facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Tisza Párt otthon start erste bank kármán andrás portfolio hitelézés 2026 harmati lászló pénzügyminisztérium Magyar Péter

Kármán András volt főnöke megüzente: „Ki kellene söpörni” az Otthon Start programot

2026. május 18. 12:48

Harmati László, az Erste vezérigazgató-helyettese szerint „ki kellene söpörni” a jelenlegi otthontámogatási rendszert. A Tisza-kormány pénzügyminisztere, Kármán András korábban az Erste egyik vezetőjeként dolgozott, vagyis most a volt főnöke üzent neki nyilvánosan.

Rimóczi Norbert

Alig állt fel a Tisza-kormány, a bankszektor máris benyújtotta első követelését. Harmati László, az Erste Bank vezérigazgató-helyettese a Portfolio Hitelézés 2026 konferenciáján ugyanis lényegében kimondta: a jelenlegi otthontámogatási rendszert fel kell számolni. A dolog pikantériája, hogy Kármán András, jelenlegi pénzügyminiszter éppen az Erste banknál dolgozott korábban.

Kármán András és Magyar Péter - Forrás: Magyar Péter Facebook oldala
Az egész jelenlegi támogatási rendszert ki kellene söpörni, és valami újat kellene felépíteni”

 – fogalmazott Harmati. Ez önmagában is erős üzenet lenne a magyar családoknak, csakhogy a történetnek van egy különösen pikáns része: a jelenlegi pénzügyminiszter, Kármán András korábban az Erste Lakástakarékpénztár Zrt. ügyvezetői és elnöki posztját töltötte be, ahol az Erste Jelzálogbank létrehozásának irányításában is szerepet vállalt.

Vagyis a képlet meglehetősen egyszerűnek tűnik: Kármán András beült a Pénzügyminisztériumba, korábbi bankos közege pedig máris nyilvánosan megüzente, hogy mit kellene csinálni.

Ki kell söpörni a jelenlegi támogatási rendszert. Vele együtt pedig nyilván az Otthon Startot is, amely fix 3 százalékos hitellel segíti a magyar fiatalokat és családokat saját lakáshoz jutni.

Miközben a támogatott konstrukcióval egy család húsz év alatt nagyjából 52 millió forintot fizet vissza egy 40 milliós hitel után, addig 6 százalék körüli kamatszintnél ez már 70 millió forint körül alakulhat. Ez havonta is drámai különbséget jelent: körülbelül 220 ezer forintos törlesztő helyett akár 300 ezer forintot is fizethetne egy család. Nem véletlen, hogy az Erste korábban maga is arról számolt be: az Otthon Start jelentős lökést adott a lakáshitelezésnek, és az új lakáshitelek nagy része ehhez a konstrukcióhoz kötődött.

Most azonban már más hangok jönnek a bankvilágból. A kérdés többé nem az, hogyan lehet minél több fiatalnak segíteni az első lakás megszerzésében, hanem az, hogyan lehetne „kiseperni” azt a rendszert, amely ezt lehetővé teszi.

Miniszterjelölti meghallgatások, vol. 5: Kármán András pénzügyminiszter

Kármán András is tett határozott politikai állításokat, amik innentől számonkérhetők rajta.

 

* * *

Nyitókép: Kármán Anrás Facebook oldala

 

Összesen 142 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
yalaelnok
2026. május 18. 14:58
Jogos a megszüntetés. Magyar Péterek és Varga Juditok is igénybe vették, miközben volt lakásuk.
Antonova
2026. május 18. 14:57
Minden jót kisöpörni, ami jó a családoknak .., meg mindenkin bosszút állni aki a Fideszhez tartozik..Szép kilátások..☹
Fideszes gentleman
2026. május 18. 14:56
Részben igaza van. Miért kellene támogatni pl azokat a házaspárokat befektetési ingatlan vásárlásában, akik 50-50 arányban birtokolnak már egy lakást / családi házat?
yalaelnok
2026. május 18. 14:56
Magyar Péter korábban 10 millió forint lakástámogatást (CSOK-ot) vett igénybe, miközben egy laksát is kiadott évi 4 millió forintért. "Lenne miből bérelni: az évi airbnb-s 4 millió mellett Varga 2018. május óta 1,3 milliót keres havonta, és 1,7 millióra nő a bére miniszterként. Magyar ennél is jobban keres, 2018 szeptembere óta az Magyar Fejlesztési Banknál dolgozott, ahol 1,5-2,35 millió között kerestek az igazgatók (Magyar a jogi osztályt vezette), a Diákhitel Központnál pedig 3,5 millió forintot fog kapni havonta."
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!