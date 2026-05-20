Ukrajna akkor sem lehet egyhamar az EU tagja, ha a Tisza-kormány támogatná Kijev gyorsított felvételét

Az értékelés azt mutatja, hogy a közszolgálati integritással kapcsolatos ajánlások jelentős része csak részben lett végrehajtva.

A rendkívüli intézményi helyzet, amely a hadiállapothoz kapcsolódik, további nehézségeket okoz: a végrehajtó hatalom fokozott centralizálása és a 2019 óta határozatlan időre elhalasztott országos választások a biztonsági helyzet fényében talán érthetőek, de az EU történelmileg minden csatlakozás előtt megkövetelte az intézményi stabilitás bizonyítását rendes körülmények között

– részletezte az MCC szakértője. Az ukrán magyar kisebbség helyzete ráadásul egy sor olyan kérdést vet fel, amelyekre egyelőre nincs konkrét válasz. Ezt a helyzetet Brüsszel az elmúlt években egyértelműen másodlagosnak ítélte, és egy sikeres csatlakozási folyamat szükségszerűen magában foglalja e közösség bevonását a folyamatba.