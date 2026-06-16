Tetemes összeg jár a Tisza nem létező pártalapítványának

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Egyelőre nem sok kormányzást láttunk. Kovács András írása.
„Tartalékok” elnevezéssel jelent meg a Magyar Közlönyben a Tisza Párt pártalapítványa, ami közel 900 millió forintos költségvetési támogatásra jogosult. A kormánypárton kívül négy párt alapítványa jogosult pénzbeli juttatásra, melyet az államkincstár jellemzően negyedévente utal.
Évente több mint 887 millió forintos költségvetési támogatásra jogosult a Tisza Párt pártalapítványa, ami egyelőre nem is létezik. Ráadásul a Magyar Államkincstár negyedévente utalja az adott időszakra vonatkozó összeget, így a következő kifizetés júliusban esedékes. A Magyar Közlönyben meg is jelent pár napja az egyes pártok alapítványainak neve, valamint a szervezeteknek járó összeg nagysága.
A hivatalos értesítőben a Tisza Párt saját pártalapítványát „Tartalékok” címszóval tüntette fel, ami azt jelenti, Magyar Péteréknek vagy ilyen különös nevet találtak ki, vagy
nincs még ilyen alapítványa a pártnak, így a közel 900 millió forintot egyelőre nincs kinek kifizetni.
Így többek közt az a kérdés is felmerül, hogy júliusban kinek utalhatja a negyedéves támogatást a Magyar Államkincstár, valamint, hogy eleshet-e a párt ettől az összegtől, ha addig nem jegyez be hivatalos szervezetet. Lapunk megkereste a Magyar Államkincstárt, hogy választ kapjunk a fenti kérdésekre, de választ mindeddig nem érkezett a kifizetőhely részéről.
A Mandiner már korábban beszámolt arról, hogy nincs nyoma annak, hogy Magyar Péter pártja rendelkezne pártalapítvánnyal, amit egyébként nem kötelező létrehozni, de akkor a Tisza elesik az évi 887 millió forintnál is magasabb„ támogatási összegtől. Akkor ifjabb Lomnici Zoltán úgy fogalmazott,
„titkos” pártalapítvány jogszerűen nem működhet, erre szigorú átláthatósági szabályok vonatkoznak.
Az alapítvány csak azonosítható személytől fogadhat el támogatást, az alapítvány számára támogatást nyújtó személy azonosításához szükséges adatok és a támogatás összege közérdekből nyilvános adatnak minősül, és azt a támogatás beérkezését követő harminc napon belül az alapítvány honlapján közzé kell tenni, amennyiben a támogatás összege az ötszázezer forintot, vagy a külföldről származó támogatás összege a százezer forintnak megfelelő értéket meghaladja.
A pártok és pártalapítványok gazdálkodását az Állami Számvevőszék ellenőrzi, a Tisza esetében a szervezetnek akkor nem volt információja pártalapítvány létrehozásáról.
Költségvetési támogatásban részesül egyébként még a Fidesz, a Mi Hazánk, a KDNP, valamint a Demokratikus Koalíció pártalapítványa is. Utóbbi párt ugyan nem jutott be az Országgyűlésbe az április 12-i választáson, de egy százaléknál magasabb eredményt ért el, ezért a DK alapítványa közel 18 millió forintot támogatásra jogosult, míg a párt évente mintegy 12,4 millió forintot kap.
Nyitókép: AFP / Kisbenedek Attila
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