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tisza párt földi károly magyarország Magyar Péter

Elmondta a tiszás nagyvállalkozó, miért támogatta közel százmillió forinttal Magyar Péteréket

2026. július 03. 07:59

Földi Károly állítása szerint megbetegítette az ország sorsának alakulása. A HVG portréjában arról regélt, miért döntött úgy, hogy a balliberális nagyvállalkozókat – például Bojár Gábor és Bige László – követve a Tisza Pártot támogatja.

2026. július 03. 07:59
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A Tisza Párt második legnagyobb támogatója volt Földi Károly és családja, akik összesen közel 100 millió forinttal járultak hozzá a párt kampányához. A felesége 38 millió, a lánya 15 millió, maga pedig 2 millió forinttal járult hozzá az egykori ellenzéki párt tevékenységeihez. „Ez csak az osztalékfizetések miatt alakult így, nincs jelentősége – fogalmazott. – Mindannyian kezdettől egyetértettünk abban, hogy nincs más út.

Az nem opció, hogy megyünk vissza Ázsiába, és mindenféle isztánokkal próbálunk gazdasági kapcsolatokat építeni. Egészen beteggé tett, ahogy az ország sorsa alakult. Sajnos voltak olyanok a baráti körömben, akik annyira elvakult fideszesek voltak, hogy megszakadt emiatt a kapcsolatunk.”

A 77 éves vecsési vállalkozó a Hvg.hu-nak adott interjújában arról beszélt, hogy azért döntöttek a támogatás mellett, mert úgy érezték, az ország helyzete rossz irányba halad. Mint fogalmazott, „egészen beteggé tett”, ahogyan Magyarország sorsa alakult, és az győzte meg őket, hogy „végre valaki komolyan gondolta, hogy le lehet váltani a korrupt maffiarendszert”.

Földi Károly elárulta azt is, hogy már 2024 őszén találkozott Magyar Péterrel. Elmondása szerint akkor azt ígérte neki, hogy amennyiben kidolgozzák a jogszerű és átlátható támogatási rendszert, jelentős összeggel fogja segíteni a párt működését és kampányát.

A 2025-ös pénzügyi beszámoló alapján a Tisza Párt bevétele 3 210 136 118 forint volt. Ebből 3 112 349 000 forintot adományok tettek ki, amelyek a párt közlése szerint kizárólag magyar magánszemélyektől érkeztek, több mint 70 ezer támogatótól. A fennmaradó 97 787 118 forintos bevételt a párt webshopjának értékesítése biztosította. Nyilvánosságra hozták azoknak a támogatóknak a nevét is, akik legalább 500 ezer forinttal járultak hozzá a párt működéséhez. Összesen 178 ilyen adományozó szerepel a listán.
A legnagyobb összeggel Bige László és Bige Anikó támogatta a pártot: együttesen 100 millió forinttal járultak hozzá a kampányhoz. Bige László, a Nitrogénművek tulajdonosa az elmúlt években többször is nyilvánosan bírálta az Orbán-kormányt, és korábban arról is beszélt, hogy vállalatát hatósági döntések hátráltatták. Korábban az is ismertté vált, hogy fia egy Tisza-sziget tagja, és havi rendszerességgel támogatja a pártot.
A legnagyobb adományozók között további öten 10 millió forintot meghaladó összeget fizettek be. Zelcsényi Miklós Gábor 39,94 millió forinttal, Földi Károlyné 38 millió forinttal (lásd: fentebb), Rácz László 30,59 millió forinttal, Jákli Andrea 25 millió forinttal, míg Földi Zsuzsanna 15 millió forinttal (lásd: fentebb) támogatta a Tisza Pártot. A pénzügyi beszámoló szerint a párt 2025-ben összesen 3 029 822 098 forint kiadást könyvelt el, így az évet mintegy 180 millió forintos pozitív eredménnyel zárta. A legnagyobb kiadási tételt a személyi jellegű ráfordítások jelentették 1,022 milliárd forinttal, míg az anyagjellegű költségek összege 1,924 milliárd forint volt.

Nyitóképünkön a kormányfő és a bizottsági elnök, forrása: Facebook

 

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Összesen 105 komment

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elfújta az ellenszél
2026. július 03. 11:28
"mindenféle isztánokkal próbálunk gazdasági kapcsolatokat építeni" Ez olyan mint a régi rendőrviccben amikor a rendőr vizsgázik földrajzból: - Hogy milyen országok? Hát kérem Naésaztán, Hátaztán! Hol folytat
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0
mnmn
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2026. július 03. 11:27 Szerkesztve
teketlenekmnmn 2026. július 03. 11:15 "Vergődj még lefosott náci!:DDDDDDDDDD" Megjöttél Bangó Sanyika, túl vagy a mai szopáson? Neked mindenki náci, aki nem a buzi cigány fajtádhoz tartozik, de eszedhez mérjük és tőled elfogadjuk.
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greeen
2026. július 03. 11:26
Akkor most meggyógyultál. Nagyon örülök neki. De közben halkan megkérdezném, mi a redves anyád bajod volt ha milliókat adsz egy beteg, hazudozó féregnek? És mit vársz cserébe, amit a Fidesztől nem kaptál meg? Húúú, de undorodom tőletek
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billysparks
2026. július 03. 11:25
Három dologban nem hiszek:- 1. A mikulásban 2. A cigány integrációban 3. A százmilliót önzetlenül adományozóban
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