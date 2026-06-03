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444. hu magyar jeti zrt bevétel pénzügyi beszámoló média társaság

Jó évet zárt a 444.hu, de most sem döntöttek osztalékfizetésről

2026. június 03. 10:12

A nemrég közzétett éves pénzügyi beszámolóból az is kiolvasható, hogy jelentősen bővültek a Magyar Jeti Zrt. egyéb bevételei is.

2026. június 03. 10:12
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A Media1 számolt be arról, hogy növelte árbevételét tavaly a 444 hírportált kiadó Magyar Jeti Zrt.. A társaság frissen közzétett éves beszámolójából kiderült, hogy 

a Magyar Jeti Zrt. nettó árbevétele az egy évvel korábbi 1,1 milliárd forintról közel 1,3 milliárd forintra emelkedett 2025-ben,

ami mintegy 18 százalékos növekedést jelent 2024-hez képest.

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Az elérhető dokumentumból az is kiolvasható, jelentősen bővültek a vállalat egyéb bevételei is: míg 2024-ben 212 millió forint szerepelt ezen a soron, addig 2025-ben már 430 millió forint, vagyis több mint kétszer akkora összeg.

Így nem meglepő, hogy a Magyar Jeti Zrt. adózott eredménye is javult: a korábbi 125 millió forintról 130 millió forintra nőtt. A nyereség növekedése ugyanakkor jóval szerényebb volt, mint az árbevételé vagy az egyéb bevételeké – tették hozzá.

A beszámoló szerint a társaság a megtermelt profitot nem osztja ki a tulajdonosoknak, vagyis osztalékfizetésről ezúttal sem döntöttek – ismertette a Media1.

Nyitókép: képernyőfotó

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Összesen 3 komment

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lemez
2026. június 03. 10:32
Jól fizet brüsszel meg soros.Mehetnek nyaralni dubajba.
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titi77
2026. június 03. 10:31
hogy is van ez? mert eddíg meg azt szajkózták a 444-nél h. fidesz elvette a jövedelmüket. erre varrjatok gombot agyhalottak!
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ördöngös pepecselés
2026. június 03. 10:23
normális a gazdi olyan sokat költött erre a lakájbrigádra, hogy a következő években a befektetése megterülésére fog összpontosítani nem a jutalomfalatok növelésére
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