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Harminc év után ismét összecsap a Ferencváros és a Real Madrid

2026. július 24. 10:36

A madridiak korábban már játszottak az Üllői úton, a Groupama Arénában azonban most először lépnek pályára.

2026. július 24. 10:36
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Közel három évtized után újra egymás ellen lép pályára a Ferencvárosi Torna Club és a Real Madrid, írja a Fradi.hu. A két csapat legutóbb 1995. november 1-jén találkozott, így különleges eseménynek ígérkezik az augusztus 8-án, szombaton 19 órakor a Groupama Arénában rendezendő felkészülési mérkőzés.

Az Ausztriában edzőtáborozó Real Madrid a Ferencváros 36-szoros magyar bajnok és 25-szörös Magyar Kupa-győztes együttesének vendége lesz.

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Vannak pillanatok a Ferencváros életében, amiről még évtizedekig beszélnek. Ez most egy ilyen pillanat lesz – fogalmaz közösségi oldalán Kubatov Gábor klubelnök. – 2026 augusztus 8-án a Real Madridot fogadjuk a Groupamában egy barátságos meccsre. Készüljetek, mert történelmet írunk. Hajrá, Fradi!”

A madridiak korábban már játszottak az Üllői úton, a Groupama Arénában azonban most először lépnek pályára.

A világ egyik legsikeresebb klubja érkezik Budapestre

Az 1902-ben alapított Real Madrid a labdarúgás történetének egyik legeredményesebb klubja. A spanyol együttes eddig 15 Bajnokok Ligája/BEK-trófeát, 36 bajnoki címet, 20 Spanyol Kupát, 13 Spanyol Szuperkupát, hat UEFA Szuperkupát és kilenc klubvilágbajnoki címet nyert.

A klub történetét olyan legendás játékosok fémjelezték, mint Alfredo Di Stéfano, Puskás Ferenc, Cristiano Ronaldo, Raúl, Iker Casillas, Zinedine Zidane, Sergio Ramos vagy Luka Modrić. A csapat vezetőedzője ismét José Mourinho, aki 13 év után tért vissza a madridi kispadra.

A portugál szakember számára a Groupama Aréna sem ismeretlen, hiszen az általa irányított Chelsea játszotta a stadion 2014-es nyitómérkőzését a Ferencváros ellen.

Emlékezetes BL-párharc 1995-ben

A Ferencváros és a Real Madrid eddig kétszer találkozott egymással, mindkét alkalommal az 1995–96-os Bajnokok Ligája csoportkörében.

Az első összecsapást 1995. október 18-án Madridban rendezték, ahol a hazaiak 6–1-es győzelmet arattak, a Fradi gólját Goran Kopunović szerezte.

A budapesti visszavágón azonban a zöld-fehérek bravúros 1–1-es döntetlent értek el. Az 1995. november 1-jei mérkőzésen ifjabb Albert Flórián góljával szerzett pontot a Ferencváros a spanyol sztárcsapat ellen. Az idény végén a Fradi csoportja harmadik helyén zárt, míg a Real Madrid továbbjutott a második pozícióból.

Nyitókép forrása: Facebook

 

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