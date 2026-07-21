Nem működnek a Fidesz e-mail-címei, a fidesz.hu is elérhetetlen – új részletek derültek ki a házkutatásról

Az NKA-ügy miatt tartottak házkutatást a Fidesz szervereit biztosító központban
Az ügyészség nyomozati cselekményt végzett a Fidesz szervereinél az NKA támogatásai miatt indult büntetőeljárásban.
Az ügyészség előzetes értesítés nélkül jelent meg a szerverközpontban azzal a céllal, hogy lefoglalja az ellenzéki párt teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait.
A Fidesz informatikai rendszerét érintő keddi ügyészségi akcióról újabb részleteket közölt a Blikk. A lap értesülései szerint a nyomozók a Telekom Asztalos Sándor utcai adatközpontjában tartanak házkutatást, amelynek során lefoglalásokat is végrehajtanak. Mint ismert, az intézkedés összefüggésben áll a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) támogatásai miatt indított büntetőeljárással.
A Blikk információi alapján a hatóságok a Fidesz belső kommunikációs rendszerét és adatbázisait vizsgálják annak megállapítására, hogy folyt-e a párton belül levelezés az ügyben. Az adatokról másolat készülhet, emellett egyes szerverek és számítógépek lefoglalása, illetve elszállítása sem kizárt. A helyszínen a Fidesz ügyvédei is jelen vannak, az eljárás az ő jelenlétükben zajlik.
A lap szerint az akciónak már kézzelfogható következményei is vannak:
jelenleg nem működnek a Fidesz e-mail-címei, és a fidesz.hu oldal sem érhető el.
Korábban Havasi Bertalan, a párt kommunikációs igazgatója azt közölte, hogy az ügyészség előzetes értesítés nélkül jelent meg a szerverközpontban azzal a céllal, hogy lefoglalja a Fidesz teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait.
Az eljárás előzménye, hogy a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség az NKA támogatási döntései miatt folytat nyomozást. A gyanú szerint a döntéshozó testület 2024 decemberétől a jogszabályok és belső előírások megszegésével 1079 támogatásról határozott, több mint 17 milliárd forint értékben, amellyel a nyomozó hatóság szerint jelentős vagyoni hátrányt okozott. Az ügyben eddig hat embert helyeztek letartóztatásba.
Magyarországon ma nem elszámoltatás, hanem leszámolás zajlik – reagált Lázár János, fideszes országgyűlési képviselő az MTI-nek arra, hogy kedden megjelent az ügyészség a Fidesz szerverközpontjában a Nemzeti Kulturális Alap ügyében (NKA) indult nyomozás kapcsán.
A volt építési és közlekedési miniszter a Fidesz keddi, budapesti frakcióülésére érkezőben az MTI-nek az ügyet úgy kommentálta:
a Tisza Párt és a kormány azt várja el a hatóságoktól, hogy a Fideszt politikailag ellehetetlenítse és megsemmisítse.
Magyarországon ma nem elszámoltatás, hanem leszámolás zajlik”
– fogalmazott.
Nagyon aggasztónak nevezte, hogy fideszes szavazók adataihoz akar hozzáférni az ügyészség, ez szerinte „életveszélyes és abszolút a demokratikus politikai kultúrával szemben áll.”
Hozzátette: az ügyészség nem mondja meg pontosan, hogy mit csinál, fideszes adatokban „matat jelen pillanatban”.
Ezt is ajánljuk a témában
Az ügyészség nyomozati cselekményt végzett a Fidesz szervereinél az NKA támogatásai miatt indult büntetőeljárásban.
A nyitókép illusztráció (Pexels)