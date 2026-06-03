Micsoda bemutatkozás: a Fradi támadója rögtön betalált a világbajnokságra készülő válogatottban

Fél Európa figyeli a Fradi játékosát – a világbajnokság után jó pénzt fizethetnek érte
Belgiumból, Svájcból, Franciaországból, Szerbiából és Olaszországból is van kérője.
Nagyszerűen sikerült Lenny Joseph bemutatkozása. A Ferencváros támadója góllal debütált a válogatottjában.
A világbajnokságra készülő haiti labdarúgó-válogatott többek között a Ferencvárosban futballozó Lenny Joseph góljának is köszönhetően 4–0-ra legyőzte a szintén vb-résztvevő Új-Zélandot az Egyesült Államokban rendezett felkészülési meccsen – számolt be a Magyar Távirati Iroda.
A Magyar Kupa-győztes és bajnoki ezüstérmes FTC támadója csapata második gólját szerezte az 51. percben méghozzá úgy, hogy a szünetben állt be.
A második félidő elején becserélt Lenny Joseph növelte az előny két védő között kiugorva a leshatárról”
– írta a Nemzeti Sport.
A világbajnokságon eddig csak egyszer (1974) járó Haiti a tornán az ötszörös győztes Brazíliával, valamint Marokkóval és Skóciával játszik majd, míg a vb-re 2010 után visszatérő új-zélandiak Belgiummal, Egyiptommal és Iránnal találkoznak.
Érdekesség, hogy Új-Zéland csapatkapitánya, a Nottingham Forest légiósa, Chris Wood Haiti ellen játszotta a 89. válogatott mérkőzését, ezzel megelőzte Ivan Vicelichet – már egyedül tartja az új-zélandi rekordot.
Az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő, 48 csapatos vb jövő csütörtökön kezdődik.
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Belgiumból, Svájcból, Franciaországból, Szerbiából és Olaszországból is van kérője.
Nyitókép: Chandan Khanna/AFP