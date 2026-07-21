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blikk havasi bertalan nka fidesz kommunikációs rendszer

Nem működnek a Fidesz e-mail-címei, a fidesz.hu is elérhetetlen – új részletek derültek ki a házkutatásról

2026. július 21. 15:39

Az ügyészség előzetes értesítés nélkül jelent meg a szerverközpontban azzal a céllal, hogy lefoglalja az ellenzéki párt teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait.

2026. július 21. 15:39
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A Fidesz informatikai rendszerét érintő keddi ügyészségi akcióról újabb részleteket közölt a Blikk. A lap értesülései szerint a nyomozók a Telekom Asztalos Sándor utcai adatközpontjában tartanak házkutatást, amelynek során lefoglalásokat is végrehajtanak. Mint ismert, az intézkedés összefüggésben áll a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) támogatásai miatt indított büntetőeljárással.

A Blikk információi alapján a hatóságok a Fidesz belső kommunikációs rendszerét és adatbázisait vizsgálják annak megállapítására, hogy folyt-e a párton belül levelezés az ügyben. Az adatokról másolat készülhet, emellett egyes szerverek és számítógépek lefoglalása, illetve elszállítása sem kizárt. A helyszínen a Fidesz ügyvédei is jelen vannak, az eljárás az ő jelenlétükben zajlik.

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A lap szerint az akciónak már kézzelfogható következményei is vannak: 

jelenleg nem működnek a Fidesz e-mail-címei, és a fidesz.hu oldal sem érhető el.

Korábban Havasi Bertalan, a párt kommunikációs igazgatója azt közölte, hogy az ügyészség előzetes értesítés nélkül jelent meg a szerverközpontban azzal a céllal, hogy lefoglalja a Fidesz teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait.

Az eljárás előzménye, hogy a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség az NKA támogatási döntései miatt folytat nyomozást. A gyanú szerint a döntéshozó testület 2024 decemberétől a jogszabályok és belső előírások megszegésével 1079 támogatásról határozott, több mint 17 milliárd forint értékben, amellyel a nyomozó hatóság szerint jelentős vagyoni hátrányt okozott. Az ügyben eddig hat embert helyeztek letartóztatásba.

Lázár János is megszólalt 

Magyarországon ma nem elszámoltatás, hanem leszámolás zajlik – reagált Lázár János, fideszes országgyűlési képviselő az MTI-nek arra, hogy kedden megjelent az ügyészség a Fidesz szerverközpontjában a Nemzeti Kulturális Alap ügyében (NKA) indult nyomozás kapcsán.

A volt építési és közlekedési miniszter a Fidesz keddi, budapesti frakcióülésére érkezőben az MTI-nek az ügyet úgy kommentálta:

 a Tisza Párt és a kormány azt várja el a hatóságoktól, hogy a Fideszt politikailag ellehetetlenítse és megsemmisítse.

Magyarországon ma nem elszámoltatás, hanem leszámolás zajlik”

– fogalmazott.

Nagyon aggasztónak nevezte, hogy fideszes szavazók adataihoz akar hozzáférni az ügyészség, ez szerinte „életveszélyes és abszolút a demokratikus politikai kultúrával szemben áll.”

Hozzátette: az ügyészség nem mondja meg pontosan, hogy mit csinál, fideszes adatokban „matat jelen pillanatban”.

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A nyitókép illusztráció (Pexels) 

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Összesen 431 komment

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Magyarorszag-elveszett
2026. július 21. 18:50
Magyar Állami Cosa Nostra.
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kisskiss-7
2026. július 21. 18:50
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figyelő4322
2026. július 21. 18:50
Lehet, hogy a 20. századi kefebajszos germán diktátor visszatért, legalábbis a szelleme? Ezúttal Magyarország elpusztítását vette célba egy ostoba, beteg, kegyetlen, szégyentelen, visszataszító, totális diktatúrát építő figura személyében? Talán lesznek koncentrációs táborok is? Pl. Recsk , Hortobágy rémlik fel. Magyarországon ez ugyan Rákosi Manó stílusa volt... Lehet, hogy ez az alak mindkettőt próbálja megszemélyesíteni?
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masikhozzaszolo
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2026. július 21. 18:48 Szerkesztve
Hát én ugyan nem fb-zek, meg semmi ilyesmi, de most a Meta helyében eléggé belekapaszkodnék a műholdakba. A (hátnemistudmhogyhívjam) MP házkutattatni fog a Metánál, és le lesznek tartóztatva! Zubin Meta. Azt hiszem a libásnál is volt halott és a gilisztás hülyítésnél is.
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