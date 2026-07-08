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Így számolt be a nemzetközi sajtó a közmédia rendkívüli leállásáról

2026. július 08. 09:04

Az elsötétült képernyő képei bejárták a külföldi sajtót, amely nagyrészt pozitív hangnemben számolt be az eseményről.

2026. július 08. 09:04
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Kedd délután négy órakor az M1 adása váratlanul félbeszakadt és a nézők közel négy órán át mindössze egy elsötétült adásképet, valamint egy szöveget olvashattak. Az esetről és a közmédia átalakításáról a nemzetközi média is beszámolt, amiről az Index összeállítást is készített. 

A The Guardian arról írt, hogy egyrészt az egykori miniszterelnök kormányzásának az egyik alapvető pillére a média feletti szoros ellenőrzés volt, másrészt a TV2-t már korábban elérte az átalakítási hullám.

Kifejtették, hogy Orbán Viktor tulajdonképpen a kormány szócsövévé alakította át a közmédiát, a választási kampányban pedig rossz színben tüntették fel Magyar Pétert. 

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A The Guardianhez hasonlóan a CNN is felidézte, hogy a jelenlegi miniszterelnök már a választás után jelezte, hogy egy valóban kiegyensúlyozott és objektív hírszolgáltatást szeretnének létrehozni, ugyanakkor rávilágítottak, hogy ez egyes elemzők szerint komoly kihívást fog jelenteni.

A Reuters Polyák Gábor egyetemi tanárt idézi, aki szerint az a legfontosabb feladat, hogy helyreállítsák a közmédia hitelességét és a beléjük fektetett bizalmat, míg a kulturális tartalmak létrehozásában oroszlánrészt kell vállalniuk.

Szintén felhozták az állami média kormányzati ellenőrzését, viszont leszögezték, hogy Orbán Viktor kormánya korábban tagadta, hogy nyomást gyakorolnának a médiára.

A BBC felidézte, hogy Magyar Péter nemcsak ígéretet tett a hírműsorok felfüggesztésre, hanem mindezt a közmédiában is bemondta, amikor a választást követő napokban az M1-en és a Kossuth rádióban is élő interjút adott. 

Nyitókép: Screenshot

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Összesen 63 komment

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tapir32
2026. július 08. 11:31
Infantilis idióta volt, aki kitalálta és aki megcsinálta a képernyő feliratot.
Válasz erre
0
0
tapir32
2026. július 08. 11:29
Hazai és EU-s viszonylatban is a legkiegyensúlyozottabb tájékoztatást nyújtotta a magyar köztévé. Csak a szennymédia örülhet a köztévé megszállásának!
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1
0
formaegy-2
2026. július 08. 11:21
Eddig is a mindenkori kormányok tv-je volt. Nézzük most! M1-ből NSDAP Tv Még alkalmazott sem kell. Magyar Hitler Peti bemegy reggel 6-ra, és nyomja a süket dumáját az agyhalottjaidnak éjfélig. Úgy is szerelmes a saját hangjába.))) Még a szót sem veszik el tőle, nem kapcsolják le a mikrofont! Ne feledd Magyar Hitler Péter! Már nem M1!!!, hanem NSDAP-Tv !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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2
0
Irgum-burgum
2026. július 08. 11:20
Április 12. óta a legjobb hírek egyike, hogy a magyar közmédia 16 év orbánista propaganda után végre felszabadult és ismét a magyar emberek korrekt tájékoztatását szolgálja.
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0
3
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