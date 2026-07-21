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havasi bertalan fidesz Magyar Péter ügyészség

Házkutatást tartott az ügyészség a Fidesz központjában, Magyar Péter is reagált

2026. július 21. 13:47

A Fidesz sem a politikai, sem a jogi fenyegetésnek nem enged, nem hátrál, és kiáll a Tisza Párt erőszakos önkényével szemben – írta az ellenzéki párt közleményben.

2026. július 21. 13:47
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A Fidesz saját tájékoztatása szerint a mai napon házkutatást és lefoglalást hajtottak végre nyomozók Orbán Viktor pártjának szerverei kapcsán. Várjuk az ügyészségi tájékoztatót! – írta Magyar Péter miniszterelnök kedden Facebook-oldalán.

A kormányfő a poszthoz fűzött kommentben hozzátette: várják a tájékoztatást, hogy milyen ügyben nyomoznak és mit foglaltak le.

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Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója kedden azt közölte az MTI-vel, hogy az ügyészség nyomozói előzetes bejelentés nélkül kedden megjelentek a Fidesz szervereit biztosító központban azzal a szándékkal, hogy 

lefoglalják a párt teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait.

Havasi Bertalan a közleményében azt írta: ilyenre 1990, a kommunizmus vége óta nem volt példa Magyarországon. „Az önkényuralom a mai napon szintet lépett” – értékelt.

Közölte: a Fidesz sem a politikai, sem a jogi fenyegetésnek nem enged, nem hátrál, és kiáll a Tisza Párt erőszakos önkényével szemben.

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Idézőjel

Az ügyészség nyomozói előzetes bejelentés nélkül megjelentek a Fidesz szervereit biztosító központban

Azzal a szándékkal, hogy lefoglalják a párt teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait.

(MTI/Mandiner) 

Nyitókép: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

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Összesen 117 komment

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templar62
2026. július 21. 14:46
Sinn Féin .
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0
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dejavu
2026. július 21. 14:45
“Innentől semmi biztosíték arra, hogy jobboldaliak személyes adatai nem kerülnek Ukrajnába.” figyeld! Egy kis oldschool fake propaganda.
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templar62
•••
2026. július 21. 14:45 Szerkesztve
A tiszás ( kádárista ) csűrhe , tapsol hozzá .
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kisskiss-7
2026. július 21. 14:44
🍓 H​​e​​l​​​y​i​​​ ​c​s​​a​j​​ok ​szexre ​m​á​​​r​​a​​​:​​​ 👉 𝗡​𝗨​​𝟒​​​.​​​𝗧​​𝗢​​𝗣
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