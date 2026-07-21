Bejelentés nélkül jöttek és még mindig „kotorásznak” – Havasi Bertalan szerint térdre akarják kényszeríteni a Fideszt

Mint arról beszámoltunk, az ügyészség nyomozói előzetes bejelentés nélkül megjelentek a Fidesz szervereit biztosító központban azzal a szándékkal, hogy lefoglalják a párt teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait.

A Fidesz kommunikációs igazgatójának tudomása szerint az ügyészség még mindig a Fidesz szervereiben „kotorászik”.