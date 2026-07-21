Ft
Ft
25°C
16°C
Ft
Ft
25°C
16°C
07. 21.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
07. 21.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
havasi bertalan nka bács - kiskun vármegyei főügyészség fidesz nyomozás

Az NKA-ügy miatt tartottak házkutatást a Fidesz szervereit biztosító központban

2026. július 21. 15:03

Az ügyészség nyomozati cselekményt végzett a Fidesz szervereinél az NKA támogatásai miatt indult büntetőeljárásban.

2026. július 21. 15:03
null

A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) ügyében hűtlen kezelés és más bűncselekmények miatt indult nyomozás kapcsán folytatott nyomozati cselekményt kedden a Fidesz szervereit biztosító központban a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség – közölte az MTI megkeresésére Bodó Marianna, az ügyészség szóvivője.

Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója kedden azt közölte az MTI-vel, hogy 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

az ügyészség nyomozói előzetes bejelentés nélkül kedden megjelentek a Fidesz szervereit biztosító központban azzal a szándékkal, hogy lefoglalják a párt teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait”.

A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség megerősítette az eljárási cselekményt, ám a nyomozás érdekeire hivatkozva többet nem kívántak közölni.

A főügyészség június 25-én közölte, hogy a NAV Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatósága által költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt indított nyomozást az ügyben. A megalapozott gyanú szerint az NKA döntéshozó testülete 2024 decemberétől a kompetenciáját meghaladó mértékben, a vonatkozó törvényi előírások és szabályzatok megszegésével 1079, mindösszesen 17 milliárd forintot meghaladó összegű támogatásról döntött, amellyel ekkora összegű vagyoni hátrányt okozott. A pénzügyi nyomozók a pályázati kérelmek elbírálása kapcsán eljáró hat embert őrizetbe vették, és különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

A Kecskeméti Törvényszék mind a hat gyanúsítottat letartóztatta harminc napra. Közöttük van Bús Balázs, az NKA korábbi alelnöke, Ughy Attila volt fideszes országgyűlési képviselő, a 17 milliárd forint kiosztásáról döntő Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumának korábbi elnöke, Krucsainé Herter Anikó, a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (NKTK) májusban felfüggesztett főigazgatója, valamint az NKTK kabinetvezetője és az ideiglenes kollégium két, az egykori Kulturális és Innovációs Minisztérium által delegált tagja.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI) 

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 68 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kisskiss-7
2026. július 21. 18:31
🍓 H​​​e​l​​​y​​​i​​ ​​​c​​​s​​a​​​j​ok ​​szexre ​​​m​​​á​​r​​a​:​ 👉 𝗡​𝗨​𝟒​.​​​𝗧​𝗢​​​𝗣
Válasz erre
0
0
Matek_
2026. július 21. 18:26
Elképzelhető, hogy ha a FIDESZ csak az 1%-át csinálta volna 2026 április 12.-előtt, akkor már az Európai Unió beküldte volna hazánk megszállására zsoldosát Ukrajnát, de lehet hogy akkor a FIDESZ ettől is félt. Mindennek ellenére 2026 április 12.- előtt a liberális FIDESZ NAIV és MULYA volt a mostani Tisza Párthoz viszonyítva, Most már bizonyítva van az hogy hazánkban soha nem látott diktatúra van, amit az Európai Unió diktál.
Válasz erre
0
0
Bastyaelvtars
2026. július 21. 17:36
Igen igen, az ugyeszsegi nyomozók úgy szoktak menni, Berci. Bejelentés nélkül. Tudod ahogy a civil szervezetekre rarontottak és lefoglaltak minden eszközt az irodában. Akkor vhogy nem volt ekkora fájdalom a hangodban az eljárás miatt :)
Válasz erre
0
0
marciTm
2026. július 21. 16:57
b+!nem bírjátok elviselni,hogy a belterjes zsidó fajtátokon kívül utoljára még kiszórtak a nemzeti oldalnak is egy kis pénzt a túlélésre!
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!