Diószegi László Sepsi OSK Románia

„Nehéz szavakba foglalni, milyen érzés ez” – magyar feliratú pólóban ünnepeltek Romániában

2026. május 18. 12:06

Diószegi László különleges, magyar feliratú pólóban ünnepelte a Sepsi OSK feljutását. A székely csapat a következő idényben ismét a román élvonalban szerepelhet.

A Sepsi OSK a hétvégén 1–1-es döntetlent játszott a román másodosztály rájátszásának utolsó fordulójában, így bebiztosította feljutását az élvonalba. A sepsiszentgyörgyi klub így mindössze egyetlen idényt töltött el a Liga 2-ben.

Így ünnepelte a feljutást a román élvonalba Diószegi László. Fotó: Sepsi OSK

A Sepsi OSK újra a román élvonalban

A klub elnöke, Diószegi László a mérkőzés után különleges, magyar feliratú pólóban ünnepelte a feljutást – szúrta ki a Csakfoci

Hiányoztunk A Liga?”

 – állt a felső elején, a hátulján pedig így folytatódott a szöveg:

 Bocsi, csak leugrottunk egy szezonra”

„Nehéz szavakba foglalni, milyen érzés ez” – nyilatkozta a klubvezető a Székely Sportnak. – „Visszakaptam mindazt a csapattól, amit belefektettem, még ha nehezen is sikerült. Boldog vagyok, hogy ennyien kilátogattak a stadionba, közel hatezer ember volt itt, és most mindenki boldogan mehet haza. Akárcsak az a rengeteg ember, aki a televízió előtt szurkolt nekünk. Nekik is szól ez a siker. Üzenem mindenkinek, akinek tényleg a Sepsi OSK-ért dobog a szíve: nagyon szeretem őket és hálás vagyok nekik.”

Nyitókép: Sepsi OSK

Halder_1899
2026. május 18. 12:15
hajrá SZÉKELYEK !!!!!!!
