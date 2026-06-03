Jó évet zárt a 444.hu, de most sem döntöttek osztalékfizetésről

Az elérhető dokumentumból az is kiolvasható, jelentősen bővültek a vállalat egyéb bevételei is: míg 2024-ben 212 millió forint szerepelt ezen a soron, addig 2025-ben már 430 millió forint, vagyis több mint kétszer akkora összeg.

Így nem meglepő, hogy a Magyar Jeti Zrt. adózott eredménye is javult: a korábbi 125 millió forintról 130 millió forintra nőtt. A nyereség növekedése ugyanakkor jóval szerényebb volt, mint az árbevételé vagy az egyéb bevételeké – tették hozzá.

A beszámoló szerint a társaság a megtermelt profitot nem osztja ki a tulajdonosoknak, vagyis osztalékfizetésről ezúttal sem döntöttek – ismertette a Media1.