„Nehéz szavakba foglalni, milyen érzés ez” – magyar feliratú pólóban ünnepeltek Romániában

„Nincs okuk kivonulni” – az elnököt kérdezgetik a játékosok, hogy mi lesz a kormányváltás után
Mindenkit megnyugtatott arról, hogy nincs veszélyben a klub jövője.
Diószegi László különleges, magyar feliratú pólóban ünnepelte a Sepsi OSK feljutását. A székely csapat a következő idényben ismét a román élvonalban szerepelhet.
A Sepsi OSK a hétvégén 1–1-es döntetlent játszott a román másodosztály rájátszásának utolsó fordulójában, így bebiztosította feljutását az élvonalba. A sepsiszentgyörgyi klub így mindössze egyetlen idényt töltött el a Liga 2-ben.
A klub elnöke, Diószegi László a mérkőzés után különleges, magyar feliratú pólóban ünnepelte a feljutást – szúrta ki a Csakfoci.
Hiányoztunk A Liga?”
– állt a felső elején, a hátulján pedig így folytatódott a szöveg:
Bocsi, csak leugrottunk egy szezonra”
„Nehéz szavakba foglalni, milyen érzés ez” – nyilatkozta a klubvezető a Székely Sportnak. – „Visszakaptam mindazt a csapattól, amit belefektettem, még ha nehezen is sikerült. Boldog vagyok, hogy ennyien kilátogattak a stadionba, közel hatezer ember volt itt, és most mindenki boldogan mehet haza. Akárcsak az a rengeteg ember, aki a televízió előtt szurkolt nekünk. Nekik is szól ez a siker. Üzenem mindenkinek, akinek tényleg a Sepsi OSK-ért dobog a szíve: nagyon szeretem őket és hálás vagyok nekik.”
Nyitókép: Sepsi OSK