Csak a szokásos: Magyar Péter Facebook-kommentben reagált Havasi Bertalan feljelentésére
Egy mondatot írt a miniszterelnök.
Jelenleg három napja nincs államtitkári szakmai irányítása egyetlen minisztériumnak sem.
„A minisztérium hivatali szervezetét a közigazgatási államtitkár a miniszter irányítása alatt, a jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően vezeti. A közigazgatási államtitkár tehát nem politikus, hanem a minisztérium első számú köztisztviselője.
A miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök 2026. május 15-én, pénteken, nem sokkal éjfél előtt felmentette a minisztériumok közigazgatási államtitkárait.
Bár a közigazgatási államtitkárok érdemben működtek együtt az átadás-átvételi eljárás lebonyolításában, valamint az újonnan kinevezett minisztereket igényeik szerint segítették hivatalba lépésüket követően, felmentésükről mégis a Magyar Közlönyből értesültek. Ez az új módi, ilyen az új hatalom.
Az ország szempontjából sokkal fontosabb, hogy a pénteken éjszaka megjelent határozat nem rendelkezik az új közigazgatási államtitkárok kinevezéséről, így jelenleg három napja nincs államtitkári szakmai irányítása egyetlen minisztériumnak sem. Ilyenre 1990, azaz a valódi rendszerváltoztatás óta nem volt példa.
Bár a kormányzás felelőssége már nem a miénk, de a közigazgatási döntések vélhetően ezután sem a Facebookon születnek majd, ezért lassan ideje lenne kezdeményezni a köztársasági elnöknél a közigazgatási államtitkárok kinevezését.”
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán