Tetemes összeg jár a Tisza nem létező pártalapítványának

Évente több mint 887 millió forintos költségvetési támogatásra jogosult a Tisza Párt pártalapítványa, ami egyelőre nem is létezik. Ráadásul a Magyar Államkincstár negyedévente utalja az adott időszakra vonatkozó összeget, így a következő kifizetés júliusban esedékes. A Magyar Közlönyben meg is jelent pár napja az egyes pártok alapítványainak neve, valamint a szervezeteknek járó összeg nagysága.

A hivatalos értesítőben a Tisza Párt saját pártalapítványát „Tartalékok” címszóval tüntette fel, ami azt jelenti, Magyar Péteréknek vagy ilyen különös nevet találtak ki, vagy