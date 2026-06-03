Jó évet zárt a 444.hu, de most sem döntöttek osztalékfizetésről

Projekt Hüdra: 444, Telex, Átlátszó – bemutatjuk Soros György bértollnokait
Soros György nemzetközi hálózata ma is aktívan befolyásolja a magyar sajtót. Sorozatunk VI. részében bemutatjuk, kik, hogyan és miből működtetik a hazai Soros-médiát.
A nemrég közzétett éves pénzügyi beszámolóból az is kiolvasható, hogy jelentősen bővültek a Magyar Jeti Zrt. egyéb bevételei is.
A Media1 számolt be arról, hogy növelte árbevételét tavaly a 444 hírportált kiadó Magyar Jeti Zrt.. A társaság frissen közzétett éves beszámolójából kiderült, hogy
a Magyar Jeti Zrt. nettó árbevétele az egy évvel korábbi 1,1 milliárd forintról közel 1,3 milliárd forintra emelkedett 2025-ben,
ami mintegy 18 százalékos növekedést jelent 2024-hez képest.
Az elérhető dokumentumból az is kiolvasható, jelentősen bővültek a vállalat egyéb bevételei is: míg 2024-ben 212 millió forint szerepelt ezen a soron, addig 2025-ben már 430 millió forint, vagyis több mint kétszer akkora összeg.
Így nem meglepő, hogy a Magyar Jeti Zrt. adózott eredménye is javult: a korábbi 125 millió forintról 130 millió forintra nőtt. A nyereség növekedése ugyanakkor jóval szerényebb volt, mint az árbevételé vagy az egyéb bevételeké – tették hozzá.
A beszámoló szerint a társaság a megtermelt profitot nem osztja ki a tulajdonosoknak, vagyis osztalékfizetésről ezúttal sem döntöttek – ismertette a Media1.
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