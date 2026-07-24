Harminc év után ismét összecsap a Ferencváros és a Real Madrid

Közel három évtized után újra egymás ellen lép pályára a Ferencvárosi Torna Club és a Real Madrid, írja a Fradi.hu. A két csapat legutóbb 1995. november 1-jén találkozott, így különleges eseménynek ígérkezik az augusztus 8-án, szombaton 19 órakor a Groupama Arénában rendezendő felkészülési mérkőzés.

Az Ausztriában edzőtáborozó Real Madrid a Ferencváros 36-szoros magyar bajnok és 25-szörös Magyar Kupa-győztes együttesének vendége lesz.