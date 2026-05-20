„Lengyel-magyar két jó barát” – derítse ki, mennyit tud Bem apóról (KVÍZ)

Magyar Péter miniszterelnök kedden delegációja kíséretében Lengyelországba utazik. A hivatalos menetrend szerint Krakkóban az érsekkel találkoznak, majd vonattal Varsóba utaznak, ahol Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel és Karol Nawrocki elnökkel tárgyalnak. Előzetes bejelentések szerint a cél, hogy új alapokra helyezzék gazdasági szempontból is a magyar-lengyel kapcsolatokat.

Mint ismert, a magyar-lengyel barátság mintegy ezeréves múltra tekint vissza, és a lengyelek ha kellett, mindig a segítségünkre siettek, ha a szükség úgy hozta. Ennek egyik jeles időszaka volt az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc, melynek kiemelkedő lengyel hőse, Józef Bem vagy ahogy a legtöbben ismerjük Bem apó volt.