Kármán András volt főnöke megüzente: „Ki kellene söpörni” az Otthon Start programot

A Tisza Párt legfontosabb háttérembereit is miniszternek kérte fel Magyar Péter: már csak az a kérdés, mit nem mondhatott el Tarr?
Tanács Zoltán és Tarr Zoltán is meghatározó alakja a leendő kormánypártnak.
Harmati László, az Erste vezérigazgató-helyettese szerint „ki kellene söpörni” a jelenlegi otthontámogatási rendszert. A Tisza-kormány pénzügyminisztere, Kármán András korábban az Erste egyik vezetőjeként dolgozott, vagyis most a volt főnöke üzent neki nyilvánosan.
Alig állt fel a Tisza-kormány, a bankszektor máris benyújtotta első követelését. Harmati László, az Erste Bank vezérigazgató-helyettese a Portfolio Hitelézés 2026 konferenciáján ugyanis lényegében kimondta: a jelenlegi otthontámogatási rendszert fel kell számolni. A dolog pikantériája, hogy Kármán András, jelenlegi pénzügyminiszter éppen az Erste banknál dolgozott korábban.
Az egész jelenlegi támogatási rendszert ki kellene söpörni, és valami újat kellene felépíteni”
– fogalmazott Harmati. Ez önmagában is erős üzenet lenne a magyar családoknak, csakhogy a történetnek van egy különösen pikáns része: a jelenlegi pénzügyminiszter, Kármán András korábban az Erste Lakástakarékpénztár Zrt. ügyvezetői és elnöki posztját töltötte be, ahol az Erste Jelzálogbank létrehozásának irányításában is szerepet vállalt.
Vagyis a képlet meglehetősen egyszerűnek tűnik: Kármán András beült a Pénzügyminisztériumba, korábbi bankos közege pedig máris nyilvánosan megüzente, hogy mit kellene csinálni.
Ki kell söpörni a jelenlegi támogatási rendszert. Vele együtt pedig nyilván az Otthon Startot is, amely fix 3 százalékos hitellel segíti a magyar fiatalokat és családokat saját lakáshoz jutni.
Miközben a támogatott konstrukcióval egy család húsz év alatt nagyjából 52 millió forintot fizet vissza egy 40 milliós hitel után, addig 6 százalék körüli kamatszintnél ez már 70 millió forint körül alakulhat. Ez havonta is drámai különbséget jelent: körülbelül 220 ezer forintos törlesztő helyett akár 300 ezer forintot is fizethetne egy család. Nem véletlen, hogy az Erste korábban maga is arról számolt be: az Otthon Start jelentős lökést adott a lakáshitelezésnek, és az új lakáshitelek nagy része ehhez a konstrukcióhoz kötődött.
Most azonban már más hangok jönnek a bankvilágból. A kérdés többé nem az, hogyan lehet minél több fiatalnak segíteni az első lakás megszerzésében, hanem az, hogyan lehetne „kiseperni” azt a rendszert, amely ezt lehetővé teszi.
Nyitókép: Kármán Anrás Facebook oldala