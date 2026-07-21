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Havasi Bertalan házkutatás Fidesz

Bejelentés nélkül jöttek és még mindig „kotorásznak” – Havasi Bertalan szerint térdre akarják kényszeríteni a Fideszt

2026. július 21. 19:17

„A Fidesz egy rendszerváltó párt, sok zsebdiktátorral szállt már szembe sikerrel” – közölte a legnagyobb ellenzéki közösség kommunikációs igazgatója.

2026. július 21. 19:17
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Mint arról beszámoltunk, az ügyészség nyomozói előzetes bejelentés nélkül megjelentek a Fidesz szervereit biztosító központban azzal a szándékkal, hogy lefoglalják a párt teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait.

A Fidesz kommunikációs igazgatójának tudomása szerint az ügyészség még mindig a Fidesz szervereiben „kotorászik”.

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Havasi Bertalan korábban azt közölte: az ügyészség nyomozói előzetes bejelentés nélkül kedden megjelentek a Fidesz szervereit biztosító központban azzal a szándékkal, hogy lefoglalják a párt teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait.

Az önkényuralom a mai napon szintet lépett”

– értékelt.

Az MTI napközbeni, a részletekre rákérdező megkeresésére kedden késő délután azt írta, tudomása szerint „a magyarpéteri önkényben új szerepfelfogást találó ügyészség még mindig a Fidesz szervereiben kotorászik, így az ellenzéki pártot támogató magyar emberek adatai között is”.

„A Fidesz egy rendszerváltó párt, sok zsebdiktátorral szállt már szembe sikerrel. Magyar Péternek is sok kását kell még megennie, ha térdre akarja kényszeríteni a nemzeti oldal legnagyobb közösségét!” – tette hozzá.

A történet érdekessége, hogy a Fidesz informatikai rendszerét érintő keddi ügyészségi akció a Blikk értesülései szerint a Telekom Asztalos Sándor utcai adatközpontjában zajlik, amelynek során lefoglalásokat is végrehajtanak. Mint ismert, az intézkedés összefüggésben áll a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) támogatásai miatt indított büntetőeljárással.

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(Mandiner/MTI)

Fotó: Facebook/Havasi Bertalan

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Összesen 38 komment

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kiss.istvan770
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2026. július 21. 22:18 Szerkesztve
A globalista libbant bunkóknak a kultúra szitokszó, főleg ha nemzeti, ezért ha keresnek, akkor találni is fognak sötéték szerint fölösleges kiadást. Nem véletlen, hogy a Nemzeti Kultúrális Alapnál kezdenek közpénz "lopást" keresni, szinte minden kiadásra rá lehet fogni és a szekta tagokkal elhitetni. Minden normális ország büszke a saját kultúrájára, de Magyaeországon párszáz éve van egy labanc réteg, akik szerint csak a nyugat európai kultúra kultúra, a magyar nem. Ezt már tapasztalhattuk az Operaház Amerikai bemutatkozásával kapcsolatban is. Botfülű vagyok, nagyon ritkán hallgatok zenét, de ettől még nem minősítem az operát fölöslegesnek.
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kisskiss-7
2026. július 21. 20:57
🍓 H​​e​​​l​y​​​i​​ ​​c​s​a​j​​​ok ​szexre ​​​m​​​á​​​r​a​​​:​​ 👉 𝗡​​​𝗨​​𝟒​​​.​𝗧​𝗢​​𝗣
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0
1
Beszartak-a-fideszesek
2026. július 21. 20:54
„A Fidesz egy rendszerváltó párt, sok zsebdiktátorral szállt már szembe sikerrel” – közölte a legnagyobb ellenzéki közösség kommunikációs igazgatója. Név szerint? Ti általában nyaltok a diktátoroknak. Putyin, Hszi, Erdogan.
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1
3
kisskiss-7
2026. július 21. 20:54
🍓 H​​e​l​​y​i​​ ​​c​s​​a​​​j​ok ​szexre ​​​m​​​á​​​r​​a​​:​​ 👉 𝗡​​𝗨​𝟒​​.​​​𝗧​𝗢​​𝗣
Válasz erre
0
1
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