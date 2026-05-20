Magyar Péter az egész országot érintő bejelentést tett
Jöhet a vármegyék és a főispán megszűnése, de azt nem lehet tudni, mi következik ezután.
Magyar Péter első hivatalos útja Lengyelországba vezetett. Legalább egy dologban következetes: Lengyelország piedesztálra emelésében és a saját országa lehúzásában.
„Sebaj, Magyar Péter továbbra is kullog a feladatkörét illető minimális elvárások mögött. A protokolláris káosz pedig csak hab volt a tortán. Magyar Péter kullogott Tusk mögött, mellett, néha előtte is a katonai fogadáson, láthatóan azt sem tudva, éppen hol kellene állnia. Ez önmagában még megbocsátható lenne. Relatíve kezdő. De pontosan ebből látszik az is, mennyire amatőr a környezete. Alapvető protokoll szabályokat egy közepes minisztériumi felsővezető is ismer. Ha pedig valaki még azt sem tudja felmérni, hogy ki a fogadó fél és ki a vendég, akkor Brüsszelből valószínűleg tényleg csak a szelfik és a bulik maradtak meg.
Tudom, ezek nüanszok, amik 3 millió magyart hidegen hagynak, és akik tapsolnak Magyar »ülünk a vonaton« bulis (ciki) hangulatának.
De nüansz-e az, amikor Magyarország miniszterelnöke biztosítja az ukrán és EU-báb Tuskot, hogy »én mindenben partner leszek«? Segítek, Péter, ez helyesen minimum így hangozhatna tőled: »én mindenben partner leszek, de csak addig, amíg az országunknak hosszú távon előnyös és hasznos.«
A fiai focimeccses indokolatlan anekdotája közben azért elhangzott az is, hogy a két menekült lengyel politikust, akik most már Amerikában vannak, Magyar minden erejével igyekszik majd Lengyelországba visszahozni, hogy a jogállamiság diktatórikus megtestesítője, Tusk alatt legyenek elbírálva. Igen, Péter, Trumpnak nekimenni zseniális ötlet. Bár lehet, megint csak nem gondolta végig, mit beszél. Igaz, ez nála nem számít történelmi ritkaságnak.”
