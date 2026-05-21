Teljes homály fedi a Tisza pártalapítványát

Magyar Péter az egész országot érintő bejelentést tett
Jöhet a vármegyék és a főispán megszűnése, de azt nem lehet tudni, mi következik ezután.
Ugyan nem kötelező pártalapítványt létrehozni, erre a rendszerváltás óta azonban nem volt példa. Ezek a pártalapítványok állami költségvetési támogatásban részesülnek, és az Állami Számvevőszék rendszeresen ellenőrzi gazdálkodásukat.
Semmi nyoma annak, hogy a Tisza, mint parlamenti mandátummal rendelkező párt, pártalapítványt hozott volna létre. Tény, hogy a törvény nem írja elő, hogy minden parlamenti pártnak kötelező pártalapítvánnyal rendelkeznie, ezért önmagában az, hogy a Tisza Pártnak nincs ismert alapítványa, teljesen jogszerű, mégis
precedensértékű, ha Magyar Péter nem teszi ezt meg, hiszen az elmúlt évtizedekben minden parlamenti frakcióval rendelkező pártnak volt pártalapítványa.
Már csak azért is, mert ezek az alapítványok rendszeres állami költségvetési támogatásban részesülnek.
Ifjabb Lomnici Zoltán a Mandinernek úgy fogalmazott, hogy a párttörvény vonatkozó rendelkezése szerint
a párt ilyen célból alapítványt „hozhat létre”, tehát ez nem kötelezettség, hanem lehetőség.
Hozzátette, hogy a parlamenti pártok pártalapítványaira elsősorban a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló párttörvény, valamint a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási és oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény vonatkozik.
A szabályozásból az is következik, hogy „titkos” pártalapítvány jogszerűen nem működhet, erre szigorú átláthatósági szabályok vonatkoznak. Az alapítvány csak azonosítható személytől fogadhat el támogatást, az alapítvány számára támogatást nyújtó személy azonosításához szükséges adatok és a támogatás összege közérdekből nyilvános adatnak minősül, és azt a támogatás beérkezését követő harminc napon belül az alapítvány honlapján közzé kell tenni, amennyiben a támogatás összege az ötszázezer forintot, vagy a külföldről származó támogatás összege a százezer forintnak megfelelő értéket meghaladja
– tudatta az alkotmányjogász.
Jelezte, az Állami Számvevőszék rendszeresen ellenőrzi az ilyen alapítványok gazdálkodását. Ezért, ha létezik ilyen alapítvány, annak működése, nyilvántartása és pénzügyi adatai nem maradhatnak rejtve.
A Mandiner megkereste az Állami Számvevőszéket is, ahonnan azt a választ kaptuk, hogy
„a Tisztelet és Szabadság Párt esetében pártalapítvány létrehozásáról nincs információnk.”
(A párt sajtóosztályán is érdeklődtünk, van-e már pártalapítványa a Tiszának, és milyen néven, választ azonban mindeddig nem kaptunk.)
Az ÁSZ ugyanakkor jelezte, hogy törvényi előírás alapján
kétévenként visszamenőleg ellenőrzik azoknak a pártalapítványoknak a gazdálkodását, amelyek állami költségvetési támogatásban részesültek.
Mint írták, a pártalapítványok 2023-2024. évi gazdálkodásának ellenőrzése jelenleg folyamatban van 5 pártalapítványnál:
Hozzátették, további 6 pártalapítvány 2024-2025. évi gazdálkodásának ellenőrzését 2026-ban kezdi meg az Állami Számvevőszék:
Nyitókép forrása: Mandula Viktor Facebook-oldala