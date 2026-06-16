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magyar államkincstár tisza párt támogatás Magyar Péter pártalapítvány

Tetemes összeg jár a Tisza nem létező pártalapítványának

2026. június 16. 05:48

„Tartalékok” elnevezéssel jelent meg a Magyar Közlönyben a Tisza Párt pártalapítványa, ami közel 900 millió forintos költségvetési támogatásra jogosult. A kormánypárton kívül négy párt alapítványa jogosult pénzbeli juttatásra, melyet az államkincstár jellemzően negyedévente utal.

2026. június 16. 05:48
Pártalapítvány nincs, juttatás van.
Gabay Dorka

Évente több mint 887 millió forintos költségvetési támogatásra jogosult a Tisza Párt pártalapítványa, ami egyelőre nem is létezik. Ráadásul a Magyar Államkincstár negyedévente utalja az adott időszakra vonatkozó összeget, így a következő kifizetés júliusban esedékes. A Magyar Közlönyben meg is jelent pár napja az egyes pártok alapítványainak neve, valamint a szervezeteknek járó összeg nagysága.

A hivatalos értesítőben a Tisza Párt saját pártalapítványát „Tartalékok” címszóval tüntette fel, ami azt jelenti, Magyar Péteréknek vagy ilyen különös nevet találtak ki, vagy

 nincs még ilyen alapítványa a pártnak, így a közel 900 millió forintot egyelőre nincs kinek kifizetni.

Pártalapítványok támogatása (Forrás: Magyar Közlöny)

Így többek közt az a kérdés is felmerül, hogy júliusban kinek utalhatja a negyedéves támogatást a Magyar Államkincstár, valamint, hogy eleshet-e a párt ettől az összegtől, ha addig nem jegyez be hivatalos szervezetet. Lapunk megkereste a Magyar Államkincstárt, hogy választ kapjunk a fenti kérdésekre, de választ mindeddig nem érkezett a kifizetőhely részéről.

A Mandiner már korábban beszámolt arról, hogy nincs nyoma annak, hogy Magyar Péter pártja rendelkezne pártalapítvánnyal, amit egyébként nem kötelező létrehozni, de akkor a Tisza elesik az évi 887 millió forintnál is magasabb„ támogatási összegtől. Akkor ifjabb Lomnici Zoltán úgy fogalmazott,

 „titkos” pártalapítvány jogszerűen nem működhet, erre szigorú átláthatósági szabályok vonatkoznak. 

Az alapítvány csak azonosítható személytől fogadhat el támogatást, az alapítvány számára támogatást nyújtó személy azonosításához szükséges adatok és a támogatás összege közérdekből nyilvános adatnak minősül, és azt a támogatás beérkezését követő harminc napon belül az alapítvány honlapján közzé kell tenni, amennyiben a támogatás összege az ötszázezer forintot, vagy a külföldről származó támogatás összege a százezer forintnak megfelelő értéket meghaladja.

A pártok és pártalapítványok gazdálkodását az Állami Számvevőszék ellenőrzi, a Tisza esetében a szervezetnek akkor nem volt információja pártalapítvány létrehozásáról.

Költségvetési támogatásban részesül egyébként még a Fidesz, a Mi Hazánk, a KDNP, valamint a Demokratikus Koalíció pártalapítványa is. Utóbbi párt ugyan nem jutott be az Országgyűlésbe az április 12-i választáson, de egy százaléknál magasabb eredményt ért el, ezért a DK alapítványa közel 18 millió forintot támogatásra jogosult, míg a párt évente mintegy 12,4 millió forintot kap.

Nyitókép: AFP / Kisbenedek Attila

 

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Összesen 10 komment

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Ergit
2026. június 16. 08:06
Állítólag mindenről kikérdik az emberek véleményét! Legyen népszavazás arról (is), hogy kaphatnak-e ezek az alapítványok pénzt és mennyit a lakosok által befizetett adóból!
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Ergit
2026. június 16. 08:04
"Tartalékok" nevű pártalapítvány??? Jobb szót nem tudtak volna kitalálni a nem létező alapítványuknak? És ha valaki most megalapítja ezt az alapítványt, pl. én, akkor az én alapítványomnak fogják elutalni a pénzt? :D :D :D (Biztos emlékeztek a reklámokban szereplő "hagyományos mosóporra" anno? :D :D :D )
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KILÓ
2026. június 16. 07:55
Nincs pártalapítvány? De hisz gyakorlatilag párt sincs.. :P
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gullwing
2026. június 16. 07:38
Már most lopnak pedig alig kerültek hatalomra...
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