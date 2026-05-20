Ukrajna akkor sem lehet egyhamar az EU tagja, ha a Tisza-kormány támogatná Kijev gyorsított felvételét

A szakértő példaként említette, a koppenhágai kritériumok első pontja
a demokráciát, a jogállamiságot, az alapjogok tiszteletben tartását és a kisebbségek védelmét garantáló intézmények stabilitását írja elő. Ez nem csupán politikai elkötelezettséget vagy eseti előrelépéseket jelent, hanem tartós, bizonyítható és visszafordíthatatlan konszolidációt.
Az Európai Bizottság legutóbbi jelentései jelentős előrelépéseket ismernek el Ukrajnában, különösen a korrupcióellenes intézmények (NABU, SAPO, Korrupcióellenes Főbíróság) létrehozása és az igazságszolgáltatási reform (a bírák integritásának ellenőrzése, a Közszolgálati Integritási Tanács létrehozása) terén. Ugyanakkor ezek a jelentések kiemelik, hogy a korrupció továbbra is széles körben elterjedt, a magas rangú személyek elleni büntetőeljárások hatékonysága továbbra is korlátozott, és eljárási kiigazításokra van még szükség a kényes ügyek automatikus lezárásának elkerülése és a felsőbb bíróságok integritásának megerősítése érdekében.