Így számolt be a nemzetközi sajtó a közmédia rendkívüli leállásáról

A The Guardianhez hasonlóan a CNN is felidézte, hogy a jelenlegi miniszterelnök már a választás után jelezte, hogy egy valóban kiegyensúlyozott és objektív hírszolgáltatást szeretnének létrehozni, ugyanakkor rávilágítottak, hogy ez egyes elemzők szerint komoly kihívást fog jelenteni.
A Reuters Polyák Gábor egyetemi tanárt idézi, aki szerint az a legfontosabb feladat, hogy helyreállítsák a közmédia hitelességét és a beléjük fektetett bizalmat, míg a kulturális tartalmak létrehozásában oroszlánrészt kell vállalniuk.
Szintén felhozták az állami média kormányzati ellenőrzését, viszont leszögezték, hogy Orbán Viktor kormánya korábban tagadta, hogy nyomást gyakorolnának a médiára.