyészség még mindig a Fidesz szervereiben „kotorászik”.
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A Fidesz sem a politikai, sem a jogi fenyegetésnek nem enged, nem hátrál, és kiáll a Tisza Párt erőszakos önkényével szemben – írta az ellenzéki párt közleményben.
Havasi Bertalan korábban azt közölte: az ügyészség nyomozói előzetes bejelentés nélkül kedden megjelentek a Fidesz szervereit biztosító központban azzal a szándékkal, hogy lefoglalják a párt teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait.
Az önkényuralom a mai napon szintet lépett”
– értékelt.
Az MTI napközbeni, a részletekre rákérdező megkeresésére kedden késő délután azt írta, tudomása szerint „a magyarpéteri önkényben új szerepfelfogást találó ügyészség még mindig a Fidesz szervereiben kotorászik, így az ellenzéki pártot támogató magyar emberek adatai között is”.
„A Fidesz egy rendszerváltó párt, sok zsebdiktátorral szállt már szembe sikerrel. Magyar Péternek is sok kását kell még megennie, ha térdre akarja kényszeríteni a nemzeti oldal legnagyobb közösségét!” – tette hozzá.
A történet érdekessége, hogy a Fidesz informatikai rendszerét érintő keddi ügyészségi akció a Blikk értesülései szerint a Telekom Asztalos Sándor utcai adatközpontjában zajlik, amelynek során lefoglalásokat is végrehajtanak. Mint ismert, az intézkedés összefüggésben áll a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) támogatásai miatt indított büntetőeljárással.
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Az ügyészség előzetes értesítés nélkül jelent meg a szerverközpontban azzal a céllal, hogy lefoglalja az ellenzéki párt teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait.
(Mandiner/MTI)
Fotó: Facebook/Havasi Bertalan