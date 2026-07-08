Így számolt be a nemzetközi sajtó a közmédia rendkívüli leállásáról

Kedd délután négy órakor az M1 adása váratlanul félbeszakadt és a nézők közel négy órán át mindössze egy elsötétült adásképet, valamint egy szöveget olvashattak. Az esetről és a közmédia átalakításáról a nemzetközi média is beszámolt, amiről az Index összeállítást is készített.

A The Guardian arról írt, hogy egyrészt az egykori miniszterelnök kormányzásának az egyik alapvető pillére a média feletti szoros ellenőrzés volt, másrészt a TV2-t már korábban elérte az átalakítási hullám.

Kifejtették, hogy Orbán Viktor tulajdonképpen a kormány szócsövévé alakította át a közmédiát, a választási kampányban pedig rossz színben tüntették fel Magyar Pétert.