A CDU-s biztonságpolitikus szerint erősítheti Európa védelmét, ha Trump kivonja a katonákat Németországból

Nem tart attól a német kormánypárti politikus, hogy meggyengülne Európa védelme az amerikai csapatkivonások miatt, sőt, szerinte a Donald Trump által bejelentett átcsoportosítás akár a NATO keleti szárnyát is megerősítheti. Roderich Kiesewetter, Friedrich Merz pártjának parlamenti képviselője, illetve szakpolitikusa a Politico biztonságpolitikai konferenciáján beszélt az Egyesült Államok és Németország feszült kapcsolatáról, valamint az Ukrajna körüli vitákról.

A CDU kül- és biztonságpolitikai szakértője arra reagált, hogy Donald Trump április végén bejelentette: Washington több ezer katonát vonna ki Németországból. A döntésre nem sokkal azután került sor, hogy Friedrich Merz német kancellár bírálta az Egyesült Államok iráni hadműveleteit.