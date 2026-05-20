05. 20.
szerda
uniós csatlakozás európai unió mcc ukrajna

Ukrajna akkor sem lehet egyhamar az EU tagja, ha a Tisza-kormány támogatná Kijev gyorsított felvételét

2026. május 20. 21:44

Az MCC kutatója szerint az Európai Bizottság is látja a hiányosságokat, KIjev hiába várja el a gyors csatlakozást az Európai Unióhoz.

2026. május 20. 21:44
null

Kedvező fordulatként értékelték az EU-ban, hogy Orbán Anita külügyminiszter a közelmúltban ukrán kollégájával tárgyalt a magyar kisebbség helyzetéről. A Politico szerint többen úgy vélik, ez annak a jele, hogy a magyar kormány a kisebbségek helyzetének rendezése után már támogathatja Ukrajna uniós csatlakozását. 

Gyors csatlakozásra ugyanakkor továbbra sem számíthat Ukrajna. A Mandiner kérdésére Yann Caspan, az MCC Európai Tanulmányok Műhelyének kutatója rámutatott, hogy az EUMSZ 49. cikke több lépcsős, egyhangúlag elfogadott formális eljárást ír elő, a koppenhágai kritériumok pedig az intézmények, a gazdaság és a közös uniós normák alkalmazására való képesség visszafordíthatatlan megszilárdítását követelik meg a csatlakozó országtól. 

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

A jogállamiság jelenlegi hiányosságai, a hatalmas gazdasági függőség és a terület részleges megszállása miatt bármilyen megkerülés összeegyeztethetetlen a hatályos szabályokkal.

Jelenleg a koppenhágai kritériumok nem teljesülnek teljes mértékben Ukrajnában: 

  • a jogállamiság átmeneti állapotban van, 
  • a gazdasági újjáépítés történelmi méretű, 
  • az acquis alkalmazására irányuló közigazgatási képesség még kialakulóban van, 
  • a területi kérdés nyitott marad 
  • és több, előrébb tartó tagjelölt már régóta vár. 

A szakértő példaként említette, a koppenhágai kritériumok első pontja 

a demokráciát, a jogállamiságot, az alapjogok tiszteletben tartását és a kisebbségek védelmét garantáló intézmények stabilitását írja elő. Ez nem csupán politikai elkötelezettséget vagy eseti előrelépéseket jelent, hanem tartós, bizonyítható és visszafordíthatatlan konszolidációt.

Az Európai Bizottság legutóbbi jelentései jelentős előrelépéseket ismernek el Ukrajnában, különösen a korrupcióellenes intézmények (NABU, SAPO, Korrupcióellenes Főbíróság) létrehozása és az igazságszolgáltatási reform (a bírák integritásának ellenőrzése, a Közszolgálati Integritási Tanács létrehozása) terén. Ugyanakkor ezek a jelentések kiemelik, hogy a korrupció továbbra is széles körben elterjedt, a magas rangú személyek elleni büntetőeljárások hatékonysága továbbra is korlátozott, és eljárási kiigazításokra van még szükség a kényes ügyek automatikus lezárásának elkerülése és a felsőbb bíróságok integritásának megerősítése érdekében.

Az értékelés azt mutatja, hogy a közszolgálati integritással kapcsolatos ajánlások jelentős része csak részben lett végrehajtva. 

A rendkívüli intézményi helyzet, amely a hadiállapothoz kapcsolódik, további nehézségeket okoz: a végrehajtó hatalom fokozott centralizálása és a 2019 óta határozatlan időre elhalasztott országos választások a biztonsági helyzet fényében talán  érthetőek, de az EU történelmileg minden csatlakozás előtt megkövetelte az intézményi stabilitás bizonyítását rendes körülmények között 

– részletezte az MCC szakértője. Az ukrán magyar kisebbség helyzete ráadásul egy sor olyan kérdést vet fel, amelyekre egyelőre nincs konkrét válasz. Ezt a helyzetet Brüsszel az elmúlt években egyértelműen másodlagosnak ítélte, és egy sikeres csatlakozási folyamat szükségszerűen magában foglalja e közösség bevonását a folyamatba.

Yann Caspan szerint ezen jelentős hiányosságokon túlmenően Ukrajna rövid távú csatlakozása jelentős költségvetési, intézményi, normatív és stratégiai kockázatokat jelentene magának az Uniónak. 

A központi kérdés tehát nem Ukrajna állítólagos európai hivatása és az azt alátámasztó politikai akarat, hanem a folyamat ütemterve és jogi fenntarthatósága. 

Hozzátette: összességében a bővítési folyamat hitelességéről és végső soron az Európai Unió természetéről van szó, amelyekre Ukrajna elhamarkodott csatlakozása komoly hatással lenne.

Nyitókép: Mihai Barbu / AFP

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
figyelő4322
2026. május 20. 23:07
Gubbio 2026. május 20. 15:52 • Szerkesztve "Jajaj! Most majd keresni kell valakit az EU-ban, aki Orbán megüresedett helyét betölti!" Valóban! A sok moslék globalista libernyák az EU országok élén eddig Orbán Viktor háta mögé bújt el. És kényelmesen mutogattak Orbánra, hogy miatta nem lehet Ukrajnát fölvenni az EU-ba! Most előjöttek, mint csótányok a lukból, amiket a vegyszer megriasztott. És gyorsan kiderült, hogy nem csak Orbán volt az akadály. Alávaló libernyák banda!
Canadian
2026. május 20. 22:58
Akkor miért basztatták Magyarországot emiatt?
tapir32
2026. május 20. 22:29
Ukrajnában akinek a véleménye nem egyezik meg Zselenszkijjével, azt oroszbarátnak bélyegezik. Börtön, kínzás, a front vagy kivégzés a sorsa a másképpen gondolkodóknak. Tombol a náci terror Ukrajnában! A véreskezű, terrorista Zselenszkij támogatása az erkölcs teljes hiányát jelzi. Zselenszkij Ukrajna hóhéra. Zselenszkij támogatottsága Ukrajnában kb. 4%. A háború folytatását az ukránok kevesebb mint 20%-a támogatja. Az ukrán nép érdeke az, hogy a Zselenszklj diktatúra minél előbb megbukjon! Szabadságot és békét Ukrajnának!
CirmoS
2026. május 20. 22:06
Érdekes....évekig arról üvöltözött a velejéig korrupt aranybudis brüsszeli csürhe a tetves nemzetközi globálnáci sorosmédiájukkal és itthoni liberálnáci kapcarongyaikkal ( 444, telex, hvg...stb.. ) együtt, hogy Orbán az egyetlen akadálya Ukrajna eu csatlakozásának. Akkor most hogy is van ez? Takarodjatok a kurva anyátokba rohadvány náci férgek!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!