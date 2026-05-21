állami számvevőszék tisza párt ifjabb lomnici zoltán támogatás Magyar Péter pártalapítvány

Teljes homály fedi a Tisza pártalapítványát

2026. május 21. 06:11

Ugyan nem kötelező pártalapítványt létrehozni, erre a rendszerváltás óta azonban nem volt példa. Ezek a pártalapítványok állami költségvetési támogatásban részesülnek, és az Állami Számvevőszék rendszeresen ellenőrzi gazdálkodásukat.

2026. május 21. 06:11
Pártalapítvány nélkül a Tisza Párt.
Gabay Dorka

Semmi nyoma annak, hogy a Tisza, mint parlamenti mandátummal rendelkező párt, pártalapítványt hozott volna létre. Tény, hogy a törvény nem írja elő, hogy minden parlamenti pártnak kötelező pártalapítvánnyal rendelkeznie, ezért önmagában az, hogy a Tisza Pártnak nincs ismert alapítványa, teljesen jogszerű, mégis 

precedensértékű, ha Magyar Péter nem teszi ezt meg, hiszen az elmúlt évtizedekben minden parlamenti frakcióval rendelkező pártnak volt pártalapítványa. 

Már csak azért is, mert ezek az alapítványok rendszeres állami költségvetési támogatásban részesülnek.

Ifjabb Lomnici Zoltán a Mandinernek úgy fogalmazott, hogy a párttörvény vonatkozó rendelkezése szerint 

a párt ilyen célból alapítványt „hozhat létre”, tehát ez nem kötelezettség, hanem lehetőség.

Hozzátette, hogy a parlamenti pártok pártalapítványaira elsősorban a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló párttörvény, valamint a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási és oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény vonatkozik. 

A szabályozásból az is következik, hogy „titkos” pártalapítvány jogszerűen nem működhet, erre szigorú átláthatósági szabályok vonatkoznak. Az alapítvány csak azonosítható személytől fogadhat el támogatást, az alapítvány számára támogatást nyújtó személy azonosításához szükséges adatok és a támogatás összege közérdekből nyilvános adatnak minősül, és azt a támogatás beérkezését követő harminc napon belül az alapítvány honlapján közzé kell tenni, amennyiben a támogatás összege az ötszázezer forintot, vagy a külföldről származó támogatás összege a százezer forintnak megfelelő értéket meghaladja 

– tudatta az alkotmányjogász.

Jelezte, az Állami Számvevőszék rendszeresen ellenőrzi az ilyen alapítványok gazdálkodását. Ezért, ha létezik ilyen alapítvány, annak működése, nyilvántartása és pénzügyi adatai nem maradhatnak rejtve. 

A Mandiner megkereste az Állami Számvevőszéket is, ahonnan azt a választ kaptuk, hogy 

„a Tisztelet és Szabadság Párt esetében pártalapítvány létrehozásáról nincs információnk.”

 (A párt sajtóosztályán is érdeklődtünk, van-e már pártalapítványa a Tiszának, és milyen néven, választ azonban mindeddig nem kaptunk.)

Minden pártalapítványt ellenőriz az ÁSZ. (Fotó:MTI/Balogh Zoltán)

Az ÁSZ ugyanakkor jelezte, hogy törvényi előírás alapján 

kétévenként visszamenőleg ellenőrzik azoknak a pártalapítványoknak a gazdálkodását, amelyek állami költségvetési támogatásban részesültek.

Mint írták, a pártalapítványok 2023-2024. évi gazdálkodásának ellenőrzése jelenleg folyamatban van 5 pártalapítványnál:

  • Táncsics Mihály Alapítvány (Magyar Szocialista Párt),
  • Jobbik Magyarországért Alapítvány (Jobbik Magyarországért Mozgalom),
  • Ökopolisz Alapítvány LMP – Magyarország Zöld Pártja),
  • Megújuló Magyarországért Alapítvány (Párbeszéd Magyarországért Párt),
  • Új Köztársaságért Alapítvány (Demokratikus Koalíció).

Hozzátették, további 6 pártalapítvány 2024-2025. évi gazdálkodásának ellenőrzését 2026-ban kezdi meg az Állami Számvevőszék:

  • Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány (FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség),
  • Barankovics István Alapítvány (Kereszténydemokrata Néppárt),
  • Mi Hazánk Alapítvány (Mi Hazánk Mozgalom),
  • Savköpő Menyét Alapítvány (Magyar Kétfarkú Kutyapárt),
  • Indítsuk Be Magyarországot (Momentum Mozgalom),
  • MEMO Alapítvány (Megoldás Mozgalom).

Nyitókép forrása: Mandula Viktor Facebook-oldala

 

Reszelő Aladár
2026. május 21. 10:00
Én majd a Tisza kampányköltéseire és általában a párt gazdálkodására leszek kíváncsi és hogy miért kell majd az ÁSZ elnökét leváltani 2/3-dal ha ő hozza nyilvánosságra a szabálytalanságokat. Gondolom az EU ebben a kérdésben sem fogalmaz meg aggályokat. Hiszen akkor még az is kiderülne, hogy ők is pénzelték dr Bütyök úr miniszterelnöki kampányát.
gullwing
2026. május 21. 08:52
Az alapítvány csak azonosítható személytől fogadhat el támogatást, Wáberer, bige, felcsut. bajnai, bojár, simor, leisztinger, pár név a vörös bárok és a támogatók sorából.. Kell még sorolnom ildikó?!
Obsitos Technikus
2026. május 21. 08:41
Miért? A párt létezik?
Haifisch
2026. május 21. 08:00
Mocskos tolvaj tisza és adolfpeter! Ezek mindent ellopnak!
