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Felháborodott a Magyar Nemzeti Médiaszövetség, segítséget ajánl az elbocsátott újságíróknak

2026. július 04. 11:22

Tekintet nélkül arra, hogy ki milyen értékrend híve, ki milyen szellemi irányultságú médiaműhelynél dolgozott.

2026. július 04. 11:22
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A Magyar Nemzeti Médiaszövetség segítséget ajánl az elbocsátásokban érintett újságíróknak, tekintet nélkül arra, hogy ki milyen értékrend híve, ki milyen mértékben volt érintett a politikai jellegű tartalmak előállításában. A szövetség egyúttal elítéli „a szolidaritás csaknem teljes hiányát” a szakmán belül a most zajló átalakulási folyamatban – tudatta a szervezet szombaton közleményben az MTI-vel.

Megütközéssel fogadjuk azokat a hangokat, amelyek a jobboldali sajtóban zajló folyamatok láttán a propagandamédia állítólagos leszerepelését emlegetik, minden leépítést kárörömmel fogadnak, s egyformán valamiféle médiapiaci vagy politikai igazságtételnek tudnak be. Az is őszintén meglep minket, hogy balliberális médiumok közül sokan a 153 éves Népszava helyzetének megingását is egyfajta megelégedéssel fogadják, mert a lap utóbbi éveinek üzleti modelljét az Orbán-kormányok támogatásával kötik össze” 

írták a közleményében.

Mint fogalmaztak, egyetértenek ugyanakkor azzal, hogy a jobboldali média szereplőinek önvizsgálatot kell tartaniuk, és ebbe beleértik a kampány során folytatott, „túlzott leegyszerűsítésekkel operáló médiakommunikáció kritikus elemzését” is.

A közlemény szerint a szervezet segítséget nyújtana az elbocsátásokban érintett újságíróknak, „tekintet nélkül arra, hogy ki milyen értékrend híve, ki milyen szellemi irányultságú médiaműhelynél dolgozott, és ki milyen mértékben volt érintett a politikai jellegű tartalmak előállításában”. Kiemelték:

 ebben csak a szakmai múltra, az elismerhető újságírói érdemekre lesznek tekintettel.

Mint felidézték, a magyarországi médiapiacon bekövetkezett változások következtében lapokat zárnak be, alakítanak át. „A megyei napilapok és a Magyar Nemzet hetilappá alakul, a Pesti Srácok valamennyi munkatársa állás nélkül maradt, a nyomtatott Bors, a Ripost, a Metropol és a Népszava megszűnt, jelentős leépítéseket szenvedett el az Origo, a Világgazdaság, a Mandiner, a Megafon, a Népszava stábja, bizonytalanná vált a Nemzeti Sport és a Mandiner jövője – sorolták.

A Magyar Nemzeti Médiaszövetség arra hívja fel az állás nélkül maradó kollégákat, hogy jelentkezzenek az [email protected] mailcímen, jelezve, hogy eddig milyen területen dolgoztak, illetve milyen munkák ellátását tervezik a média és a kommunikáció területén, ezt követően pedig segíteni próbálnak a lehetséges partnereknek abban, hogy egymásra találjanak – áll a közleményben.

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Ruff Bálint és a Mandiner-dilemma

Szóval három rossz megoldás, marad a mérlegelés. Ahogy a politikai hasznosság (úgymint politikusi gondolkodás) szempontjából rakosgatom a plusz-mínuszokat a mérleg két serpenyőjébe, a harmadik opció, a roló lehúz tűnik a Tisza Párt számára legkevésbé fájdalmasnak.

(MTI) 

Nyitókép: nemzetimediaszovetseg.hu

Összesen 19 komment

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Sorrend:
Anyu
2026. július 04. 12:41
Hol vannak a sajtószabadságért folyamatosan nyivákoló baloldali szavazók ilyenkor?
Válasz erre
2
0
sergent
2026. július 04. 12:27
states-2 2026. július 04. 12:11 Új szöveget megfogalmazni nem tudsz? Esetleg értekezhetnél az általad oly sokszor belengetett fidesz 4/5-ről, meg arról hogy kit ütött meg a lapos guta.
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3
2
egyszeri
•••
2026. július 04. 12:23 Szerkesztve
Ez ám a sajtó és szólásszabadság, Tisza módra! Magyarország és magyarellenes, Magyar kormánya van Magyarországnak! Ennyi!
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6
0
states-2
2026. július 04. 12:11
Az elmebaj kormányzati pozícióba került április 12-én, volt már ilyen a történelemben Caligulától Károlyi Mihályig. A mi rákosista Caligulánk még nem csinált a lovából szenátort, csak kólásdobozokból képviselőt.
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9
0
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