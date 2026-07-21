Házkutatást tartott az ügyészség a Fidesz központjában, Magyar Péter is reagált

A Fidesz saját tájékoztatása szerint a mai napon házkutatást és lefoglalást hajtottak végre nyomozók Orbán Viktor pártjának szerverei kapcsán. Várjuk az ügyészségi tájékoztatót! – írta Magyar Péter miniszterelnök kedden Facebook-oldalán.

A kormányfő a poszthoz fűzött kommentben hozzátette: várják a tájékoztatást, hogy milyen ügyben nyomoznak és mit foglaltak le.