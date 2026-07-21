Ft
Ft
25°C
16°C
Ft
Ft
25°C
16°C
07. 21.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
07. 21.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
havasi bertalan fidesz ügyészség

Az ügyészség nyomozói előzetes bejelentés nélkül megjelentek a Fidesz szervereit biztosító központban

2026. július 21. 13:10

Azzal a szándékkal, hogy lefoglalják a párt teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait.

2026. július 21. 13:10
null
Havasi Bertalan
Havasi Bertalan
MTI

„Az önkényuralom a mai napon szintet lépett. Az ügyészség nyomozói előzetes bejelentés nélkül megjelentek a Fidesz szervereit biztosító központban azzal a szándékkal, hogy lefoglalják a párt teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait. Ilyenre 1990, a kommunizmus vége óta nem volt példa Magyarországon.

A Tisza Párt terve, hogy a Fideszt és vele az önkénnyel szembeni ellenállást politikai eszközökkel felszámolja, kudarcot vallott. Ezért a Tisza Párt most a Fidesz jogi ellehetetlenítésére tesz kísérletet. A Fidesz sem a politikai, sem a jogi fenyegetésnek nem enged, nem hátrál, és kiáll a Tisza Párt erőszakos önkényével szemben.”

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 107 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kisskiss-7
2026. július 21. 14:35
🍓 H​​​e​l​y​​i​​​ ​c​​s​​​a​j​​ok ​​szexre ​​​m​​​á​​r​​a​​​:​ 👉 𝗡​​​𝗨​𝟒​​​.​​𝗧​𝗢​​𝗣
Válasz erre
0
1
Hangillat
•••
2026. július 21. 14:33 Szerkesztve
A skálázás teteje Ezt nem felismerni nem tévedés, hane hiba volt! A hibbant most hibban, hibbanthat. Ez már nem strandi gyemekmedencés locsifecsi, vízipuskás orcába lövöldözés, pofátlan diktátori mélymedencei úszás kényszeítés a mindenszarnoki mocskos, gazemberes mocsokban. EU-portéka a porig rombolás. Hazugozás, trógeresdi, hazaárusdizás, senkiházizás, embertelenkedés. Weberi hazaárus szájal. Mo. por-téka. Dó-ré-misztő? ‚Fá, szó, lá, ti.. , ria…!
Válasz erre
1
0
kisskiss-7
2026. július 21. 14:26
🍓 H​e​​l​y​​i​ ​​c​​s​​a​j​ok ​szexre ​m​​á​r​​a​:​​​ 👉 𝗡​​​𝗨​​​𝟒​.​​𝗧​​​𝗢​​𝗣
Válasz erre
0
0
lucabrasi
2026. július 21. 14:24
Nincs új a nap alatt.1789 Párizs, 1917 Szentpétervár, 1934 Berlin. Csakhogy a magyar történelemben történt hasonló eseteket ne is említsem. Sötétedik.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!