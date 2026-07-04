Felháborodott a Magyar Nemzeti Médiaszövetség, segítséget ajánl az elbocsátott újságíróknak

Mint fogalmaztak, egyetértenek ugyanakkor azzal, hogy a jobboldali média szereplőinek önvizsgálatot kell tartaniuk, és ebbe beleértik a kampány során folytatott, „túlzott leegyszerűsítésekkel operáló médiakommunikáció kritikus elemzését” is.

A közlemény szerint a szervezet segítséget nyújtana az elbocsátásokban érintett újságíróknak, „tekintet nélkül arra, hogy ki milyen értékrend híve, ki milyen szellemi irányultságú médiaműhelynél dolgozott, és ki milyen mértékben volt érintett a politikai jellegű tartalmak előállításában”. Kiemelték: