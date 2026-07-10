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Borbély Balázs Fradi Vojvodina

„Ezt teszi egy játékossal, ha bíznak benne” – Borbély Balázs a gólpasszt jegyző BL-győztes középpályásáról

2026. július 10. 10:54

Előnyben a Magyar Kupa-győztes az El-selejtező hazai visszavágója előtt. Győztes tétmeccsen debütált a Fradi kispadján az új vezetőedző, Borbély Balázs.

2026. július 10. 10:54
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Győzelemmel mutatkozott be a Ferencváros labdarúgócsapatának kispadján az új vezetőedző, Borbély Balázs, aki tétmeccsen az újvidéki Európa-liga-selejtezőn ült először a kispadon. A Vojvodina elleni 2–1-es Fradi-siker Kristoffer Zachariassen meccs eleji álomszerű csavarásának, illetve az ellenféltől Magyarországra igazoló Yusuf kései góljának köszönhetően alakult ki. A kettő között Toon Raemaekers öngólja tette izgalmasabbá a párharcot, amelynek az idegenbeli diadal után még nagyobb esélyese a Magyar Kupa-győztes zöld-fehér együttes. A találkozó főszereplői az M4 Sport helyszíni stábjának értékeltek.

„Szeretném, hogy ennél sokkal jobban játsszunk, de az eredménnyel elégedett vagyok.

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Picit minőségibb játékot vártam a csapattól, de ez az első mérkőzés az idényben, ahol együtt vagyunk, nagy tétje van a meccsnek, új rendszerben játszunk,

senki sem akart túlságosan kockáztatni, kicsi görcsösséget is láttam a játékosokon, úgy gondolom, ez csak javulni fog. Fejlődni fogunk intenzitásban, összeszokottságban, lazaságban, bízom benne, hogy ennél csak jobb lesz” – fogalmazott az új vezetőedző, aki BL-győztes középpályása, a gólpasszt jegyző Naby Keita szerepére is kitért.

„Naby Keita szerintem egy fantasztikus játékos, akiben van még három-négy év a legmagasabb szinten. Ezt teszi egy játékossal, ha bíznak benne.”

A csapatkapitány, Dibusz Dénes is értékelt a lefújás után.

„Egy olyan szituáció után szereztünk vezetést, amire készültünk, de utána picit elvesztettük a kontrollt, kevesebb bátorsággal játszottunk a labdával, próbáltunk könnyebben szabadulni tőle.

Sajnos a félidő végén egyenlítettek, ez a mi hibánk volt, mert már megvolt a labda, választhattunk volna más megoldást a sarokban úgy, hogy másodpercek voltak a félidő végéig.

A második játékrész elején volt pár meleg szituáció, kétszer is a kapufát találták el a hazaiak, de nekünk is voltak ígéretes helyzeteink. Talán egy ikszes meccs volt, picit szerencsésebbek voltunk és jobban használtuk ki a helyzeteinket, de sokkal több van még bennünk” – erősítette meg Dibusz.

A kezdőcsapatban helyet kapó Lisztes Krisztián gólpasszal hálálta meg a szakmai stáb bizalmát, a szünet előtt azonban nagyot hibázott az ellenfél gólja előtt, így félidőben lekapta a pályáról Borbély Balázs.

„Rosszul nézett ki, volt egy beszűkített szituáció,

hirtelen nem tudtam, mit csináljak, talán ki kellett volna rúgnom bedobásra. Rossz döntést hoztam, sajnos ebből rosszul jött ki a csapat, de hál’ istennek a győzelem meglett, ez a lényeg”

– foglalta össze a történteket Lisztes, majd hozzátette, „a meccsrutin hiányának és saját hülyeségének” is köszönhető a hibája.

A Ferencváros–Vojvodina Európa-liga-selejtező visszavágóját jövő csütörtökön 20.15-kor rendezik a Groupama Arénában.

Fotó: Facebook/Ferencvárosi Torna Club

 

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Összesen 3 komment

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Sorrend:
wadcutter
2026. július 10. 11:12
három gólt rúgtunk egy meccs alatt
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2
0
rugbista
2026. július 10. 10:59
Jobb volt a Fradi, de szerencse is kellett a sikerhez.
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frankie-bunn
2026. július 10. 10:55
Borbély hatás ! CSak így tovább !!
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