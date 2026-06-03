Micsoda bemutatkozás: a Fradi támadója rögtön betalált a világbajnokságra készülő válogatottban

A világbajnokságon eddig csak egyszer (1974) járó Haiti a tornán az ötszörös győztes Brazíliával, valamint Marokkóval és Skóciával játszik majd, míg a vb-re 2010 után visszatérő új-zélandiak Belgiummal, Egyiptommal és Iránnal találkoznak.

Érdekesség, hogy Új-Zéland csapatkapitánya, a Nottingham Forest légiósa, Chris Wood Haiti ellen játszotta a 89. válogatott mérkőzését, ezzel megelőzte Ivan Vicelichet – már egyedül tartja az új-zélandi rekordot.