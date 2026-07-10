„Ezt teszi egy játékossal, ha bíznak benne” – Borbély Balázs a gólpasszt jegyző BL-győztes középpályásáról

Győzelemmel mutatkozott be a Ferencváros labdarúgócsapatának kispadján az új vezetőedző, Borbély Balázs, aki tétmeccsen az újvidéki Európa-liga-selejtezőn ült először a kispadon. A Vojvodina elleni 2–1-es Fradi-siker Kristoffer Zachariassen meccs eleji álomszerű csavarásának, illetve az ellenféltől Magyarországra igazoló Yusuf kései góljának köszönhetően alakult ki. A kettő között Toon Raemaekers öngólja tette izgalmasabbá a párharcot, amelynek az idegenbeli diadal után még nagyobb esélyese a Magyar Kupa-győztes zöld-fehér együttes. A találkozó főszereplői az M4 Sport helyszíni stábjának értékeltek.

„Szeretném, hogy ennél sokkal jobban játsszunk, de az eredménnyel elégedett vagyok.