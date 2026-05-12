Roderich Kiesewetter Németország Lengyelország NATO Ukrajna Friedrich Merz Donald Trump amerikai hadsereg Románia Egyesült Államok

A CDU-s biztonságpolitikus szerint erősítheti Európa védelmét, ha Trump kivonja a katonákat Németországból

2026. május 12. 22:02

A Merz-kormányzat látványosan igyekszik valamiféle pozitívummá keretezni a katasztrofális hírt.

2026. május 12. 22:02
Nem tart attól a német kormánypárti politikus, hogy meggyengülne Európa védelme az amerikai csapatkivonások miatt, sőt, szerinte a Donald Trump által bejelentett átcsoportosítás akár a NATO keleti szárnyát is megerősítheti. Roderich Kiesewetter, Friedrich Merz pártjának parlamenti képviselője, illetve szakpolitikusa a Politico biztonságpolitikai konferenciáján beszélt az Egyesült Államok és Németország feszült kapcsolatáról, valamint az Ukrajna körüli vitákról.

A CDU kül- és biztonságpolitikai szakértője arra reagált, hogy Donald Trump április végén bejelentette: Washington több ezer katonát vonna ki Németországból. A döntésre nem sokkal azután került sor, hogy Friedrich Merz német kancellár bírálta az Egyesült Államok iráni hadműveleteit.

Kiesewetter a Politicónak nyilatkozva – a kormányzat korábbi próbálkozásaival összhangban – próbálta átkeretezni a Németország számára hátrányos amerikai döntést:

Egyáltalán nem aggódunk az 5000 katona miatt, mert nem kivonni fogják”, hanem várhatóan csak keletebbre telepítik őket.

A német politikus szerint Lengyelország vagy Románia lehet az új állomáshely, ami szerinte

nem aggodalomra ad okot, hanem pont hogy erőt jelez”.

Úgy fogalmazott: a NATO keleti szárnyának megerősítése fontos stratégiai lépés lehet az orosz fenyegetés miatt.

A Politico emlékeztetett: több kelet-európai ország – köztük Lengyelország, a balti államok és Románia – is igyekszik megszerezni az esetlegesen áthelyezett amerikai alakulatokat (a nemrég bekövetkezett magyar kormányváltásig hazánkat is az esélyes országok között tartották számon – a szerk.).

Románia és Lengyelország május 12-én, egy közös bukaresti elnöki sajtótájékoztatón nyilvánították ki:

szívesen látják a Németországból elvezényelt amerikai csapatokat.

Kiesewetter ugyanakkor elismerte, hogy Berlin számára problémát jelenthet az amerikai Tomahawk rakéták telepítésének leállítása. A hosszú hatótávolságú fegyverrendszereket korábban Olaf Scholz és Joe Biden megállapodása alapján állomásoztatták volna Németországban.

A CDU-s politikus szerint Európa ugyan saját rakétaprogramot fejleszt, de annak eredményei várhatóan csak 2030 körül lesznek láthatóak.

Kölcsönösen profitálnánk abból, ha az amerikaiak telepítenék ezeket a fegyvereket”

– fogalmazott.

Ahogy arról korábban a Mandiner is beszámolt, a német biztonságpolitikai szakértők kiemelt hátrányként és kockázatként kezelik a mélységi csapásmérő eszközök hiányát, és valószínűleg ennek ellensúlyozására születhetett meg a közelmúltban a német–ukrán fegyverfejlesztési egyezmény. Ennek keretében ugyanis az ukrán hadiipar gyártana hasonló eszközöket, német segítséggel.

A német képviselő arról is beszélt, hogy Berlin talán túl keményen kommunikált az iráni háború ügyében. Szerinte bölcsebb lett volna, ha a német vezetés nem egyszerűen kijelenti, hogy „ez nem a mi háborúnk”, hanem emellett hangsúlyozza a támogatási készségét.

Kiesewetter különösen aggasztónak nevezte az Egyesült Államok új Ukrajna-politikáját. A Politico szerint a washingtoni adminisztráció egyik tavalyi javaslatcsomagja már arról szólt, hogy az USA közvetítőként tárgyalna Oroszország és a NATO között.

A CDU politikusa szerint ez veszélyes üzenet lehet Európában, mert alááshatja a NATO kiszámíthatóságába vetett bizalmat, miközben Moszkvának kedvező narratívákat erősíthet.

***

Fotó: Christof STACHE / AFP

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
johannluipigus
2026. május 12. 22:21
Ez miért lenne katasztrofális hír? Há' nem arról beszéltek eddig, hogy az amerikai csapatok most már 80 éve megszállták Németországot?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!