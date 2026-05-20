Merjünk újra kicsik lenni!

2026. május 20. 20:19

Magyar Péter első hivatalos útja Lengyelországba vezetett. Legalább egy dologban következetes: Lengyelország piedesztálra emelésében és a saját országa lehúzásában.

Gulyás Virág
„Sebaj, Magyar Péter továbbra is kullog a feladatkörét illető minimális elvárások mögött. A protokolláris káosz pedig csak hab volt a tortán. Magyar Péter kullogott Tusk mögött, mellett, néha előtte is a katonai fogadáson, láthatóan azt sem tudva, éppen hol kellene állnia. Ez önmagában még megbocsátható lenne. Relatíve kezdő. De pontosan ebből látszik az is, mennyire amatőr a környezete. Alapvető protokoll szabályokat egy közepes minisztériumi felsővezető is ismer. Ha pedig valaki még azt sem tudja felmérni, hogy ki a fogadó fél és ki a vendég, akkor Brüsszelből valószínűleg tényleg csak a szelfik és a bulik maradtak meg.

Tudom, ezek nüanszok, amik 3 millió magyart hidegen hagynak, és akik tapsolnak Magyar »ülünk a vonaton« bulis (ciki) hangulatának.

De nüansz-e az, amikor Magyarország miniszterelnöke biztosítja az ukrán és EU-báb Tuskot, hogy »én mindenben partner leszek«? Segítek, Péter, ez helyesen minimum így hangozhatna tőled: »én mindenben partner leszek, de csak addig, amíg az országunknak hosszú távon előnyös és hasznos.«

A fiai focimeccses indokolatlan anekdotája közben azért elhangzott az is, hogy a két menekült lengyel politikust, akik most már Amerikában vannak, Magyar minden erejével igyekszik majd Lengyelországba visszahozni, hogy a jogállamiság diktatórikus megtestesítője, Tusk alatt legyenek elbírálva. Igen, Péter, Trumpnak nekimenni zseniális ötlet. Bár lehet, megint csak nem gondolta végig, mit beszél. Igaz, ez nála nem számít történelmi ritkaságnak.”

Nyitókép forrása: Wojtek RADWANSKI / AFP

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
boomaire
2026. május 20. 22:22
"recipp - 2026. május 20. 21:52" A "merjünk kicsit lenni"-vel már anno Kovács László külügyér is szopóágra tette az országot, épp úgy mint most M.Szálasi.
recipp
2026. május 20. 21:52
Virág ,..Virág rezsimluvnya höhöö ezzel a meghamisított merjünk kicsit lennivel már anno Kovács László külügyér szopoágra tette a mandit höhöö
nomost
2026. május 20. 21:09
Igen, Virág egy jó újságíró. Világos, egyértelmű, nem hagy kétséget - szemben az írásban szereplő humanoiddal. Vagy majomoid? (Helyesen tán simioid lenne, bár kevésbé világos ..í)
A ráció prófétája
2026. május 20. 21:02
Műanyag, gurulós széket a parlamenti házelnöknek! Ez a legjobb szimbolikája a merjünk kicsik lenninek.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!