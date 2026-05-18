Ft
Ft
20°C
5°C
Ft
Ft
20°C
5°C
05. 18.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 18.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt Magyar Péter Gulyás Gergely

A Facebook-politika és a közigazgatás ellentmondásai

2026. május 18. 15:27

Jelenleg három napja nincs államtitkári szakmai irányítása egyetlen minisztériumnak sem.

2026. május 18. 15:27
null
Gulyás Gergely
Gulyás Gergely
Facebook

„A minisztérium hivatali szervezetét a közigazgatási államtitkár a miniszter irányítása alatt, a jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően vezeti. A közigazgatási államtitkár tehát nem politikus, hanem a minisztérium első számú köztisztviselője.

A miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök 2026. május 15-én, pénteken, nem sokkal éjfél előtt felmentette a minisztériumok közigazgatási államtitkárait.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Bár a közigazgatási államtitkárok érdemben működtek együtt az átadás-átvételi eljárás lebonyolításában, valamint az újonnan kinevezett minisztereket igényeik szerint segítették hivatalba lépésüket követően, felmentésükről mégis a Magyar Közlönyből értesültek. Ez az új módi, ilyen az új hatalom.

Az ország szempontjából sokkal fontosabb, hogy a pénteken éjszaka megjelent határozat nem rendelkezik az új közigazgatási államtitkárok kinevezéséről, így jelenleg három napja nincs államtitkári szakmai irányítása egyetlen minisztériumnak sem. Ilyenre 1990, azaz a valódi rendszerváltoztatás óta nem volt példa. 

Bár a kormányzás felelőssége már nem a miénk, de a közigazgatási döntések vélhetően ezután sem a Facebookon születnek majd, ezért lassan ideje lenne kezdeményezni a köztársasági elnöknél a közigazgatási államtitkárok kinevezését.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 22 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nyugalom
•••
2026. május 18. 17:26 Szerkesztve
Meg szerencse, hogy tele vannak jogaszokkal, zsenikkel, az elen a selyemmajommal! Judit jol szorakozhat. Polos egyszemelyes kormanyzasa zajlik a facebookon.
Válasz erre
0
0
google-2
2026. május 18. 17:25
Mindenki nyomoz és aki több terhelőt talál a Fideszre, abból lesz a szakállamtitkár. Ki van ez találva a Bosszú Kormányban.
Válasz erre
1
0
civilina-2
2026. május 18. 17:19
"...jelenleg három napja nincs államtitkári szakmai irányítása egyetlen minisztériumnak sem." Azt hiszem, a mai körülmények között ez a legkisebb probléma, a nagyobb baj, hogy nincs az országnak egy normális miniszterelnöke. Viszont van egy aranyköpésű Kollár Kingája, aki szerint minnél rosszabbul él a lakosság, az annál jobban az ellenzék malmára hajtja a vizet. Az ország vezetéséhez szükséges szellemi potenciál még mindig a FIDESZnél van, csak a vereségből minél hamarabb észhez kellene térni. A valóságban és főleg az online térben tomboló rágalmak ellen szinte semmit nem tett a FIDESZ , pedig minden eszköz a kezében volt. A FIDELITÁSZt teljesen elhanyagolták, a szervezet ritkán és bénán akciózott, olyankor az egyszerű fideszes szavazó csak pironkodott és félre fordította a fejét.
Válasz erre
0
0
ben2
2026. május 18. 17:18
@kirvik3 2026. május 18. 16:32 "A háború mindig a csalás útját járja. Így ha képesek vagyunk valamire, tegyünk úgy, mintha nem lennénk rá képesek; ha valamit felhasználunk, tegyünk úgy, mintha nem használnánk fel; ha közel vagyunk, keltsük azt a látszatot, hogy távol vagyunk; ha távol vagyunk, keltsük azt a látszatot, hogy közel vagyunk; előnyöket kínálva csalogassuk (az ellenséget), sorait megzavarva mérjünk csapást reá; ha mindene megvan, jól készüljünk fel ellene; ha erősebb nálunk, kerüljük el (az összecsapást); ha dühös, vezessük félre; magunkat alantasabbnak mondva tegyük elbizakodottá; ha friss erővel rendelkezik, fárasszuk ki; ha (egységei) szoros kapcsolatban vannak, ziláljuk szét őket; ott támadjuk meg, ahol nem készült fel a védekezésre, s akkor küldjük előre (csapatainkat), amikor (az ellenség) éppenséggel nem várja." Szung-Ce a háború művészete.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!