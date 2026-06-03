Ft
Ft
21°C
15°C
Ft
Ft
21°C
15°C
06. 03.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 03.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
új-zéland Fradi haiti Ferencváros

Micsoda bemutatkozás: a Fradi támadója rögtön betalált a világbajnokságra készülő válogatottban

2026. június 03. 09:54

Nagyszerűen sikerült Lenny Joseph bemutatkozása. A Ferencváros támadója góllal debütált a válogatottjában.

2026. június 03. 09:54
null

A világbajnokságra készülő haiti labdarúgó-válogatott többek között a Ferencvárosban futballozó Lenny Joseph góljának is köszönhetően 4–0-ra legyőzte a szintén vb-résztvevő Új-Zélandot az Egyesült Államokban rendezett felkészülési meccsen – számolt be a Magyar Távirati Iroda.

Betalált első válogatott meccsén a Ferencváros légiósa
Betalált első válogatott meccsén a Ferencváros légiósa (Fotó: Chandan Khanna/AFP)

Gyors gól a Ferencváros légiósától

A Magyar Kupa-győztes és bajnoki ezüstérmes FTC támadója csapata második gólját szerezte az 51. percben méghozzá úgy, hogy a szünetben állt be.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

A második félidő elején becserélt Lenny Joseph növelte az előny két védő között kiugorva a leshatárról”

– írta a Nemzeti Sport.

A világbajnokságon eddig csak egyszer (1974) járó Haiti a tornán az ötszörös győztes Brazíliával, valamint Marokkóval és Skóciával játszik majd, míg a vb-re 2010 után visszatérő új-zélandiak Belgiummal, Egyiptommal és Iránnal találkoznak.

Érdekesség, hogy Új-Zéland csapatkapitánya, a Nottingham Forest légiósa, Chris Wood Haiti ellen játszotta a 89. válogatott mérkőzését, ezzel megelőzte Ivan Vicelichet – már egyedül tartja az új-zélandi rekordot.

Az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő, 48 csapatos vb jövő csütörtökön kezdődik.

Ezt is ajánljuk a témában

 

Nyitókép: Chandan Khanna/AFP

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!