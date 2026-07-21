Nem működnek a Fidesz e-mail-címei, a fidesz.hu is elérhetetlen – új részletek derültek ki a házkutatásról

A Fidesz informatikai rendszerét érintő keddi ügyészségi akcióról újabb részleteket közölt a Blikk. A lap értesülései szerint a nyomozók a Telekom Asztalos Sándor utcai adatközpontjában tartanak házkutatást, amelynek során lefoglalásokat is végrehajtanak. Mint ismert, az intézkedés összefüggésben áll a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) támogatásai miatt indított büntetőeljárással.

A Blikk információi alapján a hatóságok a Fidesz belső kommunikációs rendszerét és adatbázisait vizsgálják annak megállapítására, hogy folyt-e a párton belül levelezés az ügyben. Az adatokról másolat készülhet, emellett egyes szerverek és számítógépek lefoglalása, illetve elszállítása sem kizárt. A helyszínen a Fidesz ügyvédei is jelen vannak, az eljárás az ő jelenlétükben zajlik.