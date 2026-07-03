Elmondta a tiszás nagyvállalkozó, miért támogatta közel százmillió forinttal Magyar Péteréket

A Tisza Párt második legnagyobb támogatója volt Földi Károly és családja, akik összesen közel 100 millió forinttal járultak hozzá a párt kampányához. A felesége 38 millió, a lánya 15 millió, maga pedig 2 millió forinttal járult hozzá az egykori ellenzéki párt tevékenységeihez. „Ez csak az osztalékfizetések miatt alakult így, nincs jelentősége – fogalmazott. – Mindannyian kezdettől egyetértettünk abban, hogy nincs más út.

Az nem opció, hogy megyünk vissza Ázsiába, és mindenféle isztánokkal próbálunk gazdasági kapcsolatokat építeni. Egészen beteggé tett, ahogy az ország sorsa alakult. Sajnos voltak olyanok a baráti körömben, akik annyira elvakult fideszesek voltak, hogy megszakadt emiatt a kapcsolatunk.”

A 77 éves vecsési vállalkozó a Hvg.hu-nak adott interjújában arról beszélt, hogy azért döntöttek a támogatás mellett, mert úgy érezték, az ország helyzete rossz irányba halad. Mint fogalmazott, „egészen beteggé tett”, ahogyan Magyarország sorsa alakult, és az győzte meg őket, hogy „végre valaki komolyan gondolta, hogy le lehet váltani a korrupt maffiarendszert”.