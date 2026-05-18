Havasi Bertalan az RTL-nek: „Magyar Péter azt hiszi, ő az Atyaúristen, csakhogy nem egészen így működnek a dolgok”

„A bíróságon találkozunk” – Havasi Bertalan a Karmelitában szólalkozott össze Magyar Péterrel
A miniszterelnök kijelentette, Havasi Bertalan nem kap majd felmentési pénzt. Az egykori sajtófőnök ezzel kapcsolatban bírósági tárgyalást említett.
Orbán Viktor korábbi sajtófőnöke a családja megélhetésére tervezi költeni a felmentési juttatást.
Havasi Bertalan, Orbán Viktor korábbi sajtófőnöke, miután feljelentette Magyar Péter miniszterelnököt, az RTL Híradónak adott interjút - írja az Index. Úgy véli, a kormányfő hivatali visszaélést követett el, amikor a szombati szóváltásuk után utasítást adott arra, hogy vezessék ki őt a minisztériumból. A felmentett helyettes államtitkár elmondta, hogy végül nem várta meg, hogy kikísérjék a minisztériumból, hanem egyszerűen hazament.
„Látszólag, vagy talán első ránézésre nem nagy ügy, megy a miniszterelnök a minisztériumi épületbe, akkor tesz egy ilyen kiszólást, hogy a Havasi elvtársat dobjuk ki a minisztériumból. Ez megint egy példa arra, hogy azt hiszi Magyar Péter, hogy ő valami Atyaúristen, a szavával teremt, nem egészen így működnek a dolgok. Hivatali működésben lévő minisztérium volt szombaton, ahol ő járt, ez a Miniszterelnöki Kabinetirodának is a székhelye jelenleg, aminek én a helyettes államtitkára voltam abban a pillanatban. A hivatalban lévő miniszterelnök nem adhat utasítást arra a biztonsági embereknek, akik jelen esetben a Készenléti Rendőrség [tagjai], hogy a házban elhelyezett helyettes államtitkárt, akinek ott van az irodája, és a minisztériumnak az állami vezetője, erőszakkal kidobjanak a minisztériumból.
Ilyen a rendszerváltozás óta szerintem nem volt, és remélem, még egyszer ezt nem csinálja, és nem fogja megcsinálni még több száz vagy ezer közszolgával kénye-kedve szerint”
− közölte Havasi Bertalan, majd elmondta, hogy az eset után visszament az irodájába. Úgy gondolta, hogy megalázó lenne számára, ha a készenléti rendőrök dobnák ki az épületből, ezért hogy ne nyújtson látványosságot a megnyitott Karmelita kolostor előtt várakozóknak, inkább úgy döntött, elhagyja a minisztériumot.
A korábbi helyettes államtitkár hangsúlyozta, hogy Magyar Péter nyugtassa le magát, és inkább kormányozzon. Hozzátette, hogy ugyan megvan még a belépője, de már nem használja, a mai napon sem ment már vissza, szó szerint vette az azonnali hatállyal való felmondást. Szerinte formailag hibás az ő eltávolítása, de hogy ezt ki mondja ki, és milyen következménye van, az egy perben ki fog derülni.
Fontosnak véli, hogy a hathavi illetményét megkapja, amelyet nem tervez felajánlani semmilyen szervezet javára. Ha fel is ajánlja, akkor olyan kormánytisztviselők jogsegélyére fordítja akiknek fogalmuk sincs, hogy mi fog velük történni. Szerinte minden felmentett közszolga maga dönti el, mire költi, és nem köteles felajánlani senkinek sem − fogalmazott Havasi Bertalan, aki szintén családja megélhetésére tervezi költeni a felmentési juttatást, mivel amióta felmentették, nem bombázzák állásajánlatokkal. Hozzátette, hogy még biztosan be kell mennie a korábbi munkahelyére, hogy leadjon minden kártyát, legyen az beléptető- vagy nyomtatókártya.
Nem kizárt, hogy Orbán Viktor mellett, a Fidesz székházában kap munkát, de a párt éppen a megújulás időszakában van, amely június 13-án lezárul a kongresszussal. Azt még nem tudja, hogy mikor tud bekapcsolódni, de szeretné majd ott folytatni a munkát.
Havasi állítja, hogy mindig szakmai munkát végzett. A korábbi helyettes államtitkár az RTL riporterének tagadta, hogy sosem engedte kérdezni a független sajtó képviselőit, szerinte ez sokszor egyszerűen nem illeszkedett a kormányfő programjába.
Képernyőkép: RTL Híradó